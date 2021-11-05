ماذا يحدث عند ارتفاع ضغط الدم؟

ما هو مرض التوتر المزمن وهل يمكن علاجه؟

يبدأ الجسم بإطلاق إشارات تحذيرية على شكل أعراض حين يواجه مشاكل جسدية أو نفسية، مثل ما يحدث في حالة التوتر. فالتوتر حالة قلق تصيب الإنسان عند الخوف أو العصبية أو حين مواجهة صعوبات أسرية أو في مجال العمل أو مشاكل اقتصادية.