 ماذا يخطف قلب حواء شكل الرجل أم خفة ظله؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.07.2022

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منوعات

ماذا يخطف قلب حواء شكل الرجل أم خفة ظله؟

تجتمع الكثير من النساء في دول مختلفة على جاذبية بعض نجوم هوليوود أو لاعبي كرة القدم، لكن محاولات وضع قائمة بالأمور التي تجذب المرأة في الرجل مسألة ليست بالسهلة لكن هناك بعض النقاط المشتركة، لنتعرف عليها.

رجل وسيدتان يضحكان في مكان العمل

من المهم معرفة أن معايير جاذبية الرجل تختلف من امرأة لأخرى

 

معايير جاذبية الرجل تختلف من امرأة لأخرى وتتنوع بحسب المكان والزمان، لكن هناك بعض النقاط المشتركة التي تفضلها المرأة في شريك الحياة والتي يحظى الرجل الذي يتمتع بها بفرص أكبر في الفوز بقلب المرأة.

مختارات

كشفت دراسة جديدة حول طريقة عمل الألياف العصبية داخل الأدمغة الحية للرجال والنساء، أن التواصل بين أدمغة الرجال والنساء يتم في الواقع بشكل مختلف خصوصاً في العلاقات الاجتماعية والسلوكيات اليومية.

تتنوع النظريات والآراء حول المرأة التي يفضلها الرجال. ورغم ميل الكثير من الرجال لإنكار ابتعادهم عن المرأة الذكية، إلا أن سلوكيات الرجال دحضت أقوالهم فيما يخص التعارف ومواعدة المرأة التي تفوقهم في الذكاء، حسب دراسة حديثة.

يقول الخبراء إن الرجل في مرحلة عمرية معينة يكون أكثر عرضة للإعجاب أو للوقوع في حب امرأة أخرى غير زوجته أو شريكة حياته، فما أسباب ذلك وهل يعني هذا وجود خلل في العلاقة الزوجية؟ وكيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات؟

يسعى الرجال دائما لفك شفرة المرأة، ورغم استحالة التعميم نظرا لاختلاف طبيعة كل امرأة بحسب شخصيتها وبحسب الثقافة التي تنحدر منها، إلا أن الخبراء أعدوا قائمة بأمور تكرهها كافة النساء تقريبا.

وقد تكمن الصعوبة بالوصول إلى نتيجة خاصة وأن نتائج الدراسات العلمية في هذا الشأن تكون متناقضة في بعض الأحيان. موقع هافينغتونبوست استعرض مجموعة من العناصر التي رصدتها دراسات متنوعة ويُعتقد أنها من عناصر الجذب القوية للمرأة في الرجل:

اللحية: خلصت دراسات مختلفة في هذا المجال إلى نتائج متباينة وأحينا متناقضة. بعضها يسجل ميل النساء للرجال أصحاب اللحى وبعضها العكس، لكن هذا الأمر يختلف باختلاف المرحلة الزمنية لكل دراسة.

رائحة العرق: أثبتت أبحاث علمية أن المرأة تنجذب للرجل الذي له نفس رائحة عرق الأب.

المستوى الاجتماعي: الأطباء والمهندسون والمحامون يتمتعون بفرص جيدة في جذب انتباه النساء، لاسيما وأن الوضع الاجتماعي والوظيفي يلعب دورا مهما لدى المرأة.

الاسم : أشارت بعض الأبحاث التي أجريت في دول معينة أن الرجل الغربي الذي يحمل أسماء مثل "لوكاس، تيم ، ألكساندر، ليون" لديه فرصة جيدة في الفوز بقلب المرأة لاسيما إن توافرت لديه صفات أخرى اجتماعية وشخصية.

الذكاء والمستوى العلمي: تلعب الشهادة الجامعية دورا حاسما في اختيار المرأة المتعلمة لشريك حياتها إذ أظهر استطلاع للرأي أن نحو 70 بالمائة من النساء الحاصلات على تعليم أكاديمي، أعربن عن رغبتهن في الارتباط برجل حاصل على تعليم جامعي.

خفة الظل: من المهم بالنسبة للمرأة أن يستطيع الرجل جعلها تضحك، إذ أكدت 91 بالمائة من النساء المشاركات في أحد استطلاعات الرأي، على أهمية هذه الصفة في الرجل الذي يتمنين الارتباط به.

ا.ف/ ع.أ.ج

  • Symbolbild multikulturelle Hochzeit OVERLAY

    "دلعني" بالألمانية

    عشر كلمات ألمانية مرادفة لكلمة حبيبي

    في اللغة العربية يمكن أن تقول حبيبي أو قلبي أو غيرهما لمخاطبة و"تدليع" الحبيب والصديق، أما في اللغة الألمانية فيتم التعبير عن هذه المشاعر بطريقة مشابهة لكن يستعاض عن كلمة حبيبي في أغلب الأحيان بأسماء بعض الحيوانات. تعرف في صور على أكثر 10 كلمات مستعلمة "لتدليع" ومناداة الحبيب.

  • Hamster Maus Nagetier

    "دلعني" بالألمانية

    ماوسي .. فأرتي

    قد يبدو غريبا أن ينادي الحبيب حبيبته أو العكس بفأري أو فأرتي. لكن كلمة "ماوس" أو مصغرها "مويسشن" هي بالفعل أكثر كلمة مستعملة في اللغة الألمانية العامية "للدلع" ومناداة الحبيب.

  • Ostereier und Hasen

    "دلعني" بالألمانية

    هازه.. أرنبي البري

    "هازة" تعني الأرنب البري في اللغة الألمانية، لكنها شائعة جدا ككلمة مرادفة لحبيبي وينادى بها في الغالب على النساء الحبيبات.

  • Biblischer Zoo Jerusalem

    "دلعني" بالألمانية

    بيرشن .. دبي الصغير

    تعني كلمة "بير" بالألمانية دب. و"بيرشن" هي مصغر الكلمة وتعني الدب الصغير. تستعمل في الغالب لمناداة الرجال العشاق وخاصة ذوي الكروش الكبيرة، وكذلك النساء.

  • Symbolbild Hochzeit

    "دلعني" بالألمانية

    ماوس بار .. زوج الفئران

    وتعني زوج عشاق مغرمين ببعضهما البعض.

  • Ordensburg Vogelsang 028

    "دلعني" بالألمانية

    شنيكه .. حلزون

    تخيل أن أحدهم يناديك في الشارع بحلزون! في الألمانية هذا ممكن. و"شنيكه" شائعة "للدلع" وخاصة للنساء الرشيقات.

  • Symbolbild Warum Fragezeichen Tafel Schild

    "دلعني" بالألمانية

    شنوكي

    تسمع للوهلة الأولى ككلمة "شنيكه"، أي الحلزون، لكن شنوكي ليست كذلك. الغريب في الأمر أن كلمة "شنوكي" ليس لها معنى واضحا أو ترجمة حقيقية في اللغات الأخرى. لكنها استعملت "للدلع" ولمناداة الحبيب وانتشر استعمالها دون قصد، وربما لطرافة لفظها.

  • Muschel mit Perle

    "دلعني" بالألمانية

    بيرله.. لؤلؤة

    هذه الكلمة، كما في اللغة العربية، شائعة في مناداة الحبيب.

  • Symbolbild - Unter der Bettdecke

    "دلعني" بالألمانية

    ليبلينغ .. حبيبي

    وتستعمل بالمعنى الأقرب إلى المعنى الأصلي وهو حبيبي أو حبيبتي.

  • Mode aus Schokolade Lambertz

    "دلعني" بالألمانية

    زوسه.. حلوة

    حلوة ولذيذة كما الحسناء في الصورة. إنها "زوسه".

  • Symbolbild Schatz Schatztruhe Goldschatz Schmuck Geschmeide Münzen Perlen Brosche Schmukkästchen Schmuckkasten

    "دلعني" بالألمانية

    شاتس .. كنز

    كلمة "شاتس" تعني الكنز في الألمانية، وهي قد تكون الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية العامية في "الدلع" للأحباء وللأصدقاء.

    الكاتب: زمن البدري