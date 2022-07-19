"ماذا يريد الشباب العراقي اليوم؟"

اقتحمت جموع من العراقيين المؤيدين للتيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء حيث المقار الحكومية الرسمية والسفارات الأجنبية إضافة إلى مقر رئاسة الحكومة.

تحرك أيده بعض العراقيين واعتبروه خطوة على طريق تغيير الطبقة السياسية الحاكمة في العراق. قسم آخر من العراقيين وبعضهم ينتمون إلى المحتجين بثورة تشرين اعتبروا ما قام به التيار الصدري جر البلاد نحو الفوضى والعنف ولن يحقق مطالبهم التي رفعوها بثورة تشرين 2019. فماذا ريد الشباب العراقي اليوم وما هي رؤيته لمستقبل البلاد؟

ضيوف الحلقة:

أميرة الجابر، ناشطة سياسية عراقية

مقدام البياتي، قيادي في مشروع المواطنة العراقي

ياسر مكي، طبيب وناشط عراقي

اكرام وصفي ، ناشط سياسي عراقي