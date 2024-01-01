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مارغوت فريدلندر - عودة ناجية من الهولوكوست إلى برلين

٢٦ يناير ٢٠٢٤

مارغوت فريدلندر سيدة يهودية ولدت عام 1921 في برلين وعاشت جحيم الديكتاتورية النازية. بعد إقامتها لعقود في الولايات المتحدة الأمريكية، عادت إلى برلين مسقط رأسها في 2010. ومنذ ذلك الحين وهي تكافح حتى لا ينسى الناس جرائم النازيين.

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تحمل مارغوت فريدلندر لقب مواطنة برلين الفخرية واحتفلت بعيد ميلادها 100 في نوفمبر 2021. وُلدت هذه السيدة المميزة في برلين عام 1921 وكانت تحمل اسم مارغوت بندهايم. عاشت أهوال الديكتاتورية النازية والهولوكوست. هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم عادت بعد 60 عاما إلى ألمانيا. منذ عودتها وهي تكافح من أجل التذكير بالحقبة النازية، حيث تنظم قراءات من سيرتها الذاتية وتقدم محاضرات في المدارس كشاهدة على العصر. من المهم لها أن يعرف الناس تجربتها الشخصية، وألا ينسوا ما حدث في الماضي كي لا يتكرر ذلك في المستقبل. بعد أن تم ترحيل والدتها وشقيقها إلى معسكر أوشفيتس، أمضت مارغوت بندهايم عدة سنوات مختبئة، لكن النازيين اكتشفوا مخبأها ونقلوها إلى معسكر تيريزينشتات. هناك التقت بأدولف فريدلندر الذي كانت تعرفه من قبل. نجا كلاهما من جحيم معسكر الاعتقال وتزوجا بعد الحرب العالمية الثانية، ثم هاجرا إلى نيويورك عام 1946. بعد وفاة زوجها في ديسمبر 1997 زارت مارغوت فريدلندر برلين عدة مرات. كان قرار عودتها النهائية إلى ألمانيا؛ البلد الذي لم تكن في السابق ترغب حتى في زيارته جريئا، من الصعب اتخاذه لولا الشجاعة التي اتسمت بها طوال حياتها. هذا الفيلم لتوماس هالتسينسكي يقدم بورتريه وخلاصة تجربة حياة مارغوت فريدلندر.

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