مارتينز: خبرة رونالدو مهمة للغاية للمنتخب البرتغالي

قال روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي جمعت فريقه مع لوكسمبورغ " كريستيانو لديه خبرة دولية مذهلة، على الأرجح فريدة من نوعها، لأنه اللاعب الوحيد الذي لعب 198 مباراة دولية. خبرته مهمة جدا في غرفة خلع الملابس".

وأعرب مدرب منتخب بلجيكا السابق، أنه أكثر سعادة بالحفاظ على نظافة الشباك أكثر من الأداء الهجومي، كما أثنى على مدافع المنتخب أنطونيو سيلفا (19 عاما) الذي كان يلعب بديلا لجونكالو إيناسيو. وقال مارتينيز "أقدر عدم دخول أهداف في مرمانا أكثر من تسجيل ستة أهداف، ركلة الجزاء والطريقة الهجومية الرائعة التي لعبنا بها هنا في لوكسمبرغ. هذه المباراة لم تكن سهلة. ما كان مهما في المباراتين هو العمل والاستمرارية".

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز العاشر - إيدن هازارد بعد سبع سنوات قضاها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، غادر البلجيكي إيدن هازارد (الثالث من اليمين) البرمييرليغ في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد. وقد دفع النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية 115 مليون يورو مقابل انتقال صانع الألعاب.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز التاسع - كريستيانو رونالدو رغم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات وأرقامه القياسية العديدة، لا يتصدر كريستيانو رونالدو أغلى الانتقالات. في عام 2009، انتقل النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 94 مليون يورو. وبعد تسع سنوات ترك النادي الملكي لينتقل إلى يوفنتوس تورين عام 2018 مقابل 117 مليون يورو.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الثامن: جاك غريليش في صيف عام 2021، غادر جاك غريليش نادي أستون في مسقط رأسه "بيرمينغهام"، الذي التحق به منذ أن كان في السادسة من عمره. ودفع مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو من أجل ضم الجناح الأيسر لمنتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي في صفقة انتقال داخل الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ". يحمل غريليش الآن لقب "أغلى لاعب إنجليزي" وهو حمل ثقيل، كما اعترف هو نفسه لاحقًا.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز السابع: أنطوان غريزمان بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز السادس: إنزو فرنانديز صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الخامس - جواو فيليكس يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الرابع - فيليب كوتينيو في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الثالث - عثمان ديمبيلي عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الثاني - كيليان مبابي نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.

من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم المركز الأول - نيمار 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة



وأضاف "الامر لم يكن مجرد تغيير الخيارات. هناك العديد من الخيارات، التغيير تم بسبب المتطلبات البدنية. كان من المهم رؤية جونكالو إيناسيو يلعب بشكل جيد في المباراة الأولى (أمام ليختنشتاين)، ولكنه بالنسبة للاعب شاب، فإن ثلاثة أيام بعد مباراة، كانت مهمة أيضا بالنسبة له لكي يحصل على الراحة". وأردف "كان من المهم رؤية أنطونيو سيلفا يلعب في مركز مهم، يحصل على الكرة ويتقدم أمام هجوم لوكسمبرج". ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة العاشرة متفوقا على المنتخب السلوفاكي بفارق نقطتين، حيث تقام المباريات التالية في حزيران/يونيو، عندما يستضيف المنتخب البرتغالي نظيره منتخب البوسنة والهرسك.

وكان رونالدو (38 عاما) سجل هدفين أمام ليختنشتاين يوم الخميس الماضي، ثم سجل هدفين آخرين امس الأحد في أمام لوكسمبرغ، ليحقق المنتخب البرتغالي انتصارين في أول مباراتين بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 وسجل جواو فيليكس وبرناردو سيلفا وأوتافيو ورافاييل لياو الأهداف الأخرى، وأثنى مارتينيز سريعا على مساهمة رونالدوفي أول مباراتين يقود فيهما المدرب الإسباني المنتخب البرتغالي.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)