مارادونا يُوجه مدفعيته صوب نيمار!

لا يختلف اثنان أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، واحد من أفضل اللاعبين حاليا في عالم الساحرة المستديرة، فنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يتمتع بإمكانيات كروية كبيرة فوق المستطيل الأخضر، وقدرة على تغيير نتيجة مباريات كرة القدم في أي لحظة.

وساهم صاحب أعلى صفقة في عالم كرة القدم (222 يون يورو)، في وصول منتخب البرازيل إلى دور ربع النهائي من مونديال روسيا، إذ سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني لزميله فيرمينو. غير أن تألق نيمار دا سيلفا في مباراة البرازيل أمام المكسيك، صاحبه انتقادات كبيرة للنجم البرازيلي بسبب ما اعتبر تضيعا للوقت وتحايلا، من أجل الحصول على الأخطاء.

وفي هذا الشأن، نقل موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا قوله: إنه يتحتم على نيمار عاجلا أو أجلا التوقف عن ادعاء الأخطاء، وأضاف الفائز بكأس العالم سنة 1986 "نيمار نجم لكنه لا زال يفتقد إلى شيء ما غير أنه نجم".

وتابع الدولي الأرجنتيني السابق موجها كلامه إلى نيمار: "عليه أن يعرف أن الغطس اليوم يؤدي إلى الحصول على ورقة صفراء، خاصة مع تواجد تقنية الفيديو الآن"، وأضاف: "عليه أن يُغير الرقاقة في رأسه قليلا".

وفي نفس السياق، كان مدرب المكسيك خوان كارلوس أوسوريو قد انتقد نيمار (26 عاما) بشكل لاذع، مؤكدا أنه من العار ضياع الكثير من الوقت بسبب لاعب (يقصد نيمار)، وأردف :"نحن لا نلعب مع أطفال، نحن نلعب مع رجال. كرة القدم للأقوياء".