 ماريوبول على وشك السقوط بيد روسيا ودعوات للاستسلام | DW الأخبار | DW | 17.04.2022

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DW الأخبار

ماريوبول على وشك السقوط بيد روسيا ودعوات للاستسلام

القوات الروسية تحاصر آخر خط للمدافعين عن ماريوبول في منطقة صناعية، وتدعوهم للاستسلام مقابل ضمان سلامتهم. خاركيف تتعرض لقصف عنيف. الجيش الروسي يحشد لشن هجوم جديد في ماريبول.

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