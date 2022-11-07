ماذا يقول العرب في أمريكا عن الانتخابات النصف أمريكية؟

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ماذا تقول الجالية العربية عن مشاركتها في الانتخابات النصف أمريكية؟ هل هي راضية عن أداء السياسيين في للبلاد؟ دي دبليو زارت مدينة ديربون وسألت السكان العرب هناك.
التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين ذكًر العالم بأنه لا يمكن القفز عن حل القضية الفلسطينية. محللون ألمان يرون أن في تصعيد حماس ضرب لغريمتها فتح، تطور يسمح لنتانياهو بتقمص دور القائد الحازم في وقت دقيق من مشواره السياسي.
يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟
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