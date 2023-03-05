ماذا يحدث لقمامة البلاستيك في البحار؟

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ينتهي الأمر بالنفايات البلاستيكية في العالم في الأنهار ومنها إلى البحار. نتيجة لذلك تغرق المحيطات بالنفايات البلاستيكية.
فكيف يتفاعل البلاستيك مع الماء؟ هذا ما يبحث فيه فريق من جامعة ماغديبورغ.
العبوات البلاستيكية مسؤولة عن ربع التلوث الذي تتعرض له البحار والمحيطات. ونسبة كبيرة منها مصدرها شركة كوكا كولا. وباستراتيجية أطلقت عليها اسم "عالم بدون قمامة"، ترغب شركة كوكا كولا في تغيير هذا الواقع.
إذا استغل البشر قيعان البحار لأغراض صناعية أيضا، ما العواقب التي ستترتب على ذلك؟ تحاول بعثة استكشافية البحث عن إجابة لهذا السؤال في أعماق المحيط الهادئ.
بعد محادثات استمرت 15 عاماً أقرّت الأمم المتحدة أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار في اتفاق بيئي تاريخي مصمم لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية، فما هي أهم بنودها؟
تنمو الطحالب تحت الجليد في القطب الشمالي، وتتميز هذه الكائنات النباتية بخاصية تؤدي على ما يبدو إلى تراكم كميات كبيرة من البلاستيك. فريق بحثي ألماني كشف أنها ملوثة باللدائن الدقيقة أكثر بعشر مرات عن المحيط البيئي حولها.
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