 ماريبول المحاصرة ترفض عرض الاستسلام مقابل توفير ممر آمن | DW الأخبار | DW | 21.03.2022

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ماريبول المحاصرة ترفض عرض الاستسلام مقابل توفير ممر آمن

أوكرانيا ترفض العرض الروسي باستسلام مدنية ماريبول مقابل فتح ممر آمن للخروج منها. الرئيس الأوكراني يتحدث عن إرهاب روسي. الحصار مستمر والعسكريون فيها يقولون إن الاستسلام غير وارد.

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