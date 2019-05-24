 ماذا وراء هدم خيام اللاجئين السوريين في عرسال اللبنانية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 05.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ماذا وراء هدم خيام اللاجئين السوريين في عرسال اللبنانية؟

أصدر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني قرارا بهدم "خيم الإسمنت" العائدة للاجئين السوريين في عرسال. منظمات حقوقية حذرت من هدم هذه المخيمات. مهاجر نيوز استطلع الأسباب الكامنة وراء قرار الهدم.

Libanon syrische Kinder im Flüchtlingscamp bei Arsal (DW/K. Zein-Eddine)

يصعُب أن تزور مدينة "عرسال" وتنأى بذاكرتك عن ماضيها القريب، ففي هذه المساحة الجغرافية شمال شرقي لبنان، كانت جبهة النصرة قبل أربع سنوات حاضرة، كما داعش وأخواتها، وهو حضور يُفسر صرامة الإجراءات الأمنية اللبنانية المُتخذة راهنا، و"إحكامها القبضة على كل شاردة وواردة، كي لا يتكرر ظهور الإرهابيين ثانية".

قبل التوجه إلى عرسال لا بدّ من أن تستطلع قليلا مسار رحلتك وبعض المعلومات. اسم المدينة بدايةَ يحمل دلالة؛ فهو مؤلف من كلمتين أراميتين: "عرس" أي عرش، و "ال" وتعني الله، ليصبح المعنى "عرش الله"، وذلك لموقعها المرتفع نسبيا والمُنعزل. هي تبتعد عن مدينة بعلبك نحو 40 كلم، وعن بيروت 122 كلم.

اكتسبت المدينة هذه أهمية خاصة مع بداية الأزمة السورية، لقربها جغرافيا من سوريا، واشتراكها معها بخط حدودي بطول 50 كلم، ما حتّم عليها التحول إلى وجهة للاجئين السوريين، من السُنة تحديداً كما من المعارضين للنظام. فقصدها من اللاجئين ما يفوق عدد سكانها، ووجدوا فيها بيئة حاضنة، ما أعطاها خصوصية معينة.

حتى في الداخل اللبناني، اسم عرسال يترك انطباعاً قد لا تُحسن تفسيره. هل هو نتيجة قلق مسبق من زيارتها على صلة بأحداثها القريبة، أم أنه ناتج من موقعها البعيد جغرافيا عن العاصمة اللبنانية، أم لأن ما قاساه أهلها يبقي عندهم بعض القلق من أي غريب زائر. مهما كان، ثمة ما هو مثير. يعزز الإثارة هذه قول أحد العارفين بشؤون منطقة البقاع اللبناني لنا: "أن تزور عرسال يعني أن تزور ما هو مثابة خزّان لللاجئين السوريين. فعدد من في عرسال يساوي بل قد يفوق عدد اللاجئين في كل البقاع".

بعد اجتيازنا الحاجز الأمني عند أحد مداخل عرسال، نبدأ بتلمس جغرافية المنطقة الجبلية. مغاور، رمال وصخور، كلها من طبيعة المكان. في البال، أن التصوير هنا وفي عموم عرسال يحتاج إذناً مسبقاً من أعلى المراجع الأمنية، وقد يتطلب وقتاً.

كلما اقتربنا من مركز المدينة، ظهرت أمامنا محال تجارية سورية. ألبان وأجبان، حلويات، ولوازم عمّال وغيرها. كما تظهر عشرات الدراجات النارية المُستقدمة من سوريا. يقول مرافقنا في هذه الجولة "إنك لوهلة تشعر أنك في سوريا وليس في أرض لبنانية. ثمة اندماج إلى حدّ صعوبةِ التمييز بين اللهجات المحكيّة".

اللاجئون السوريون قدموا إلى عرسال من قرى القلمون الغربي. من قارة، الجراجير، يبرود، فليطا، جبعدين، ومن القصير وريفها.

مشاهدة الفيديو 01:15

"أنظر كيف نعيش، هنا في المخيم ليس لدينا أي شيء!" أم سورية ل6 أطفال تشكي بحزن وضعها في لبنان

خلفيات القرار

يوجد في عرسال قرابة 126 مخيماً، يقطنها نحو 35 ألف لاجئ سوري، وهي كانت أول مدينة تشهد ظهور ما يُعرف بـ "مخيمات(الإسمنت)" و"مخيمُ البَرَاء" كان أول تلك المخيمات على الإطلاق في لبنان، ما أثار الكثير من المخاوف اللبنانية من وجود نوايا لتوطين اللاجئين، فكان التشدد بملاحقة مهربي الإسمنت إلى المخيمات، وغيرها من الإجراءات، وسط تأكيدات بضرورة عدم إغفال الشأن الإنساني.

قبل تفقد أحد المخيمات، كان لا بدّ من اتصالات للتمكن من إجراء مقابلة مع رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري. فهو من الشخصيات الفاعلة جداً هنا. في نهاية المطاف تمكنا من اللقاء به لنتعرف من خلاله على قصة مخيمات الباطون، بدايتها، مسارها ومصيرها بعد ذلك، قصدنا برفقة أحد مساعديه مخيماً من بين المخيمات تلك. لمجرد وصولنا تحلّق صغار السن حولنا، فيما كانت عيون "الكبار" تراقب من بعيد، وسط غياب لاحظناه للنساء، اللواتي بقين بعيدات من عدسة الكاميرا.

القضية الهامة اليوم هي اقتراب موعد تنفيذ قرار مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بهدم "خيم (الإسمنت) العائدة للاجئين السوريين، والمقدرة بنحو 1400 غرفة، حسبما يقول رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لنا. خلفيات القرار كما يقول الحجيري "غير محددة تماما إنما هي على صلة مباشرة بالخوف من بقاء اللاجئين في لبنان وعدم عودتهم إلى سوريا".

وقد منحت السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين فيها مهلة حتى التاسع من حزيران/يونيو لتنفيذ قرار الهدم. ويقطن في تلك المساكن أكثر من 25 ألف شخص.

Libanon syrische Kinder im Flüchtlingscamp bei Arsal (DW/K. Zein-Eddine)

يوجد في عرسال قرابة 126 مخيماً، يقطنها نحو 35 ألف لاجئ سوري

 تحذير منظمات حقوقية من الهدم

مع وجودنا في أحد مخيمات الإسمنت حاولنا استطلاع آراء قاطنيه. الملفت ألا أحد يود التحدث أمام الكاميرا أو حتى اسمه، فكان أن تحدث أحدهم بعد جهد باسم المخيم، شارحا المخاوف من هدم المخيمات، ومبديا الاستعداد للذهاب إلى أي مكان شرط البقاء آمنين ومتمعين بعيشة كريمة.

مختارات

ونقلت منظمات حقوقية عن إحدى اللاجئات السوريات التي تقيم في عرسال منذ عام 2013 قولها "حين سمعت بقرار الهدم، فكرت بيني وبين نفسي أني سأنام فوق أطفالي وأجعلهم يهدمون المنزل فوق رؤوسنا".

كيفما جلت بناظريك سيظهر أمامك أطفال صغار بعمر التعليم. نسأل عن أعدادهم الرسمية فيأتينا الجواب أن من هم بعمر التعليم يقدر عددهم بنحو 12 ألفا، أما العدد الإجمالي لهم مع من هم دون السادسة من العمر، فيفوق العدد عندها الـ 14 ألفاً. وأمام الكاميرا بدو نجوماً صغيرة في فضاء شاسع من المآسي. غالبيتهم العظمى تتلقى التعليم، ولكن نحو 3 آلاف من أصل 12 ألفاً يتعلمون في 4 مدارس رسمية لبنانية متواجدة في عرسال وفق المنهج اللبناني، أما ما يُقدّر بتسعة آلاف فيُحصّلون التعليم وفق منهج المعارضة السورية.

ويذكر أن منظمات حقوقية حذرت من خطة السلطات اللبنانية لهدم المساكن ودعت المنظمات الثلاث ومن بينها "سايف ذي شيلدرن" و"وورلد فيجن" الحكومة اللبنانية إلى وقف تنفيذ قرار الهدم.

 وذكرت المنظمات في بيان أصدرته بهذا الشأن "بالنسبة لطفل لا يأكل سوى القليل، فإن فقدانه مسكنه سيكون صادماً جداً". المديرة الإقليمية لمنظمة "سايف ذي شيلدرن" أليسون زيلكوفيتش  قالت "تلتقي فرقنا مع أطفال لا يزالون يعانون الاضطراب نتيجة فقدانهم منازلهم في سوريا. لا يجدر بهم أن يشاهدوا منازلهم تُدمر مجدداً ليعيشوا الصدمة ذاتها مرة أخرى".

نغادر عرسال، ونتابع ملف مخيمات الإسمنت سائلين جهات على صلة وثيقة بالملف. فيظهر أن اجتماعات مكثفة عُقدت للتوصل إلى حل يزيل المخاوف اللبنانية، ويريح اللاجئين نسبيا، خصوصا أن ممثلين عنهم شاركوا في الاجتماعات التي انعقد بعضها في بلدة "اللبوة" البقاعية المجاورة. وكان الاتفاق على هدم السقوف الإسمنتية والجدران والإبقاء فقط على نحو متر ارتفاعا عن سطح الأرض بما يحمي صيفاً من دخول الزواحف والحشرات، ويقي شتاء من سيول الثلوج ومياه الأمطار.

لبنان- خلدون زين الدين

 مهاجر نيوز

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أطفال جمعتهم المعاناة

    من الرقة ودير الزور وعين عيسى ومنبج قدمت عائلاتهم إلى بلدة الطَيْبِة البقاعية. بعض الأطفال من وُلد في المخيم، ومنهم من سار مع عائلته على درب رحلة الحزن الطويلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "عمالة" مبكرة

    قبل التعليم واللهو، وقبل "الخربشات" الطفولية المُفتَرَض أنها بديهية... قبل كل شيء، يعمل الصغار مع عائلاتهم على جمع العبوات البلاستيكية، وأغصان الأشجار بهدف التدفئة. ففي خلفية المشهد جبال مكللة بالثلوج، و"الجنرال الأبيض" ضيف شبه دائم أيام الشتاء والعواصف.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    وحل الشتاء يزيد المعاناة

    يُشكل الأطفال الفئة الأكبر عددا في مخيم الطَيْبة كغيره من المخيمات. وكيفما جلت بناظريك تجدهم يتنقلون استجابة لنداءات عائلاتهم. يُحطيون بالآباء والأمهات، أو يُطلّون من نوافذ خيمهم المهددة بالسقوط في أي لحظة تحت وطأة الثلوج أو الرياح العاصفة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أحذية مهترئة

    أرضية المخيمات تُرابية مُوحِلَة. وعلى الرغم من ذلك، ينتعل الأطفال أحذية مهترئة ممزقة. وإن وُجد من يملك منهم زوجين آخرين من الأحذية فإنه يحفظها للذهاب إلى المدرسة، إن كان ممن يحظون بالتعليم، فهنا ليس الكل يتعلمون أو متعلمين.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    الحلم بأبسط الحقوق

    مَلَك (10 سنوات)، وداد (12 سنة)، فادي (10 سنوات) وغيرهم من الصغار، يحلمون بأبسط الحقوق: "نُريد مدرسة في مخيّمنا إن طال بقاؤنا. مدرستنا بعيدة، ونريد أن نتعلم. نريد معلمات ومعملين متفهمين لمأساتنا".

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مسؤولية أكبر من العمر

    الطفلة هذه صغيرة في السن، كبيرة في المسؤولية. لا وقت، ولا إمكانيات تخولها الذهاب إلى المدرسة مثلاً. فمن العائلات من يُفضل إرسال بعض أبنائهم إلى المدرسة ويُبقون على آخرين في المخيم للمساعدة. وهي في هذه الصورة تحمل باقة من القش لكَنْس الحجارة والأتربة داخل خيمتها.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مساعدات قليلة

    تقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان/ UNHCR للعائلات النازحة مبلغا ماليا قدره 24 يورو (27 دولارا أميركيا) شهرياً عن كل فرد من أبنائها، إضافة إلى مبلغ 150 يورو لشراء مادة المازوت للتدفئة لكل عائلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    ألعاب مهترئة

    يحدُث أن يجد الأطفال لعبة مهترئة مرمية في مكان ما... فيستحضرونها إلى مخيمهم ويلهون بها على "علاتها"، بل وتغدو مادة للتجاذبات لتبادل الأدوار باللهو بها، كما لو أنها جديدة!

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "مصلحو دراجات" صغار

    دراجة مهترئة واحدة... وأطفال كثر. يصلحون ما أمكن فيها، وهي في النهاية ملك من يجدها أولاً، في الحقول المجاورة أو حتى قرب مكبات النفايات.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    يعيشون في بقايا خيم!

    في المخيم 002 كما في غيره، لا تستغرب إن وجدت بقايا خيمة، جدرانها من الأقمشة وسقوفها من الخشب التعِب أو الحديد الصدئ. ولكي تقي خيمتك من الثلوج أمامك مهمات لا مجال للتخلف عنها في عز العواصف. من المهمات: رش الملح الخشن للمساعدة بذوبان الثلوج ومنع تراكمها... وهي عملية لا تقبل الكسل.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    معاناة وأمل بتلقي المساعدة

    يأمل الأطفال وذويهم أن يُوصل الإعلام صوتهم وصورتهم. لعلّ ذلك يأتي عليهم بالخير وبالمزيد من المساعدات. مهاجر نيوز- إعداد: خلدون زين الدين


مختارات

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

يعيش اللاجئون في المخيمات اللبنانية تحت ظروف صعبة. مهاجر نيوز قصد "المخيم 002" في بلدة الطَيْبِة البقاعية، على بعد أكثر من 80 كلم من بيروت، لتوثيق مشاهدات أبطالها صغار وسعادتهم مؤجلة وأحلامهم مُعلّبة. (18.02.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

"أنظر كيف نعيش، هنا في المخيم ليس لدينا أي شيء!" أم سورية ل6 أطفال تشكي بحزن وضعها في لبنان  

مواضيع ذات صلة

Libanon Flüchtlinge aus Syrien

منظمات حقوقية تندد بترحيل سوريين من مطار بيروت إلى بلادهم 24.05.2019

ما أن وصلوا إلى مطار بيروت حتى تم ترحيلهم على وجه السرعة إلى سوريا، أمر أثار انتقاد منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، للجانب اللبناني على ترحيله 16 سوريا، البعض منهم قدم طلبا دوليا للجوء.

Libanon Amerikanische Universität Beirut in Beirut | Bassam H., Pseudonym

لاجئ فلسطيني بلبنان: سوريا هي وطني وسأعود إليها مهما كان الثمن 02.05.2019

بالنسبة للكثير من اللاجئين السوريين في لبنان، فإن الوضع بائس جداً هناك ولا يحتمل. لهذا السبب، يسعى بعضهم للعودة إلى بلدهم الأصلي وخوض المغامرة في رحلة إلى المجهول مهما كان الثمن. لكن ماذا بالنسبة للشاب بسام وعائلته؟

Libanon - Syrische Flüchtlinge

اللاجئون السوريون في لبنان... هل تصل المساعدات إلى مستحقيها حقاً؟ 16.02.2019

وسط النقاش الحامي في لبنان عن مصير اللاجئين هناك، تُطرح تساؤلات عن مصير الأموال الواردة من الجهات المانحة؟ "مهاجر نيوز" قصد أحد مخيمات اللاجئين السوريين وعاين أحوال قاطنيها، وتوجّه بأسئلتهم إلى مسؤولين مطلعين على الوضع.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  