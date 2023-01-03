"ماذا يريد الشباب العراقي اليوم؟"

اضطر فريق جعفر توك لإلغاء تصوير حلقته في بغداد يوم الخميس 2 فبراير 2023 لأسباب أمنية بعد تلقيه تهديدات. في هذه الحلقة استضفنا مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الشباب لسؤاله عن أسباب إعاقة العمل الصحفي لفريق البرنامج ومنع تصوير حلقة كان من المفترض أن تناقش مطالب الشباب العراقي ومطالب أهالي ضحايا تشرين وأيضا جرائم العنف ضد النساء العراقيات. كل هذه المواضيع التي منعنا من مناقشتها في العراق لأسباب خارجة عن إرادتنا، ناقشناها هذه المرة من برلين مع عراقيين وعراقيات انضموا إلينا من قلب العراق.

ضيوف الحلقة:

قاسم الظالمي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب العراقي

نورس قاسم، ناشطة نسوية تعرضت للعنف الأسري.

سارة الحبيب، طبيبة بيطرية تبحث عن فرصة عمل في مجالها.

ياسر مكي، ناشط سياسي عراقي.

هادي المالكي، فقد ابنه مصطفى خلال احتجاجات تشرين

جوناتان داغر، مدير مكتب الشرق الأوسط لمنظمة مراسلون بلا حدود.