ماذا يخبئ المستقبل للألماني دراكسلر في ظل وجود مواطنه في تدريب سان جرمان؟

نقلت مواقع ألمانية اليوم الإثنين (22 أبريل/ نيسان 2018) عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النجم الدولي الألماني يوليان دراكسلر ليس له مستقبل في باريس سان جرمان وأنه من الممكن أن يرحل عن الفريق هذا الصيف، رغم أن عقده ممتد حتى 2021، والسبب هو: "دراكسلر يجب أن يفسح الطريق لنجوم جدد في تشكيلة" المدرب الألماني توماس توخل، الذي فاز الأحد بلقب الدوري الفرنسي.

شارك دراكسلر (25 عاماً) في 26 مباراة مع فريقه في الدوري حتى الآن؛ إلا أنه لم يسجل سوى ثلاثة أهداف، علما بأن زميله كيليان إمبابي مثلا، سجل 30 هدفا، أي عشرة أضعاف دراكسلر.

نصف المباريات الـ26، التي خاضها بالدوري لم يدخلها دراكسلر من البداية أو يكلمها للنهاية. فقد حل بديلا في 8 مباريات، كما جرى استبداله في خمس مباريات. ومنذ انضمامه إلى الفريق قبل أكثر من عامين خاض دراكسلر حتى الآن 112 مباراة سجل خلالها 20 هدفا. ويتمنى دراكسلر أن يبقى في باريس وقال لإحدى القنوات الفرنسية حسب موقع "شبورت بيلد" : "إذا جاءت إدارة النادي وقالت يمكننا الحديث عن تمديد العقد فسأقول ولما لا؟، فأنا أشعر بالراحة في باريس". بيد أن تقارير إعلامية تقول إن المدرب الألماني ليس من كبار المعجبين بمواطنه، الذي يلعب في مركز خط الوسط المهاجم.

ويقول موقع "شبورت بوزر" إنه بعد إصابة دراكسلر في مارس/ آذار أضحى الأمر صعبا بالنسبة للاعب، ففي المباراة الحاسمة للقب الدوري ضد فريق موناكو، لم يشارك النجم الألماني سوى 14 دقيقة.

وكان دراكسلر قد انتقل إلى باريس سان جرمان مقابل 36 مليون يورو بداية عام 2017، بعد خلاف حاد مع إدارة فولفسبورغ الألماني. وفاز النجم الألماني مع منتخب ألمانيا بكأس العالم بالبرازيل 2014، وكذلك بكأس القارات بروسيا 2017. وعلى مستوى الأندية فاز دراكسلر حتى الآن بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني مع شالكه عام 2011، كما فاز مع باريس سان جرمان بعدة ألقاب على المستوى المحلي أهمها الدوري والكأس الفرنسيين.

ص.ش