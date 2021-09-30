 ماذا يريد قيس سعيد فعلياً من تعيين سيدة ضعيفة الخبرة لرئاسة الحكومة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ماذا يريد قيس سعيد فعلياً من تعيين سيدة ضعيفة الخبرة لرئاسة الحكومة؟

في سابقة هي الأولى في العالم العربي اختار الرئيس التونسي قيس سعيّد امرأة لتولي رئاسة الحكومة. خطوة لاقت الترحيب، غير أن تعيين سيدة دون مسار سياسي في ظل تركيز سعيّد للسلطات في يده يطرح عدة أسئلة عن نواياه الحقيقية؟

اختار قيس سعيّد نجلاء بودن رمضان في منصب رئيس حكومة

اختار قيس سعيّد نجلاء بودن رمضان في منصب رئيس حكومة

بعد أسابيع على تجميده عمل البرلمان وإقالته رئيس الحكومة، حاول الرئيس التونسي قيس سعيد إيجاد مخرج للأزمة السياسية في بلاده عبر تعيين أستاذة جامعية في منصب رئيسة الحكومة. الحدث تاريخي بامتياز لأنها أول مرة تعيّن فيها سيدة على رأس الحكومة في المنطقة العربية، لكن أسئلة كثيرة تُطرح حول محاولة سعيّد استغلال تولي امرأة رئاسة الحكومة لأجل الاستمرار في احتكاره صلاحيات الحكم، خصوصا أن السيدة التي اختارها لم يعرف لها مسار سياسي أو حزبي بارز.

رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، هي أستاذة تعليم عالي في علوم الجيولوجيا، وأهم تجاربها الحكومية كانت تكليفها بمهمة ديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن عام 2015، قبل أن تتجه لمهام أخرى، آخرها أنها كانت المسؤولة عن خطة برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي.

لماذا تعيينها؟

وعند مقارنة بودن مع سلفها على رأس الحكومة، هشام المشيشي، ومن سبقه إلياس الفخفاخ، يتضح وجود فوارق كبيرة في المسار السياسي، فالمشيشي مثلاً اشتغل في دواورين عدة وزارات منها النقل والشؤون الاجتماعية والصحة، وعُيّن كذلك مستشارا للرئيس ووزيرا للداخلية، أما الفخفاخ فقد كان وزيرا لمرتين، الأولى في السياحة والثانية في المالية.

السيدة نجلاء بودن رمضان الملكفة بتشكيل الحكومة التونسية

أهم تجارب نجلاء بودن رمضان الحكومية كانت تكليفها بمهمة ديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن عام 2015

مختارات

لم يرفع قيس سعّيد حالة الإجراءات الاستثنائية ولم يعلن عن خارطة الطريق. لكنه لم يكن ليستمر في هذا الوضع لولا عجز قوى المعارضة. فهل يتجه إلى حكم فردي مطول؟ ولماذا أضحى القضاء في يده؟ ولماذا تقهقرت المعارضة إلى الوراء؟

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة، "في أقرب الآجال". يأتي ذلك بعد أكثر من شهرين من إعلان التدابير الاستثنائية. وستكون رمضان أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس.

تظاهر بضعة آلاف من التونسيين رافعين شعار "الشرعية الانتخابية" ومنددين بـ"احتكار السلطات بيد رجل واحد" إثر قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تعزيز صلاحياته على حساب الحكومة والبرلمان.

فما هي نوايا سعيّد من تعيين سيدة بمسار سياسي متواضع رغم وجود سيدات بمسارات أقوى كان يمكن اللجوء لهن إن كان سعيّد ينوي الاستعانة بوجه نسائي؟

تظهر الإجابة من خلال أحكام الأمر الرئاسي الذي أصدره قيس سعيّد يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية للحكومة، إذ تبيّن أن صلاحيات رئاسة الحكومة محدودة جدا ومرتبطة بما يضعه رئيس البلاد من توجيهات.

وينص الفصل 17 أن الحكومة "تسهر على تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية"، كما ينص الفصل 19 على أن رئيس الحكومة "يسيّر الحكومة وينسّق أعمالها ويتصرّف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية".

"تعيين بودن هو تحرّك استراتيجي من الرئيس قيس سعيد، ولكن يجب الانتظار إذا ما كانت هذه خطوة أخرى نحو إبقاء السلطة للرئاسة ويتم في الوقت ذاته استرضاء الجمهور خصوصاً مع تقديم وجه من خارج الأحزاب السياسية لأجل مواجهة الانقسام والضعف الذي اتسمت به الحكومات السابقة"، تقول لينا الخطيب من معهد تشتام هاوس لـDW عربية.

استغلال تعيين وجه نسائي؟

حققت المرأة التونسية الكثير من المكتسبات، وتعدّ تونس اليوم في طليعة البلدان العربية فيما يخصّ حقوق المرأة، لكن هذا الأمر لم ينسحب على واقع المناصب القيادية، فلا توجد المرأة سوى في 25 بالمئة من المناصب القيادية، و 8 بالمئة في التمثيل الديبلوماسي، فضلاً عن تراجع تمثيلتها في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة.

مظاهرة في تونس لدعم حقوق المرأة فعليا في مختلف الأصعدة

حققت المرأة التونسية الكثير من المكتسبات القانونية، لكن هذا الأمر لم ينسحب على واقع المناصب القيادية.

ولم يُعرف عن قيس سعيد مناصرته لقضايا المرأة، ومن أشهر مواقفه رفضه لأي مبادرة تخص المساواة في الإرث، وهو بذلك على عكس الرئيس السابق الباجي قايد السبسي الذي كان وراء مبادرة تشريعية في هذا الإطار، لكنها دُفنت في مهدها بعد رفضها في البرلمان.

كما خلفت قراراته خلال الأسابيع الماضية انتقادات كبيرة، ففي البداية كان هناك ارتياح نسبي لها في تونس لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية، لكن مع مرور الوقت وتأخره في إنهاء الوضع الاستثنائي، طُرحت أسئلة حول إذا ما كان يريد التأسيس لحكم فردي، وخرج حوالي 3 آلاف تونسي للتظاهر ضد قراراته وللمطالبة بتنحيته.

"سعيّد سياسي محافظ للغاية وكان قد صرّح ضد مجتمع الميم وضد عدد من حقوق الإنسان وكذلك حقوق الشباب" تقول هدى صلاح، من جامعة برلين لـ DW عربية، متابعة أنّه "كان من السليم الحديث عن أنه كان يعمل خلال الأسابيع الماضية بشكل غير ديمقراطي، وهذا ما يناسب اختياره لرئيسة حكومة ذات خلفية في المجال التعليمي، مع تقييد كبير لصلاحياتها السياسية.

انقسام شديد

تعيين نجلاء بودن لا يظهر كشأن تونسي خالص، نظراً لمكانة تونس في المنطقة كرائدة للديمقراطية في مرحلة ما بعد الربيع العربي، لذلك اهتم متابعون كثر بالموضوع. فقد كتب الروائي المصري عز الدين فشير: "ليس جديدا استخدام الحكام العرب لحقوق المرأة والأقليات من أجل إضفاء مظاهر التحديث وحماية الحقوق على استئثارهم بالحكم"، وأضاف:" سيكون لدينا "أول رئيسة حكومة عربية' حين تقود امرأة حزبها للنصر في انتخابات نزيهة تجري في إطار دستوري يحمي الحقوق". وكتب الباحث فهد الغفيلي: "اختيار قيس سعيد لـ نجلاء بودن رئيسةً لحكومته يعكس حالة العزلة السياسية والمجتمعية التي يعيشها الرئيس سعيد، باعتبار نجلاء شخصية غير معروفة أو مؤثرة على الساحة السياسية. قرارات توضّح أنه لا يملك سوى الهروب للأمام!".

لكن عبد الباري عطوان احتفل بالقرار، وكتب أن قيس سعيّد أثبت بهذا التعيين كونه "رجل دولة يزن خطواته بذكاء وبعد نظر ويحرص على المجتمع المدني التونسي، الباجي السبسي قال لي ان المرأة التونسية كانت وراء فوزه بالرئاسة وتستحق التكريم، وما فعله سعيّد خطوة بهذا الاتجاه، مبروك هذه السابقة لتونس".

الانقسام في الآراء يصل إلى الطبقة السياسية في تونس، بين من اعتبر أن تعيينها غير دستوري كعبد اللطيف المكي القيادي المستقيل من حركة النهضة، وبين من احتفى بالأمر، وبين من طالب بالانتظار للحكم على أدائها.

وكتب الوزير الأسبق سمير ديلو على فيسبوك: "القرار يستوجب الإشادة، فهل هي لحظة تاريخية فعلا؟ للأسف تتزامن رمزيّة تعيين امرأة في هذا المنصب " الرّفيع " مع تعليق الدّستور وتفرّد رئيس الجمهوريّة بصلاحيّات فرعونية"، وتابع أنه أمام رئيسة الحكومة تحديات كبرى في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي وحتى الصحي، وأن "الفخر بأن تكون تونس سبّاقة دوما كلّما تعلّق الأمر بالتمكين للمرأة وبتساوي الحظوظ يبقى مشوبا بمرارة أن تكون رئيسة حكومة بلد يعيش انقلابا على الشّرعيّة الدستورية".

إسماعيل عزام/جينيفير هوليز

  • Symbolbild Arabischer Frühling Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    شرارة الربيع العربي الأولى

    كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.

  • Tunesien Ex-Präsident Zine El Abidine Ben Ali gestorben

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    هروب بن علي

    كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.

  • Tunesien wählt neues Parlament

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    فوز حزب النهضة

    تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.

  • Tunesien Heldinnen für einen Frühling

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    جدل بشأن علمانية الدولة

    أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.

  • Ermordung Shokri Belaid Politiker Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    اغتيال شكري بلعيد

    شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    تخلي حزب النهضة عن الحكم

    كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.

  • Tunesien Kais Saied, neu gewählter Präsident | Parlament in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    دستور جديد لتونس

    كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

  • Tunesiens Präsident Beji Caid Essebsi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    فوز السبسي

    كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

  • Tunesien - Demonstration gegen die Rückkehr von Dschihadisten

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    الإرهاب يضرب تونس

    آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.

  • Tunesien Armee Spezialkräfte

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    مواجهة الإرهاب

    آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    العجز التجاري يرتفع

    كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.

  • Tunesien Präsidentenwahl

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    قيس سعيد رئيسا لتونس

    تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    فضيحة فساد

    كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.

  • Tunesien Tunis | Kais Saied, Präsident & Hichem Mechichi, Premierminister

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    سعيد المشيشي رئيسا للوزراء

    آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.

  • Tunesien | Staatspräsident Kais Saied entlässt Regierungschef Hichem Mechichi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    الاحتجاجات متواصلة

    كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

    تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".

  • Tunesien | Proteste in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي

    يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.

  • Tunesien Präsidentschaftswahlen Kais Saied

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور

    في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س