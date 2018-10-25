 ماذا يتوقع لاجئون سوريون في ألمانيا من قمة إسطنبول؟ | سياسة واقتصاد | DW | 25.10.2018

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سياسة واقتصاد

ماذا يتوقع لاجئون سوريون في ألمانيا من قمة إسطنبول؟

قبل يومين من استضافة إسطنبول لقمة رباعية حول سوريا بمشاركة تركيا، و قادة فرنسا وألمانيا إلى جانب الرئيس الروسي بوتين، تباينت مواقف اللاجئين السوريين في ألمانيا بين منتقد ومرحب لهذه القمة والأهداف المنتظرة منها.

Deutschland Flüchtlinge in Niedersachsen (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

لاجئون سوريون في مدينة غوتنغن بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية

تستعد إسطنبول لاستضافة قمة رباعية حول سوريا يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بقيادة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ويقف على رأس جدول أعمال القمة المقررة الوضع في محافظة إدلب و"العملية السياسية" التي من المفترض أن تفضي إلى تسوية النزاع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

تسوية النزاع في سوريا، جملة يجدها بعض اللاجئين في ألمانيا سهلة النطق، لكنها تبقى كهدف صعبة المنال، بالأخص في ظل تضارب مصالح القوى الكبرى المهيمنة على المشهد السوري، "ما حول القضية السورية إلى كعكة يحاول كل طرف الحصول على قطعة منها"، كما يرى اللاجئ السوري يحيى، الذي يعيش في ألمانيا منذ ثلاث سنوات تقريباً.

Syrien l Alltag in Damaskus l Banner mit Präsident Al-Assad in Douma (Reuters/M. Djurica)

تتناول قمة إسطنبول بشكل خاص الوضع في محافظة إدلب وتسوية النزاع الدائر منذ 2011

يحيى لا يعلق آمالاً على ما ستخرج به قمة إسطنبول حول سوريا، "لأن الأطراف السياسة المشاركة في القمة تتماشى مع مصالحها"، كما قال في حواره مع DW عربية. وأضاف يحي: "تركيا غيرت سياستها تجاه الملف السوري وبدأت تتبع مصالحها ومعها روسيا وإيران وأمريكا وحتى أوروبا كل دولة تعمل حسب مصالحها". ولايرى الشاب السوري، الذي انتقد بشدة تعامل تركيا في ملف اللاجئين، مستقبلاً لسوريا في ظل "الكذب" الذي تروج له مثل هذه القمم، تحت ذريعة العمل على تحقيق الاستقرار في البلد. ويلخص يحيى رأيه حول قمة إسطنبول وتوقعاته منها  بقوله :" إنها مجرد صفقة". 

غياب فاعلين مهمين في المشهد السوري عن المشاركة في قمة إسطنبول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والسعودية وغيرها، يمثل بحد ذاته فشل هذه القمة، بحسب بعض اللاجئين السوريين في ألمانيا، ومنهم حمزة، المنحدر من مدينة كوباني السورية، والمقيم حالياً في مدينة شتوتغارت الألمانية.

تحدث حمزة لـ DW عربية مذكراً بأن القمة ستغيب عنها أقوى دولة الآن على الساحة السورية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعم القوات الكردية بشمال شرق سوريا وتحارب إرهاب داعش. وقال إنه يتوقع أن يكون ذلك سببا لفشل القمة الرباعية. وكذلك غياب السعودية "باعتبارها قوة مؤثرة بين الدول العربية والإسلامية". وأضاف حمزة "حل أزمة سوريا لا يكون إلا بجلوس الجميع على طاولة المفاوضات ومشاركة جميع أطياف الشعب السوري وبما فيهم الأكراد والاتفاق على ألية الخروج من الحرب وبدأ مرحلة البناء".

مختارات

ألمانيا وفرنسا ترغبان في استقرار بسوريا وأن لا تشهد أوروبا موجة لجوء، وتركيا تريد سماع اعتراف أوروبي بسلطتها على شمال سوريا، وروسيا تبحث عن من يدفع فاتورة البناء. ثلاث أجندات على طاولة إسطنبول فإي أوراق يملكها اللاعبون؟ (25.10.2018)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا تريد تنظيم قمة في اسطنبول في السابع من أيلول/سبتمبر مع فرنسا وألمانيا روسيا من أجل بحث المسائل الإقليمية بما فيها النزاع في سوريا، حسبما نقلت تقارير صحفية تركية. (29.07.2018)

كما لا يتوقع حمزة أن تأتي هذه القمة بشيء جديد بخصوص بلده سوريا، والسبب في ذلك يعود بحسب رأيه إلى: "أن الهدف من هذه القمة ليس إنقاذ الشعب السوري أو حل القضية السورية".

ويتساءل اللاجئ السوري في حديثه مع DW عربية "كيف لبلد مثل تركيا يحتل أجزاء من سوريا ويحتل عفرين ويهجر أهلها أن يكون طرفاً بالحل؟". ويعتقد حمزة أن الهدف من القمة هو محاولة تركيا التقارب مع أوروبا وروسيا من جهة والتقارب التركي الأوروبي من جهة أخرى. 

في ألمانيا يوجد لاجئون سوريون لا يهتمون بما ستسفر عنه القمة المقررة في إسطنبول حول بلدهم، "لأنها لا تأتي غالباً بنتائج ملموسة في النزاع السوري". غير أن هناك فئةً من السوريين ما زالوا يتأملون خيراً من هذه اللقاءات. والناشط الحقوقي، علي عيسو، واحد من بين اللاجئين المقيمين في ألمانيا والمتتبعين للمشهد السوري، الذي لهم توقعات عالية نسبياً من القمة وتأثيرها على مستقبل الحل السياسي في سوريا، والسبب يكمن في "مشاركة كل من فرنسا وألمانيا، اللتين تدعمان حقوق جميع المكونات السورية بانتماءاتها العرقية والدينية، وهذا ما يضيف لهذه القمة فرصة حقيقية"، حسب عيسو.

الكاتبة: إيمان ملوك

  • Bildkombo: Assad, Trump, Ben Salman, Rohani

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    الولايات المتحدة الأمريكية

    تغيب الولايات المتحدة عن قمة اسطنبول المرتقبة، لكن دورها يبقى أساسياً في العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات. وكان ترامب قد أعلن ان تعليق هجوم نظام الأسد على ادلب، تم بفضله، بعد تحذيره الرئيس السوري بشار الأسد. مصلحة أمريكا تكمن بالأساس في انسحاب إيران من سوريا أو على الأقل إضعاف تأثيرها على الأرض هناك.

  • Präsident Hassan Ruhani (picture alliance/AP/dpa/Uncredited/Iranian Presidency Office)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    إيران - القوة غير المرئية

    بالرغم من غيابها عن قمة اسطنبول، إلا أن إيران مازالت حاضرة على الأرض في سوريا. ووفقا لتقارير عديدة لعبت إيران دوراً كبيراً في الانتصارات الاستراتيجية العديدة التي حققها الجيش السوري. إيران غائبة و حاضرة في القمة من خلال روسيا، التي عملت إلى حد الآن بالتعاون معها على ضمان بقاء الأسد. تتطلع إيران إلى تقوية حضورها والمشاركة في عملية إعادة البناء في سوريا لكن مستقبل إدلب قد يُضعف تأثيرها في سوريا.

  • Syrien l Alltag in Damaskus l Banner mit Präsident Al-Assad in Douma (Reuters/M. Djurica)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    نظام الأسد

    إلى جانب تناول الوضع في إدلب، يُفترض أن تفضي قمة اسطنبول إلى حل للنزاع الدائر في سوريا منذ عام 2011، وذلك يعني أن القمة ستناقش مصير الرئيس السوري بشار الأسد، المتمسك بالسلطة. وكانت أمريكا قد هددت نظام الأسد بعقوبات مشددة في حالة عرقلته الحل السياسي. فيما تعول ميركل على روسيا "للعمل على تحقيق الاستقرار في سوريا بصفتها حليفة لنظام الأسد وشريكاً لديه مسؤوليات خاصة".

  • Syrien Abzug Rebellengruppen aus Ghuta (Getty Images/AFP)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    المعارضة السورية

    تتناول قمة اسطنبول بالأساس الوضع في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة السورية بعد سبع سنوات من الحرب، كما تتناول أيضاً تطبيق اتفاق سوتشي الروسي التركي بشأن المحافظة. وكان الهدف من هذا الاتفاق هو وقف هجوم الحكومة السورية. لكن فصائل المعارضة تخشى من أن يشكل تنفيذ هذا الاتفاق مقدمة لعودة قوات النظام إلى إدلب.

  • Syrien Co-Vorsitzende des Syrischen Demokratischen Rates (SDC) Ilham Ahmed und Riad Darar (Reuters/R. Said)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    مصالح الأكراد

    بالرغم من تجنب الطرفين الصراع المباشر، إلا أن هناك تضارباً في المصالح بين كل من الحكومة السورية والإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد.وفيما يسعى الأكراد إلى الحصول على حكم ذاتي في دولة لامركزية، ترغب دمشق في استعادة سيطرتها المركزية بالكامل على كل مناطق سوريا.

  • Saudi Arabien Vision 2030 Präsentation König und Kronprinz (picture-alliance/abaca/B. Algaloud)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    الدور السعودي

    طالما لعبت السعودية دوراً متخبطاً في الملف السوري تماشيا مع مصالحها السياسية. ففي البداية دعمت الثورة السورية، لكن سرعان ما طرأ تحول مفاجئ في موقفها وأقرت بضرورة بقاء الأسد في السلطة. كما سعت للتقارب مع روسيا بهدف منع صعود الحليف الآخر إيران. تركيا كانت تراهن على دور السعودية في إعادة البناء في سوريا، غير أن قضية مقتل الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي قد تسلب الرياض هذا الدور. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

تتجه الأنظار خلال اليومين المقبلين إلى إسطنبول، حيث تعقد قمة رباعية بشأن سوريا بين كل من تركيا، ألمانيا، فرنسا وروسيا. غير أن اللاعبين الكبار في الملف غائبون. في ما يلي أبرز الغائبين، مواقفهم و مصالحهم في الملف السوري. (25.10.2018)  

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