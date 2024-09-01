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ماركو فولتر

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موضوعات من ماركو فولتر

حقق حزب البديل من أجل ألمانيا نتائج مميزة بين الشباب في انتخابات ولاية براندنبورغ

كيف يجتذب حزب البديل أصوات الشباب في ولاية براندنبورغ؟

كيف يجتذب حزب البديل أصوات الشباب في ولاية براندنبورغ؟

في انتخابات ولاية براندنبورغ استغل حزب البديل من أجل ألمانيا البطالة والخوف من المهاجرين وأزمة الهوية في صفوف الشباب.
سياسة٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
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