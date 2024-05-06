ماركو رويس ـ فنان رافقته الإصابات وعاندته الألقاب

بعد 12 عاما، يعلن ماركو رويس نهاية حقبته في دورتموند بنهاية الموسم. خلال هذه المدة قدم رويس عروضا قوية، لكنه لم ينجح في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري. كما عانى أيضا من كثرة الإصابات التي غيبته عن مواعيد رياضية هامة.

في مشهد مؤثر بعد نهاية المباراة التي جمعت فريق بوروسيا دورتموند أمام فريق أوغسبورغ (5/1) السبت الماضي ضمن مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا)، أصرت جماهير المدرج الجنوبي الشهير المعروف أيضا بـ "الحائط الأصفر" في دورتموند على تحية القائد السابق للفريق ماركو رويس بعد أن دعته إلى التقدم أمامها وهي تردد اسمه لعدة دقائق، فيما كان الدولي الألماني السابق يرفع يديه في تعبير عن شكره وامتنانه.

وقال رويس بعد ذلك في تصريحات صحفية إن "مثل هذه اللحظات لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال"، متوجها بالشكر إلى عشاق نادي دورتموند على دعمها له طيلة 12 عاما. وكان رويس قد أعلن يوم واحد قبل مواجهة فريقه مع أوغسبورغ عن نهاية مشواره مع دورتموند مع نهاية الموسم.

علاقة خاصة مع الجماهير

وقد توجه القائد السابق لدورتموند إلى جماهير النادي من خلال فيديو مصور نشر على حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال رويس مخاطبا الجماهير "أنا ممتن للغاية وفخور بالوقت المميز الذي قضيته هنا في نادي بوروسيا دورتموند. قضيت أكثر من نصف حياتي في هذا النادي واستمتعت بكل يوم، رغم وجود بعض اللحظات الصعبة أيضا على ِقلّتها".

حمل ماركو رويس شارة قيادة فريق دورتموند من عام 2018 حتى 2023 صورة من: Titgemeyer/osnapix/IMAGO

وأضاف رويس الذي حمل شارة قيادة الفريق منذ عام 2018 وحتى 2023، "أعلم بأنني سأجد صعوبة في توديع النادي في نهاية الموسم. ومع ذلك أنا سعيد لأن الوضوح طالما ميز علاقتنا والآن يمكننا التركيز على المباريات المتبقية الهامة التي تنتظر الفريق".

21 عاما في دورتموند

ويلعب رويس، المولود في دورتموند، في النادي منذ 12 عاما، عقب عودته قادما من نادي بوروسيا مونشنغلادباخ عام 2012. ومع احتساب الوقت الذي قضاه في أكاديمية النادي، يكون رويس قد قضى أكثر من 21 عاما بالنادي.

وبدأ الطفل رويس، الذي كان يحلم بأن يصبح ربان طائرة، في سن الرابعة في صفوف فريق بوست شبورت دورتموند قبل أن يكتشفه أحد مدربي الفئات الصغرى في نادي بوروسيا دورتموند ليلتحق بالنادي الأصفر.

وفي سن الـ 16 سينتقل رويس إلى فريق فايس آلن الذي تمكن معه من الصعود إلى دوري الدرجة الثانية عام 2008. وفي عام 2009 سينتقل رويس إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الذي لعب في صفوفه حتى عام 2012 ليعود إلى نادي دورتموند.

لعنة الإصابات

وباستثناء إحرازه للقب كأس ألمانيا في مناسبتين عامي 2017 و2021 مع فريق دورتموند، فإن رويس فشل في قيادة فريقه لإحراز لقب الدوري الألماني (بوندسليغا). ورغم لعبه لدور حاسم في قيادة دورتموند إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2013 التي أقيمت في لندن، إلا أنه خسر النهائي أمام غريمه بايرن ميونيخ.

عانى رويس من كثرة الإصابات في مسيرته الكروية صورة من: Alex Gottschalk/DeFodi Images/picture alliance

وتميزت مسيرة رويس بكثرة الإصابات التي حرمته من المشاركة في بطولة كأس العالم في البرازيل 2014 التي أحرز لقبها المنتخب الألماني، وكذلك بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022. كما غيبته الإصابة أيضا عن بطولتي كأس أمم أوروبا عامي 2016 و2020 التي أقيمت عام 2021 بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

الوجهة القادمة؟

لم يعلن رويس ما إذا كان سيوقع لناد آخر بعد رحيله عن دورتموند أم أنه سيعتزل لعب كرة القدم، إلا أن بعض التقارير تحدثت عن انتقاله للعب خارج ألمانيا. وكيفما كان قرار رويس، فإن إدارة نادي دورتموند ترحب بالاستفادة من تجربته، كما أعلن المدير التنفيذي للنادي يواخيم فاتسكه.

وقال فاتسكه "نتمنى لماركو الأفضل لمستقبله. نتمنى أن يعود لدورتموند بعد نهاية مسيرته كلاعب، لأن هناك ما يكفي من التحديات التي تنتظره هنا في دورتموند".

وقبل توديع دورتموند، سيحاول رويس قيادة الفريق للتأهل مرة أخرى لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام هذا العام في ويمبلي، حيث خسر رويس نهائي دوري أبطال 2013. وسيواجه دورتموند الثلاثاء (السابع من أيار/ مايو 2024) فريق باريس سان جيرمان في لقاء إياب نصف نهائي دوري الأبطال. وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت لصالح زملاء رويس بهدف دون رد.