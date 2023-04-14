ماذا يعني إلغاء الاعتراف بالشهادات الثانوية من مناطق الحوثيين؟

ما الجديد في مباحثات عمّان اليمنية للتمهيد لتبادل أسرى جديد؟

أكدت عدة مصادر انعقاد جولة مباحثات بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً في عمّان للترتيب لعملية تبادل أسرى جديدة. هذا فيما رحب المبعوث الأممي إلى اليمن بتشغيل رحلات للحجاج اليمنيين من العاصمة صنعاء إلى السعودية.