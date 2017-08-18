"ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

اختبار درجات التحمل

يستنفذ الماراثون كل طاقة وجهد المتسابقين. النسخة الماضية من ماراثون الرمال 2021 تم تأجيلها من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر، ورغم ذلك جرت وسط حرارة مرتفعة جدا وهو ما لم يستطع متسابق فرنسي تحمله ليلقى حتفه في السباق، وهي ثالث حالة وفاة في تاريخ ماراثون الرمال.