ماذا يعني إلغاء الاعتراف بالشهادات الثانوية من مناطق الحوثيين؟

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ألغت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الاعتراف بشهادات الثانوية العامة الصادرة من مناطق الحوثيين لتترك عشرات آلاف الطلاب في حيرة ويأس حول مستقبلهم
أكدت عدة مصادر انعقاد جولة مباحثات بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً في عمّان للترتيب لعملية تبادل أسرى جديدة. هذا فيما رحب المبعوث الأممي إلى اليمن بتشغيل رحلات للحجاج اليمنيين من العاصمة صنعاء إلى السعودية.
لسنوات طويلة شكلت سفينة النفط العائمة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن "قنبلة موقوتة" تهدد بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية، ما استدعى تكاتف الجهود الدولية والأممية لمنع حدوث الكارثة. فأين وصلت تلك الجهود؟ وهل زال الخطر؟
أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن بالمفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين في صنعاء، بوساطة عمانية، معتبرا إياها أمرا مشجعا. فيما أعلن مسؤول حكومي يميني عن موعد بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.
ذكرت وسائل إعلام حوثية إن وفدا سعوديا وآخر من سلطنة عمان وصلا إلى صنعاء للتفاوض مع الحوثيين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم، هذا في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بعثة إيرانية ستزور الرياض لإعادة فتح السفارة.
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