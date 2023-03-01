 ماذا يعني فرض حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب تدفق المهاجرين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.04.2023

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سياسة واقتصاد

ماذا يعني فرض حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب تدفق المهاجرين؟

بعد ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين عبر البحر، أعلنت الحكومة اليمينية في إيطاليا فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر. ويحذر خبراء من أن الإجراء قد تكون له عواقب وخيمة على المهاجرين.

مهاجرون إلى إيطاليا

مخاوف من استغلال فرض حالة الطوارئ لتعطيل حصول طالبي اللجوء على إجراءات قانونية منصفة

أعلنت الحكومة اليمينية في إيطاليا، بقيادة جورجيا ميلوني، فرض حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، بهدف مساعدتها على التعامل مع زيادة أعداد المهاجرين الواصلين إلى الشواطئ الجنوبية لإيطاليا. وسيتم تعيين مفوض خاص لذلك، وتخصيص تمويل أولي بقيمة 5 ملايين يورو، كجزء من الإجراء الذي يقوده وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي.

مختارات

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بينما تركز الحكومة الحالية جهودها لتنفيذ وعدها بقمع الهجرة عبر البحر وعدم إنزال المهاجرين، الذين يتم إنقاذهم في الموانئ الإيطالية، فإن العكس يتحقق. حيث وصل أكثر من 31 ألف مهاجر هذا العام إلى إيطاليا، إما أنقذتهم قوارب خفر السواحل الإيطالية أو سفن تابعة لمنظمات تطوعية، أو وصلوا إلى إيطاليا دون مساعدة، وفق أرقام وزارة الداخلية. وخلال نفس الفترة من العامين الماضيين، كان عدد الواصلين حوالي 8000.

ورغم  ارتفاع عدد المهاجرين الواصلين، مقارنة بالسنوات السابقة، وامتلاء مراكز الاستقبال مثل تلك الموجودة في لامبيدوزا، إلا أن فاليريا كارليني، المتحدثة باسم "المجلس الإيطالي للاجئين" (وهو منظمة غير حكومية)، ترى أن الوضع مع ذلك لا يشبه ما حدث في منتصف العقد الماضي، بعد تدفق اللاجئين القادمين بسبب الحرب في سوريا. حينها، ورغم تدفقات الهجرة القوية، لم يتم إعلان حالة الطوارئ.

وترى كارليني، في حديث مع DW، أن فرض حالة الطوارئ هو "أمر غير معتاد، ويعتبر مؤشر ضعف في إدارة ما أصبح الآن ظاهرة هيكلية مثل الهجرة".

التعامل مع الهجرة كحالة طوارئ يتوافق مع نهج الحكومة الحالي بشأن الهجرة، الساعي إلى تجريم عمل المنظمات غير الحكومية التي  تساعد المهاجرين في البحر،   كما تقول كارمين كونتي، خبيرة السياسة القانونية في مجموعة سياسات الهجرة، ومقرها بروكسل.

حالة طوارئ عامة في إيطاليا بسبب الهجرة.. ماذا تعني؟

وتشير كونتي إلى أن الاستقطاب الذي تدفع به الحكومة الإيطالية في الجدل حول الهجرة، يكشف عدم وجود استراتيجية شاملة طويلة الأمد لإدارة الهجرة بشكل يحمي حقوق الإنسان ويضمن إمكانية الوصول الآمن إلى أوروبا.

وترى كارليني أن هذه الاستجابة قصيرة النظر، مشيرة إلى الجهود الملحة التي يجب بذلها لمواجهة التغير الديمغرافي في سوق العمل. حيث تزداد أعداد المسنين الذين سيخرجون إلى التقاعد في إيطاليا. وهنا يمكن أن يُستفاد اجتماعيا واقتصاديا من اندماج المهاجرين.

يذكر أنه كانت هناك مرة وحيدة جرى فيها تفعيل حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب الهجرة، كان ذلك في عام 2011 في ظل حكومة برلسكوني، عقب بدء ثورات الربيع العربي.

تبعات حالة الطوارئ

تسمح حالة الطوارئ للحكومة الإيطالية بتجاوز البرلمان في إصدار القوانين، حتى في حالة تجاوز القوانين السابقة (أي أنها تقوم عمليا بتغيير القانون). والأساس المنطقي لهذا الإجراء هو إعطاء السلطة التنفيذية صلاحيات غير عادية وسرعة اتخاذ القرار في مواجهة الكوارث البشرية والطبيعية غير المتوقعة مثل الزلازل.

أستاذ القانون الدستوري في جامعة لويس، البروفيسور رافاييل بيفولكو، يعترف أن استخدام حالة الطوارئ هو دائما "تطور مثير للقلق" في الأنظمة الديمقراطية، ولكنه إجراء قد يكون ضروريا في بعض الأحيان، كملاذ أخير.

من جانبها لم تصمت المعارضة الإيطالية، واتهمت رئيسة الوزراء ميلوني بالنفاق. لأن ميلوني، عندما كانت في المعارضة حينها، عارضت إجراءات مكافحة جائحة كورونا، ووصفتها بأنها "تبيد الحرية". 

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني

المعارضة الإيطالية اتهمت رئيسة الوزراء ميلوني بالنفاق بعد فرضها حالة الطوارئ

عواقب ذلك بالنسبة للمهاجرين؟

وأكدت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني أن هذا الإجراء سيسمح للحكومة بتحرير الأموال والتحرك بسهولة أكبر لإنشاء مراكز استقبال جديدة، وكذلك مراكز ترحيل إضافية للمرفوضة طلبات لجوئهم. وبالتالي إدارة ملف الهجرة بشكل أسرع وأكثر فعالية، وتسريع إجراءات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم.

وهذا يتطلب بناء مركز استقبال واحد على الأقل لكل منطقة، مقابل تسعة مراكز موجودة حاليا في عموم البلاد.

كثير من التفاصيل لم تتضح حتى الآن، ولكن أجراس الإنذار بدأت تُقرع بالفعل. فقد يكون بناء المزيد من مراكز الاستقبال أمرا خطيرا ومضراً بسمعة البلاد، نظرا للظروف السيئة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث فيها.

وتنتقد فاليريا كارليني من "المجلس الإيطالي للاجئين" الخطة، معتبرة أن مبلغ 5 ملايين يورو قليل جدا ولا يكفي لما تصفه الحكومة الآن بأنه "حالة طوارئ"، وبالتالي ستؤدي حالة الطوارئ إلى تطبيق معايير بمستوى أقل، وتتيح فرص أقل لاندماج المهاجرين.

ولا يمكن النظر إلى فرض حالة الطوارئ بمعزل عن التشريع الأخير، الذي أقرته الحكومة الإيطالية، والذي يقيد بشدة أنشطة البحث والإنقاذ التي تقوم بها سفن المنظمات غير الحكومية، ويجرّمها أحيانا. وأيضا هناك مشروع قانون قيد المناقشة في البرلمان، الهدف منه تقييد استخدام الحماية الخاصة بشدة.

إيطاليا .. الحكومة اليمينية تشدد قواعد إنقاذ المهاجرين

وتحذر الباحثة في السياسة القانونية، كونتي، من أن تسريع إجراءات الإعادة إلى الوطن، استنادا إلى البت بطلبات اللجوء بشكل غير ملائم، بالإضافة إلى تقلص الحماية الخاصة قد يؤديان إلى محاولات الوصول بشكل غير قانوني عبر البحر،  وبالتالي زيادة عدد الوفيات، مما ينتج عنه تأثير مشابه لمرسوم سالفيني في عام 2018 .

وبشكل عام اتفقت المصادر التي تحدثت معها DW على أنه ستكون لهذا الإجراء عواقب وخيمة على المهاجرين وما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.

إيطاليا تضغط على أوروبا لاتخاذ إجراءات بشأن الهجرة

طالبت ميلوني، كحال الحكومات الإيطالية التي سبقتها، بمزيد من التضامن والتنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأعداد المتزايدة للمهاجرين.

"لنكن واضحين، هذا لا يحل المشكلة. الحل يرتبط  بالتدخل الواعي والمسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي"،  كما صرح وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية، نيلو موسوميسي، لوكالة الأنباء الإيطالية.

ولكن المصادر التي تحدثت إليها DW لا تتوقع أن تستفيد ميلوني من إعلان إيطاليا لحالة الطوارئ، كي تدفع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتقديم مزيد من الدعم لها. فهناك إجماع حول حقيقة أن هذه الخطوة الأخيرة (فرض حالة الطوارئ) تتماشى مع نهج الحكومة، لجعل وصول المهاجرين بأمان إلى أوروبا أمرا أكثر صعوبة.

مارتا سيلفيا فيغانو/ف.ي

  • جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    جورجيا ميلوني

    هي زعيمة حزب "فراتيلّي دي إيطاليا" (إخوة إيطاليا) وتبلغ من العمر 45 عاماً. فاز حزبها بأكثر من 26 بالمئة من الأصوات رغم أنه تاسس في عام 2012. يتوقع أن تقوم بتشكيل الحكومة لتصبح أول سيدة في إيطاليا تتولى هذا المنصب ولتقود أول حكومة يمينية في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

  • جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    يمينية.. منذ الصغر!

    انضمت ميلوني في صغرها لفرع الحركة الطلابية "جبهة الشباب" اليمينية المتطرفة والتي أسسها عدد من أتباع الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني بعد الحرب العالمية الثانية. عُرفت لاحقاً بخطبها النارية والحماسية. وفي مقابلة تليفزيونية عام 1996 وصفت موسوليني بالسياسي الجيد، ما جعل سياسيين إيطاليين يصنفونها كأحد رموز الفاشيين الجدد.

  • السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان في مؤتمر مع جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    قادة اليمين المتطرف يهنئون

    تلقت ميلوني تهنئة من زملائها في اليمين بجميع أنحاء أوروبا، بمن فيهم القومية الفرنسية مارين لوبان، وقيادة حزب البديل اليميني الشعبوي في ألمانيا، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي. ستحظى ميلوني مع حليفيها في الائتلاف، حزب "الرابطة" المعادي للهجرة بقيادة ماتيو سالفيني و"فورزا إيطاليا" اليميني بقيادة سيلفيو بيرلوسكوني، بغالبية مطلقة في مجلسي النواب والشيوخ.

  • ماتيو سالفيني مع جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    ماتيو سالفيني

    أحد أبرز حلفاء ميلوني وزعيم حزب "لا ليغا" (الرابطة) اليميني الشعبوي الذي حصل على 9 بالمئة من الأصوات. يبلغ من العمر 49 عاما وهو أحد أشد المعادين لاستقبال بلاده للمهاجرين واللاجئين وتصادم عدة مرات مع منظمات إغاثة داخل وخارج إيطاليا. ليس من المرجح أن يعود لمنصبه السابق كوزير للداخلية لأنه يجب أن يمثل أمام المحكمة بسبب الاحتجاز غير القانوني، وإساءة استخدام السلطة في قضية سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز".

  • سيلفيو بيرلسكوني مع جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    سيلفيو بيرلسكوني

    رجل أعمال ذائع الصيت وكان رئيساً للوزراء. يتزعم حاليا حزب فورزا إيطاليا الذي حصل على 8 بالمئة تقريبا من الأصوات في الانتخابات. يبلغ من العمر 85 عاماً. كان عضواً في البرلمان الإيطالي لعدة سنوات، قبل أن يتم انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ في أوائل عام 2013. بعد عدة إدانات بتهم الاحتيال الضريبي، تم طرده من المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه. ونتيجة لذلك، تم منعه من الترشح لمدة ستة أعوام.

  • مصلقات دعائية قبيل الانتخابات الإيطالية

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    غضب شعبي

    تعرضت أحزاب الوسط واليسار الإيطالية لانتقادات شديدة من المواطنين بسبب "عدم الكفاءة الاستراتيجية"، لتتراجع نسب التصويت عاماً بعد عام في تعبير عن الإحباط، إذ انخفضت المشاركة من 73 بالمئة عام 2018 إلى 64 بالمئة في 2022. ويزداد غضب الإيطاليين وخاصة في الجنوب بسبب وعود السياسيين على مدى سنوات والتي لم يتحقق منها سوى القليل. يرى محللون أن التصويت كان أشبه بعملية انتقامية من الفشل السياسي المتتالي.

  • جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    لا تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية

    من الناحية الاقتصادية والسياسة الخارجية، قد لا تتغير إيطاليا كثيرا على المدى القصير. وفق خبراء، ستحرص ميلوني على أن تظهر للنخب الإيطالية والدولية أنها زعيمة تتمتع بقدر كبير من المسؤولية السياسية. يتوقع أيضا أن تبقي ميلوني على مجموعات المصالح المحلية القوية، مثل اتحاد أرباب العمل "Confindustria" إلى جانبها. لكنها ستتفاوض بقوة مع الاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم من خلال خطة التعافي من أزمة كورونا.

  • مهاجرون على متن قارب إنقاذ ينظرون إلى قارب يحمل زميلاً لهم إلى جزيرة لامبيدوزا بعد مرض شديد أصابه

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    مخاوف المهاجرين والمثليين

    أجندة ميلوني والأحزاب المتحالفة معها مناهضة للأقليات العرقية والدينية والجنسية والمهاجرين. تحدثت في أكثر من لقاء عن ضرورة محاربة أوروبا لمحاولات "الأسلمة"، كما انتقدت كثيراً المثلية الجنسية. وقالت إنها ستعمل على فرض حصار بحري على قوارب اللاجئين والمهاجرين. وترى ميلوني أن اليسار العلماني والإسلام الراديكالي يهددان الهوية الثقافية لبلادها!

  • جورجيا ميلوني

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    أزمات في مواجهة ميلوني

    سيتحتم على ميلوني معالجة الأزمة الناجمة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا، في وقت تواجه إيطاليا ديناً يمثل 150 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

  • رئيس الوزراء المستقيل الإيطالي ماريو دراغي

    إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

    ميلوني وإصلاحات دراغي!

    يقول خبراء اقتصاديون إن أكبر قلق يساور المستثمرين بالنسبة لميلوني هو معرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستبتعد عن إصلاحات أقرها رئيس الحكومة المستقيل ماريو دراغي أتاحت لإيطاليا الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، وهو الرجل الذي كان يعرف كيف يناور مع باقي أوروبا، وهذا ما لا ينطبق على ميلوني. إعداد: عماد حسن


 

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