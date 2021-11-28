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ماذا يعني الفقر وعدم المساواة الاجتماعية للشباب؟ مراهقون حول العالم يجيبون عن هذا السؤال.
تُركز الأنظار والمدائح على نجاحات مصر الاقتصادية في النمو والإيرادات هذه الأيام، غير أن تجاوز عدد السكان عتبة الـ 100 مليون نسمة يستوجب من المعنيين أكثر من دق نواقيس الخطر بسبب التبعات الكارثية لذلك على هذه النجاحات.
التعليم هو مفتاح المستقبل، هذا ما تعلمه مزن المليحان منذ أن كانت في عامها الـ 14 وتعيش في مخيم للاجئين بالأردن. ومنذ ذلك السن وهي تناضل من أجل فرص تعليم أفضل في مناطق الحروب.
خطوة تاريخية أقدمت عليها ألمانيا بتقديم اعتذار لناميبيا عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبا هيريرو وناما إبان الحقبة الاستعمارية لهذا البلد الجنوب أفريقي. فهل سيكون للمصالحة الألمانية الناميبية أصداء في شمال أفريقيا؟
أعاد فيديو ظهر فيه أفراد الشرطة الإسبانية وهم يعنفون قاصرين مغاربة إلى الأذهان مشاهد الموت اليومية في المتوسط، الذي أصبح مرادفاً لمقبرة جماعية. مهاجر نيوز يسرد قصص قاصرين مغاربة، ويسلط الضوء على مخاطر الهجرة السرية.
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