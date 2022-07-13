ماذا يخطف قلب حواء شكل الرجل أم خفة ظله؟

معايير جاذبية الرجل تختلف من امرأة لأخرى وتتنوع بحسب المكان والزمان، لكن هناك بعض النقاط المشتركة التي تفضلها المرأة في شريك الحياة والتي يحظى الرجل الذي يتمتع بها بفرص أكبر في الفوز بقلب المرأة.

وقد تكمن الصعوبة بالوصول إلى نتيجة خاصة وأن نتائج الدراسات العلمية في هذا الشأن تكون متناقضة في بعض الأحيان. موقع هافينغتونبوست استعرض مجموعة من العناصر التي رصدتها دراسات متنوعة ويُعتقد أنها من عناصر الجذب القوية للمرأة في الرجل:

اللحية: خلصت دراسات مختلفة في هذا المجال إلى نتائج متباينة وأحينا متناقضة. بعضها يسجل ميل النساء للرجال أصحاب اللحى وبعضها العكس، لكن هذا الأمر يختلف باختلاف المرحلة الزمنية لكل دراسة.

رائحة العرق: أثبتت أبحاث علمية أن المرأة تنجذب للرجل الذي له نفس رائحة عرق الأب.

المستوى الاجتماعي: الأطباء والمهندسون والمحامون يتمتعون بفرص جيدة في جذب انتباه النساء، لاسيما وأن الوضع الاجتماعي والوظيفي يلعب دورا مهما لدى المرأة.

الاسم : أشارت بعض الأبحاث التي أجريت في دول معينة أن الرجل الغربي الذي يحمل أسماء مثل "لوكاس، تيم ، ألكساندر، ليون" لديه فرصة جيدة في الفوز بقلب المرأة لاسيما إن توافرت لديه صفات أخرى اجتماعية وشخصية.

الذكاء والمستوى العلمي: تلعب الشهادة الجامعية دورا حاسما في اختيار المرأة المتعلمة لشريك حياتها إذ أظهر استطلاع للرأي أن نحو 70 بالمائة من النساء الحاصلات على تعليم أكاديمي، أعربن عن رغبتهن في الارتباط برجل حاصل على تعليم جامعي.

خفة الظل: من المهم بالنسبة للمرأة أن يستطيع الرجل جعلها تضحك، إذ أكدت 91 بالمائة من النساء المشاركات في أحد استطلاعات الرأي، على أهمية هذه الصفة في الرجل الذي يتمنين الارتباط به.

ا.ف/ ع.أ.ج