ماذا يخبئ المستقبل للألماني دراكسلر في ظل وجود مواطنه في تدريب سان جرمان؟

نقلت مواقع ألمانية اليوم الإثنين (22 أبريل/ نيسان 2018) عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النجم الدولي الألماني يوليان دراكسلر ليس له مستقبل في باريس سان جرمان وأنه من الممكن أن يرحل عن الفريق هذا الصيف، رغم أن عقده ممتد حتى 2021، والسبب هو: "دراكسلر يجب أن يفسح الطريق لنجوم جدد في تشكيلة" المدرب الألماني توماس توخل، الذي فاز الأحد بلقب الدوري الفرنسي.
شارك دراكسلر (25 عاماً) في 26 مباراة مع فريقه في الدوري حتى الآن؛ إلا أنه لم يسجل سوى ثلاثة أهداف، علما بأن زميله كيليان إمبابي مثلا، سجل 30 هدفا، أي عشرة أضعاف دراكسلر.
نصف المباريات الـ26، التي خاضها بالدوري لم يدخلها دراكسلر من البداية أو يكلمها للنهاية. فقد حل بديلا في 8 مباريات، كما جرى استبداله في خمس مباريات. ومنذ انضمامه إلى الفريق قبل أكثر من عامين خاض دراكسلر حتى الآن 112 مباراة سجل خلالها 20 هدفا. ويتمنى دراكسلر أن يبقى في باريس وقال لإحدى القنوات الفرنسية حسب موقع "شبورت بيلد" : "إذا جاءت إدارة النادي وقالت يمكننا الحديث عن تمديد العقد فسأقول ولما لا؟، فأنا أشعر بالراحة في باريس". بيد أن تقارير إعلامية تقول إن المدرب الألماني ليس من كبار المعجبين بمواطنه، الذي يلعب في مركز خط الوسط المهاجم.
ويقول موقع "شبورت بوزر" إنه بعد إصابة دراكسلر في مارس/ آذار أضحى الأمر صعبا بالنسبة للاعب، ففي المباراة الحاسمة للقب الدوري ضد فريق موناكو، لم يشارك النجم الألماني سوى 14 دقيقة.
وكان دراكسلر قد انتقل إلى باريس سان جرمان مقابل 36 مليون يورو بداية عام 2017، بعد خلاف حاد مع إدارة فولفسبورغ الألماني. وفاز النجم الألماني مع منتخب ألمانيا بكأس العالم بالبرازيل 2014، وكذلك بكأس القارات بروسيا 2017. وعلى مستوى الأندية فاز دراكسلر حتى الآن بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني مع شالكه عام 2011، كما فاز مع باريس سان جرمان بعدة ألقاب على المستوى المحلي أهمها الدوري والكأس الفرنسيين.
ص.ش
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
"السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة