 ماذا يحدث لقمامة البلاستيك في البحار؟ | المستقبل الآن | DW | 23.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

ماذا يحدث لقمامة البلاستيك في البحار؟

ينتهي الأمر بالنفايات البلاستيكية في العالم في الأنهار ومنها إلى البحار. نتيجة لذلك تغرق المحيطات بالنفايات البلاستيكية. فكيف يتفاعل البلاستيك مع الماء؟ هذا ما يبحث فيه فريق من جامعة ماغديبورغ.

المزيد من المركز الإعلامي

وافق أكثر من مئة دولة أخيرًا بعد سنوات من المفاوضات على نص معاهدة الأمم المتحدة لحماية المحيطات وأعالي البحار.

اتفاق تاريخي في الأمم المتحدة على نص معاهدة لحماية أعالي البحار 05.03.2023

تونس تمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز بموجب اتفاقيات تم إبرامها بين وزارة البيئة والغرفة الوطنية للمخابز.

تونس تمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز 10.04.2023

مبادرة محلية في الاسكندرية تهدف إلى تنظيف الشواطئ من النفايات البلاستيكية وتوعية الناس بمخاطر البلاستيك على البحار

مبادرة بنلاستيك في الاسكندرية لتنقية الشواطئ وتوعية الناس 27.09.2022

++++Bild nur im Rahmen des Projekts verwenden+++ Gelähmt AP

أمل للمصابين بالشلل النصفي 16.07.2023

المزيد المستقبل الآن

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - إنزيم للتخلص من البلاستيك في البحار 23.07.2023

FILE - A file picture dated 31 December 2011 shows a man covers his hands in crude oil during a protest against Shell after a oil spill from a Shell oil field in Bonga, Nigeria. According to news reports on 13 November 2014, the Oil firm Royal Dutch Shell allegedly ignored internal advice to replace the outdated trans-Niger pipeline which eventually ruptured and caused two damaging oil spills, court documents obtained by Amnesty International revealed. The pipeline burst twice in November 2008, spilling thousands of barrels of oil on a large expanse of mangroves and ruining the livelihoods of almost 15,000 villagers near Bodo in Ogoniland in Rivers State. EPA/GEORGE ESIRI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

كيف يتشكل النفط الخام؟ 23.07.2023

Gelbe Badeente | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ما هو البلاستيك؟ 23.07.2023

++++Bild nur im Rahmen des Projekts verwenden+++ Parkison ZDF

الصدمات الكهربائية لعلاج مرض باركنسون 16.07.2023

اقرأ أيضا

***ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit der Doku!!!*** --- Coca-Cola und der Plastikmüll - Greenwashing oder echter Wandel? --- Sendedatum 04.06.2023

كوكا كولا ومشكلة البلاستيك - شركة عملاقة في مرمى الانتقادات 24.05.2023

العبوات البلاستيكية مسؤولة عن ربع التلوث الذي تتعرض له البحار والمحيطات. ونسبة كبيرة منها مصدرها شركة كوكا كولا. وباستراتيجية أطلقت عليها اسم "عالم بدون قمامة"، ترغب شركة كوكا كولا في تغيير هذا الواقع.

جشع الإنسان في التعامل مع البحار - كيف ينهب الإنسان المحيطات - فيلم وثائقي من جزئين

جشع الإنسان في التعامل مع البحار - كيف ينهب الإنسان المحيطات - فيلم وثائقي من جزئين 31.05.2023

إذا استغل البشر قيعان البحار لأغراض صناعية أيضا، ما العواقب التي ستترتب على ذلك؟ تحاول بعثة استكشافية البحث عن إجابة لهذا السؤال في أعماق المحيط الهادئ.

IMAGE DISTRIBUTED FOR NEKTON - In this image released on Wednesday, Sept. 28, 2022, a school of Yellow-backed Fusilier fish, which are a regular site in the waters off the Maldives, glides past a healthy coral reef near Fuvahmulah Island where the UK-based Nekton science mission is on a five-week joint expedition with the Maldives Marine Research Institute to establish a biodiversity baseline amidst the backdrop of the climate crisis. Corals across the Maldives archipelago have come under severe pressure from mass bleaching events - when rises in sea temperature, caused by global warming, result in the coral colony dying from thermal stress. The expedition will be at sea until October 7. HANDOUT IMAGE - Please see special instructions. MANDATORY CREDIT - courtesy of Nekton. Press release and media available to download at www.apmultimedianewsroom.com/nekton. (Henley Spiers/Nekton via AP Images)

اتفاقية أممية حاسمة لحماية أعالي البحار.. هل تغير من واقع كوكبنا؟ 20.06.2023

بعد محادثات استمرت 15 عاماً أقرّت الأمم المتحدة أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار في اتفاق بيئي تاريخي مصمم لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية، فما هي أهم بنودها؟

Das Forschungsschiff Polarstern liegt eingefroren im Eis der Zentralarktis. Nach über sieben Monaten der Eisdrift in der Arktis hat das Forschungsschiff «Polarstern» seinen Motor wieder angestellt. Wegen der Corona-Pandemie muss das Schiff die einjährige Mosaic-Expedition für drei Wochen unterbrechen, um neues Personal an Bord aufzunehmen. Der Eisbrecher fährt bis zur Eiskante des Nordpolarmeeres, wo es auf die Forschungsschiffe «Sonne» und «Maria S. Merian» treffen wird. +++ dpa-Bildfunk +++

معهد ألماني: الطحالب القطبية ملوثة بالبلاستيك الدقيق 24.04.2023

تنمو الطحالب تحت الجليد في القطب الشمالي، وتتميز هذه الكائنات النباتية بخاصية تؤدي على ما يبدو إلى تراكم كميات كبيرة من البلاستيك. فريق بحثي ألماني كشف أنها ملوثة باللدائن الدقيقة أكثر بعشر مرات عن المحيط البيئي حولها.