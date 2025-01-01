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ماريا جون سانشيز
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موضوعات من ماريا جون سانشيز
صندل بيركنشتوك.. من السخرية والتقليد إلى العالمية
صندل بيركنشتوك.. من السخرية والتقليد إلى العالمية
من صندل صحي إلى رمز للأناقة، هل يمكن اعتباره عملا فنيا؟ بيركنشتوك تحمي تصاميمها الفريدة. لمحة عن تاريخ هذا الحذاء المميز
منوعات
2025/1/19
١٩ يناير ٢٠٢٥
10 صورة
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