 ماذا يحدث عند ارتفاع ضغط الدم؟ | صحتك بين يديك | DW | 15.10.2021

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صحتك بين يديك

ماذا يحدث عند ارتفاع ضغط الدم؟

ما علاقة ارتفاع ضغط الدم بصحة القلب؟ في حلقة اليوم سنتعرف على خطورة ارتفاع مستوى ضغط الدم على القلب. ولماذا التوتر يضاعف من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

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