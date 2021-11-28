ماذا يعني الفقر؟

ناشطة سورية في مجال التعليم تحصل على جائزة دريسدن للسلام

التعليم هو مفتاح المستقبل، هذا ما تعلمه مزن المليحان منذ أن كانت في عامها الـ 14 وتعيش في مخيم للاجئين بالأردن. ومنذ ذلك السن وهي تناضل من أجل فرص تعليم أفضل في مناطق الحروب.