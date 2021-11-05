ماذا يحدث عند ارتفاع ضغط الدم؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ما علاقة ارتفاع ضغط الدم بصحة القلب؟ في حلقة اليوم سنتعرف على خطورة ارتفاع مستوى ضغط الدم على القلب. ولماذا التوتر يضاعف من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.
يبدأ الجسم بإطلاق إشارات تحذيرية على شكل أعراض حين يواجه مشاكل جسدية أو نفسية، مثل ما يحدث في حالة التوتر. فالتوتر حالة قلق تصيب الإنسان عند الخوف أو العصبية أو حين مواجهة صعوبات أسرية أو في مجال العمل أو مشاكل اقتصادية.
نجح فريق من الخبراء في الاستعانة بتقنية معتمدة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، لاستخدامها لعلاج ضغط الدم المرتفع. الطريقة طبيعية ولا تحتاج إلا لخمس دقائق في اليوم ، لكنها فعّالة وتجنبنا تناول الأدوية.
تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم، غير أن تغيير نمط الحياة والنظام الصحي يساعد بدرجة كبيرة في تجنب هذه المخاطر، وتحسين صحة القلب. ما هي الأغذية التي ينصح بها لتعزيز صحة القلب؟
دراسة جديدة تربط بين ارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة، ما يفتح أبواباً جديدة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. فما هي العلاقة بين المرضين؟ وكيف من الممكن التعرف على الأعراض المبكرة لارتفاع ضغط الدم؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول