 ماذا يعني إلغاء الاعتراف بالشهادات الثانوية من مناطق الحوثيين؟ | DW الأخبار | DW | 30.06.2023

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ماذا يعني إلغاء الاعتراف بالشهادات الثانوية من مناطق الحوثيين؟

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Sendedatum: 30.06.2023 DW Still | Witwen von ukrainischen Soldaten trauern in Gemeinschaft Autorin: Aya Ibrahim

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