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ماركو فولتر
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موضوعات من ماركو فولتر
كيف يجتذب حزب البديل أصوات الشباب في ولاية براندنبورغ؟
كيف يجتذب حزب البديل أصوات الشباب في ولاية براندنبورغ؟
في انتخابات ولاية براندنبورغ استغل حزب البديل من أجل ألمانيا البطالة والخوف من المهاجرين وأزمة الهوية في صفوف الشباب.
سياسة
2024/9/29
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
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