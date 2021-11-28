 ماذا يعني الفقر؟ | العولمة 3000 | DW | 04.12.2021

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العولمة 3000

ماذا يعني الفقر؟

ماذا يعني الفقر وعدم المساواة الاجتماعية للشباب؟ مراهقون حول العالم يجيبون عن هذا السؤال.

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