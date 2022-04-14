ماريوبول على وشك السقوط بيد روسيا ودعوات للاستسلام

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القوات الروسية تحاصر آخر خط للمدافعين عن ماريوبول في منطقة صناعية، وتدعوهم للاستسلام مقابل ضمان سلامتهم. خاركيف تتعرض لقصف عنيف. الجيش الروسي يحشد لشن هجوم جديد في ماريبول.
فيما أعلنت روسيا أنها تسيطر على مدينة ماريوبول بأكملها، قال الرئيس الأوكراني إن الوضع في الميناء الاستراتيجي "غير إنساني"، داعياً الغرب مجدداً إلى تزويد بلاده "فوراً" بأسلحة ثقيلة لـ"تخفيف الضغط ورفع الحصار" على المدينة.
ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والاستفادة من تجربة سوريا، يحاول نشطاء وحقوقيون توثيق ما يقال إنها جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا. فكيف يحدث ذلك؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا العمل لكشف وقوع الجرائم بالفعل؟
رغم تأكيدها في البداية أنها احتوت الحريق، إلّا أن موسكو اعترفت نهاية بغرق طراد "موسكفا"، أكبر قطعة بحرية لها في البحر الأسود، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن إغراق الطراد. وكييف تتعرض لأعنف قصف منذ انسحاب الجيش الروسي من محيطها
تعرضت السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي "موسكفا" لأضرار بالغة بعد انفجار على متنها. روسيا قالت إن الأضرار جاءت بسبب انفجار ذخائر على متن السفينة، فيما تقول أوكرانيا إن "مفاجأة كانت في انتظار السفينة".
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