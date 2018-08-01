ماذا يفعل زيدان بعد استقالته من تدريب ريال مدريد؟

يبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (46 عاما) مستمتع الآن بالابتعاد عن المنافسة الكروية، بعدما فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية واستقال من تدريب ريال مدريد نهاية الموسم الماضي. فالمدرب الفرنسي ينشر بانتظام منذ شهور على موقع "انستغرام" صورا له مع زوجته وأولاده وهم في رحلات بحرية.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في موقعها بالإنترنت إنه في الوقت الذي استيقظ فيه اليوم الإثنين معظم الناس في بريطانيا لتدرك أن الصيف قد رحل كان زين الدين زيدان مشغولا بنشر صورة له مع أفراد عائلته وهم يستمتعون برحلة هادئة بقارب في أحد الأنهار الفرنسية. وكتب زيدان بجوار الصورة "الأسرة في مكان جميل"، حيث ضمت الصورة النجم الفرنسي مع زوجته الإسبانية فيرونيك وأولادهما لوكا، إنزو، تيو وإلياس.

وكان أنزو لاعبا في ريال مدريد غير أنه انتقل الآن إلى أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانا، بينما بقي أخوه لوكا حارس المرمى في الريال، أما تيو 16 عاما وإلياس (12 عاما) فهم الآن في مرحلة الدراسة.

عندما اتخذ زيدان قراره بالاستقالة من الريال، ذكر أن السبب هو الإجهاد، ولذلك فإنه قضى معظم وقته منذ ذلك الحين في قضاء إجازات والقيام برحلات إلى جزيرة إيبيزا وجزيرة فورتافونتورا، وأخيرا في فرنسا من أجل الاستجمام، حسب الصحيفة نفسها.

وقد استبعد زيدان عودة قريبة للعمل كمدرب، فهو يريد أن يستريح أولا من عناء ثلاث سنوات كمدرب لريال مدريد. وتنقل "ديلي ميل" عن صحيفة "ذا صن" أن زيدان يقف على قائمة المدربين المطلوبين لدى مانشستر يونايتد في حالة رحيل المدرب الحالي جوزيه مورينيو.

ص.ش