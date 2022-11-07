 ماذا يقول العرب في أمريكا عن الانتخابات النصف أمريكية؟ وكيف ستكون مشاركتهم؟ دي دبليو زارت مدينة ديربون وسألت السكان العرب هناك. | DW الأخبار | DW | 08.11.2022

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ماذا يقول العرب في أمريكا عن الانتخابات النصف أمريكية؟ وكيف ستكون مشاركتهم؟ دي دبليو زارت مدينة ديربون وسألت السكان العرب هناك.

ماذا تقول الجالية العربية عن مشاركتها في الانتخابات النصف أمريكية؟ وهل هم راضون عن أداء السياسيين في للبلاد؟دي دبليو زارت مدينة ديربون وسألت السكان العرب هناك.

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