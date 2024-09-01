نشأ مارسيل فورستيناو بالقرب من جدار برلين - لكنه شعر دائمًا بالحرية لأنه عاش في الغرب. هذه الفترة زادت من حدة رؤيته للتاريخ الكبير الذي يقف خلف هذا الجدار. وسيظل ممتناً إلى الأبد للألمان الشرقيين على شجاعتهم في الثورة السلمية عامي 1989 و1990. ولا يزال هذا الحدث التاريخي العالمي يؤثر عليه، على المستويين المهني والشخصي، حتى يومنا هذا. ولا عجب أن تقاريره وتحليلاته ومقابلاته وتعليقاته تدور حول هذا الأمر أيضًا.