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صورة من: DW

مارسيل فورستيناو

اختصاصه في السياسة والتاريخ المعاصر؛ موضوعاته المفضلة: الحقوق المدنية وأجهزة المخابرات وتاريخ جمهورية ألمانيا الديمقراطية والحقبة النازية

يقول مارسيل فورستيناو إن السياسة هي أكثر بكثير من مجرد حكومة ومعارضة، ولهذا فإنه ينجذب إلى الأشخاص الذين يحبون سرد القصص أو يريدون الاحتفاظ بسرية شيء ما.

نشأ مارسيل فورستيناو بالقرب من جدار برلين - لكنه شعر دائمًا بالحرية لأنه عاش في الغرب. هذه الفترة زادت من حدة رؤيته للتاريخ الكبير الذي يقف خلف هذا الجدار. وسيظل ممتناً إلى الأبد للألمان الشرقيين على شجاعتهم في الثورة السلمية عامي 1989 و1990. ولا يزال هذا الحدث التاريخي العالمي يؤثر عليه، على المستويين المهني والشخصي، حتى يومنا هذا. ولا عجب أن تقاريره وتحليلاته ومقابلاته وتعليقاته تدور حول هذا الأمر أيضًا.

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موضوعات من مارسيل فورستيناو

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هجوم زولينغن الدموي يغذي لهيب الحملة الانتخابية في ألمانيا

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حملة واسعة لحظر حزب "البديل" اليميني الشعبوي.. فهل تنجح؟

حملة واسعة لحظر حزب "البديل" اليميني الشعبوي.. فهل تنجح؟

تحالف واسع يقود حملة من أجل حظر حزب "البديل"، يزيد الضغط ويطالب الحكومة والبرلمان ومجلس الولايات بالبدء بإجراءات الحظر.
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