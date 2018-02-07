 ماذا يحدث داخل قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 14.03.2019

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سياسة واقتصاد

ماذا يحدث داخل قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا؟

تبقى قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا موقعاً مثيراً للجدل، وتواجه الحكومة الألمانية باستمرار انتقادات بسبب التعامل مع هذه القاعدة، لاسيما عندما يرتبط الأمر باستخدام طائرات بدون طيار هو الآن أمام المحاكم الألمانية.

Symbolbild US Drohne (picture alliance/dpa/P. Ridgeway)

التحكم في طائرات بدون طيار لاسيما تلك المستخدمة للقتل يبقى محل جدل منذ مدة طويلة. فأمام المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين وستفاليا في مدينة مونستر يتم التعاطي مع دعوتين مرتبطتين بهجمات قاتلة بطائرات بدون طيار أمريكية. ورفع ثلاثة يمنيين إضافة إلى صوماليدعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية. ويفيد المدّعون أنهم فقدوا أعضاء من عائلاتهم في هجمات أمريكية بطائرات دون طيار في بلدانهم. ويبدو أن تلك الهجمات نُفذت انطلاقا من القاعدة العسكرية في رامشتاين، ولذلك يحمّل المدعون الحكومة الألمانية المسؤولية.

مختارات

ورامشتاين قاعدة عسكرية لا يُعرف عنها الكثير، لكنها مثيرة للجدل. وهذه القاعدة العسكرية تقع بالقرب من كايزرسلاوترن في ولاية رينانيا بلاتينا وهي جزء من المجموعة العسكرية بكايزرسلاوترن. وداخل هذه المجموعة يعيش أكثر من 54.000 أمريكي: عسكريون وأقارب ومتقاعدون، وبذلك فإن المكان في رينانيا بلاتينا هو أكبر موقع عسكري أمريكي خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

تحويل بيانات الطائرات بدون طيار

لكن لا أحد يعرف على وجه الدقة ما يحصل داخل قاعدة رامشتاين باستثناء الأشخاص المنفذون للأعمال. فالقليل من المعلومات يتسرب إلى الخارج. وبالتالي يُنتظر منذ مدة التعرف على تفاصيل حول تنسيق محتمل لعمليات بطائرات بدون طيار انطلاقا من رامشتاين. وأعلن ميشاييل روث، وزير الدولة في وزارة الخارجية في 2016 في البرلمان الألماني أن الولايات المتحدة أطلعت الخارجية الألمانية لأول مرة أنها تستخدم القاعدة في رينانيا بلاتينا كمحطة للاتصال البعيد لسيل البيانات بطائرات موجهة عن بعد. وهذا يعني أن إشارات لاسلكية يتم التقاطها تلقائيا وإيصالها لتفادي مسافة أكبر. ولتوجيه الطائرات بدون طيار في باكستان وأفغانستان أو حتى في اليمن مباشرة من أرض أمريكية ستكون المسافة بعيدة، وبالتالي فإن الأمريكيين يعولون على رامشتاين لإيصال البيانات من الولايات المتحدة إلى المكان الهدف. كما أن موظفين أمريكيين في رامشتاين يراقبون العمليات الجوية ويقيمونها لاحقا.

Deutschland Ramstein Proteste gegen Drohnenkrieg (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

سلسلة بشرية أمام قاعدة رامشتاين احتجاجا على حرب الطائرات الموجهة عن بعد

"معلومات غير واردة"

وشددت الحكومة الألمانية إلى حد الآن على عدم امتلاكها "معلومات" عن عمليات الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من رامشتاين. كما أكد وزير الدولة روث في عام 2016 وكذلك في وقت لاحق المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه لا يتم إطلاق طائرات موجهة من رامشتاين ولا توجيهها. وأشار المتحدثون عدة مرات إلى تأكيد الولايات المتحدة على أن الأنشطة في القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا "تتم في انسجام مع القانون الجاري به العمل" وهناك تواصل مع الولايات المتحدة. ولا يوجد منذ تلك اللحظة معلومات جديدة حول هذا الموضوع.

مساعدة غير قانونية؟

وبالنسبة إلى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان مثل العفو الدولية واضح في المقابل أنه مع المعلومات الواردة حول تنسيق هجمات الطائرات الموجهة انطلاقا من ألمانيا تدعم الحكومة الألمانية عمل الولايات المتحدة الأمريكية. "وهذا الدعم يحظى بأهمية أكبر على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي ترامب توسيع برنامج الطائرات الموجهة عن بعد"، كما ورد في بيان صادر عن منظمة العفو الدولية من العام الماضي. وفي 2018 أصدرت المنظمة تحليلا حول دور الدول الأوروبية في الحرب الأمريكية بالطائرات الموجهة. وبناء عليه فإن الحكومة الألمانية لا تقوم بما يكفي للتأكد من أنها لا تقدم مساعدة غير قانونية في الهجمات الأمريكية بالطائرات الموجهة عن بعد. والمدعون الذين رفعوا دعاوى في مدينة مونستر فتحوا منذ 2015 ملف قضية، وحينها قررت المحكمة الإدارية في كولونيا في مرحلة أولى أن الحكومة الألمانية غير ملزمة بمنع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام قاعدة رامشتاين لتنفيذ هجمات بطائرات موجهة في اليمن. وأعلن ممثلون لوزارة الدفاع الألمانية حينها أنهم لا يملكون معلومات حول ما إذا كانت القاعدة العسكرية تُستخدم لهجمات بطائرات موجهة. لكن هذه الحجة من بيانات عام 2016 لن تبقى سارية المفعول.

جنيفر فاغنر/ م.أ.م

  • Ein Mitarbeiter der Firma Parrot SA kontrolliert eine Drohne während einer Präsentation in Tokio (Foto: dpa)

    طائرات بدون طيار في متناول الجميع

    طائرة بسعر مناسب

    تبيع شركة فرنسية يوجد مقرها في باريس طائرات صغيرة من طراز "Quadrocopter" يمكن التحكم فيها عن بعد. هذه الطائرة المزودة بكاميرتين وبطارية، تحتاج إلى أربعة محركات كهربائية صغيرة لكي تقلع. ويمكن التحكم فيها عن بعد بواسطة الهاتف الذكي الذي تظهر على شاشته الصور التي تلتقطها الطائرة خلال تحليقها.

  • Ein sogenannter Octocopter - eine Drohne zur 3D Modellierung von Bäumen - fliegt während eines Infobesuches des sächsischen Minister für Umwelt und Landwirtschaft über das Freigelände der TU Dresden (Foto: dpa)

    طائرات بدون طيار في متناول الجميع

    من شجرة إلى أخرى

    يعتمد علماء الغابات في الجامعة التقنية لمدينة دريسدن الألمانية على طائرات بدون طيار من أجل الوصول إلى قمم الأشجار بهدف إخضاعها للبحث العلمي. فبمساعدة هذه الطائرات يمكنهم إعداد نماذج ثلاثية الأبعاد للأشجار. وتعتبر هذه التكنولوجيا حديثة العهد فيما يخص البحث في هذا المجال.

  • Hellabrunns Zoodirektor und Wissenschaftler der Univeristät Bologne sowie der Leiter des Waldrappteams mit dem Quadrocopter, auf den die Waldrappküken trainiert werden sollen (Foto: picture alliance/augenklick)

    طائرات بدون طيار في متناول الجميع

    طائرات تتقمص دور الأم

    طائرة بدون طيار تحل محل الأم؟ هذا ما يصبو إليه علماء من ميونيخ وبولونيا بمراهنتهم على التقنيات الحديثة لحماية الأنواع. وبالتحديد، يريدون تدريب كتاكيت طائر أبو منجل الناسك للتعامل مع طائرة بدون طيار كأم بديلة من أجل مساعدة الكتاكيت على البقاء.

  • Die Feuerwehr Facheinheit Rettungshunde und Ortungstechnik Thüringen in Marlishausen nimmt 2009 eine Mini-Drohne in Betrieb und übernimmt damit bundesweit eine Vorreiterrolle. (Foto: dpa)

    طائرات بدون طيار في متناول الجميع

    المساعدة في عمليات الإنقاذ

    تستعمل الطائرات بدون طيار منذ عدة سنوات في ألمانيا من قبل وحدات رجال الإطفاء خلال تدخلاتهم. وتساعد هذه الطائرات، بمساعدة الكاميرات الحرارية التي تحملها، في البحث عن المفقودين. كما يمكنها إرسال صور من مناطق الحرائق التي تحلق فوقها.

  • Das Luftbild zeigt eine ausgebrannte Halle des Düngemittelherstellers Compo in Krefeld am 27.09.2012 (Foto: dpa/lnw)

    طائرات بدون طيار في متناول الجميع

    الاضطلاع بدور الخبراء

    في الحالات التي يكون فيها متعذرا الاقتراب من مكان ما نظرا لخطورته، يمكن للطائرات بدون طيار القيام باستطلاعاتها حول المكان. مثلما هو الحال في هذا المستودع الذي تعود ملكيتة لشركة أسمدة في مدينة كريفيلد الألمانية. فحتى بعد مرور يومين على احتراقه لم يكن ممكنا بالنسبة لخبراء الحرائق الدخول إليه. لكن الطائرات بدون طيار قامت بإرسال بعض الصور التي تَحدد من خلالها سبب الحريق.

  • Ein unbemannter Helikopter sammelt Informationen über Gebäude des Fukushima Daiichi Atomkraftwerks Nummer 1 bis Nummer 4 am 10. April 2011. (Foto: dpa)

    طائرات بدون طيار في متناول الجميع

    رصد المواد المشعة

    بعد وقوع حادثة فوكوشيما النووية، تم الاعتماد على مروحيات بدون طيار للتحليق فوق المناطق الملوثة نووياً. وقامت هذه المروحيات بنقل صور بالغة الدقة من عين المكان، حيث تم الوقوف على حجم الضرر في هذه المناطق دون تعريض حياة الإنسان لخطر الإشعاعات النووية بشكل مباشر.

  • Ein indischer Wissenschaftler der Nationalen Luftfahrt Laboratorien (NAL) testet ein Mikroluftfahrtzeug in der Nähe von Bangalore (Foto: dpa)

    طائرات بدون طيار في متناول الجميع

    النموذج الهندي

    تقوم بعض المنظمات الدفاعية والفضائية في مدينة بانغالور الهندية باختبار طائرات بدون طيار مصغرة. وذلك لمساعدتها على التصدي للإرهابيين والمتمردين من خلال إرسال صور عن أماكن تواجدهم.

  • Die Projektmitarbeiter Tobias Simon (r) und Jan Römisch machen auf dem Campus der Technischen Universität Ilmenau einen Sensortestflug mit einem Quadrocopter (Foto: dpa/lth)

    طائرات بدون طيار في متناول الجميع

    الاستثمار في البحث العلمي

    انطلقت مجموعة من المشاريع التي تعمل على تطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في العديد من الجامعات الألمانية. ويسعى الباحثون في جامعة إلميناو إلى تطوير طائرة بدون طيار قادرة على إعادة تشغيل شبكة الاتصالات في حالة تعرضها لعطل ما. وقد رُصد لهذا المشروع أكثر من 6.5 مليون يورو موزعة على عدة سنوات.

  • Air Force Mitarbeiter bereiten das Verladen der Deep Drone 8000 vor (Foto: dpa)

    طائرات بدون طيار في متناول الجميع

    تحت الماء

    طورت البحرية الأمريكية هذه المركبة التي تحمل اسم "Deep Drone 8000" لاستعمالها في عمليات الإنقاذ التي يمكن أن تقوم بها حتى عمق يصل إلى 2500 متر، مثل عمليات إخلاء الغواصات المنكوبة من طواقمها.

  • Mit der Nachbildung einer militärischen Drohne protestieren Ostermarschierer im März 2013 vor dem Bundestag in Berlin gegen den Einsatz von Drohnen im Krieg (Foto: dpa)

    طائرات بدون طيار في متناول الجميع

    تواصل الاحتجاج

    رغم إمكانية استعمالها في المهام المدنية، إلا أن الطيارات بدون طيار العسكرية غالبا ما تكون مرادفا للمراقبة والتدمير والقتل دون محاكمات. ومن أجل الاحتجاج على ذلك، تظاهر المئات أمام مبنى البرلمان الألماني حاملين نماذج ورقية لطائران بدون طيار قاموا بصنعها بأنفسهم.

    الكاتب: كلاوس يانسن/ عادل الشروعات


 

مختارات

طائرات بدون طيار في متناول الجميع

غالبا ما يُنظر إلى الطائرات بدون طيار كطائرات عسكرية تبلغ قيمتها ملايين اليوروات. لكن، ومنذ مدة طويلة، بدأ استعمال هذه الطائرات في بعض القطاعات المدنية. كما يمكن شراء بعضها بثمن مناسب من محلات بيع الأجهزة الإلكترونية. (14.06.2013)  

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