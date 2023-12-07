  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
كـــــــوب 28
صحة

ماذا يمكن أن يتوقعه المرء كلما تقدم في العمر؟

٧ ديسمبر ٢٠٢٣

كم منا أراد أن يتوفر لديه دليل موثوق وقائم على أدلة بشأن الشيخوخة وسماتها، لشرح كيفية تغير الأجساد والعقول كلما تقدم المرء في السن، وكيفية التكيف والتأقلم مع تلك التغييرات؟

https://p.dw.com/p/4ZsuH
Deutschland Coronavirus Besuchscontainer eines Altenheims in Düsseldorf
صورة من: Norbert Schmidt/picture alliance

نشرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية تقرير توقعات البشر عن عملية تقدمهم بالعمر. فمن ناحية، يعمل التقدم في العمر على تغيير الأفراد بصورة تدريجية على مدار عقود، وهي فترة طويلة تشكلها الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، وسلوكياتهم، والأماكن التي يعيشون بها، بالإضافة إلى عوامل أخرى. وعلى الرغم من أن الأفراد يواجهون مشكلات فسيولوجية شائعة في وقت لاحق من حياتهم، فإنهم لا يسلكون نفس المسار في عملية التقدم بالعمر.

ومن جانبها تقول روزان لايبسيج، وهي نائبة لرئيس التعليم في قسم بروكديل لرعاية المسنين والرعاية المخففة للآلام بكلية إيكان للطب في ماونت سيناي بنيويورك: "تحدث للمرء تغييرات متوقعة، ولكنها ليست بالضرورة أن تحدث في نفس الوقت أو بنفس التسلسل... فليس هناك مجموعة غير متجانسة أكثر من كبار السن".

وتعمل لايبسيج (72 عاماً) بدوام كامل في تدريس الطب للأطباء المقيمين والزملاء، وقد تم طرح كتاب جديد لها يزيد عدد صفحه عن 400 صفحة، تحت اسم "الشيخوخة الصادقة: دليل المطلعين على النصف الثاني من الحياة"، وهو عمل غني بالمعلومات المفيدة. ويعد الكتاب فحصاً أكثر شمولاً لما يمكن أن يتوقعه المرء في حياته اللاحقة.

وتقول لايبسيج إن لديها هدفين من وراء كتابة هذا الدليل، وهما: "التغلب على جميع السلبيات الموجودة بشأن التقدم في السن" و"مساعدة الأفراد على تفهّم أن هناك الكثير من الأمور التي يمكنهم القيام بها من أجل التكيف مع طبيعتهم الجديدة بينما يتقدمون في العمر، والاستمتاع بحياة ممتعة ومتفاعلة وذات معنى".

وتتساءل لايبسيج قائلة: "لماذا نسميها 'الشيخوخة الصادقة'؟"، ثم ترد قائلة: "لأن هناك الكثير مما هو موجود غير صادق... أعتقد أن الوقت قد حان لكي نقول 'هذا هو كل شيء؛ هذا هو ما نحن عليه'، وأن نعترف كم نحن محظوظون لأننا لدينا كل هذه الأعوام من الوقت الإضافي".

وتشير الطبيبة إلى المكاسب غير العادية التي تم تحقيقها في العصر الحديث بشأن متوسط العمر المتوقع. فبفضل التطورات الطبية، يعيش الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، فترة أطول بكثير بالمقارنة مع سابقيهم في فجر القرن العشرين. ومع ذلك، فإن معظمنا يفتقر إلى الفهم الجيد لما يحدث لأجسامنا خلال هذه الفترة التي تستمر بعد منتصف العمر.

الصين: كبار السن يغزون عالم الإنترنت

وكانت إحدى الطالبات اللاتي يدرسن الطب، سألت لايبسيج قبل عدة أشهر، عما إذا كان يجب استبعاد ما يشير إلى "التقدم في العمر" من التاريخ الطبي المكتوب الخاص بكل مريض، مثلما تم حذف ما يشير إلى عرق المريض. وتوضح: "قلت لها لا؛ في الطب، يكون العمر دائما ذا صلة... إنه يمنح المرء إحساساً بالمكان الذي يوجد فيه الأشخاص في حياتهم، وما مروا به من تجارب، والاضطرابات التي قد يعانون منها، والتي تختلف عن تلك الموجودة لدى الشباب".

وقد قامت لايبسيج بإعداد قائمة بشأن الأسئلة التي يميل كبار السن إلى طرحها في أغلب الأحيان بهذا الشأن، وإجاباتها مثل: ماذا يمكنني أن أفعل للبطن المنتفخ (الكِرش)؟ كيف يمكنني تحسين نومي؟ أعاني من صعوبة في تذكر الأسماء؛ هل يعد هذا خرف؟ هل أحتاج حقاً إلى القيام بمنظار للقولون، أو لعمل تصوير للثدي بالأشعة السينية؟ ماذا يجب أن أفعل لكي أعود مجدداً إلى شكل جسمي؟ هل أحتاج حقا إلى التوقف عن القيادة؟

ويكمن السبب وراء ذلك في سوء فهم المرء لما هو طبيعي في حياته اللاحقة، والتغيرات التي قد تطرأ على جسده وعقليته بسبب التقدم في السن. وهل من الممكن تقسيم مراحل الشيخوخة بحسب العقد، تقريباً؟ تقول لايبسيج إنه غير ممكن، حيث تشير إلى أن الأشخاص في الستينات والسبعينات من العمر، يختلفون بشكل كبير من حيث الصحة والأداء. وتوضح أن التغيرات المتوقعة والمرتبطة بالتقدم في العمر، عادة ما "تبدأ في الحدوث بشكل أكبر خلال الفترة بين سن الـ75 والـ85 عاماً".

وأخيراً تقدم لايبسيج نصيحة للجميع، حيث تقول: "لا شيء مستحيل... فهناك دائماً شيء يمكن القيام به لتحسين وضع المرء كلما تقدم في العمر".

خ.س/ح.ز (د ب أ)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تساهم التدريبات الرياضية في الحفاظ على لياقة الجسم حتى في بعد الستين

هكذا تحافظ على قوة عضلاتك حتى بعد عمر الستين

هكذا تحافظ على قوة عضلاتك حتى بعد عمر الستين

كلما تقدم الإنسان في العمر زادت صعوبة الحفاظ على لياقته البدنية. لكن خبير في الصحة والرياضة يوضح خطة تجعل حتى من هم فوق سن الستين، يتمتعون بعضلات قوية ولياقة بدنية عالية. كيف ذلك؟
صحة١٩ أغسطس ٢٠٢٣
صورة رمزية.

التحيز ضد كبار السن .. ما هو وما مدى تأثيره؟

التحيز ضد كبار السن .. ما هو وما مدى تأثيره؟

أصبح التمييز ضد كبار السن مشكلة تواجها العديد من المجتمعات: وفي حين أننا قد لا نلاحظ أن هناك تمييزا بحق هذه الشريحة العمرية إلا أنه يبقى موجودا ومشكلة قد تواجه كبار السن. نقدم أكثر خمس تحيزات تطلق ضد كبار السن.
منوعات١٤ أغسطس ٢٠٢٣