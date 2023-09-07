 ماذا وراء مساعي حكومة مودي لتغيير اسم الهند إلى بهارات؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.09.2023

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سياسة واقتصاد

ماذا وراء مساعي حكومة مودي لتغيير اسم الهند إلى بهارات؟

تجدد الجدل حول اسم الهند بعد أن استخدمت الحكومة اسم "بهارات" في دعوة رسمية لحضور قمة مجموعة العشرين. ما الذي تبغيه الحكومة من وراء التسمية في هذا التوقيت، وكيف يبدو موقف المعارضين للخطوة؟

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدث بعد افتتاح مبنى البرلمان الجديد في نيودلهي ( 28/05/2023)

دعت حكومة مودي إلى عقد جلسة برلمانية لطرح مشروع قانون لتغيير اسم البلاد إلى "بهارات"

أثارت دعوة العشاء التي أرسلتها رئيسة  الهند دروبادي مورمو إلى زعماء العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين في العاصمة نيودلهي، جدلا بعد أن وصفت الدعوة بأنها "رئيسة دولة بهارات".

مختارات

ويعد مصطلح "بهارات" الاسم الأصلي للهند في اللغة السنسكريتية القديمة وتعني "ارض الجنوب"، فيما أثار استخدام هذا الاسم في الدعوات الدبلوماسية مخاوف من أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية تعتزم إلغاء الاستخدام الرسمي للاسم الإنجليزي للبلاد.

وعزا مراقبون هذه المخاوف إلى دعوة حكومة مودي لعقد جلسة برلمانية خاصة في وقت لاحق من الشهر الجاري لطرح مشروع قانون لتغيير اسم البلاد إلى "بهارات".

بهارات أم الهند

الجدير بالذكر أن المادة الأولى من دستور  البلاد تنص على أن "الهند - بهارات – تعد اتحادا بين الولايات" مع ذكر الاسمين الإنجليزي والهندي للبلد الآسيوي الذي حصل على استقلاله عام 1947 بعد ما يقرب من مائتي عام تحت الاستعمار البريطاني.

يشار إلى أن اسم "بهارات" ليس وليد اللحظة إذ يُجرى استخدامه بالتبادل مع الاسم الإنجليزي للبلاد التي تشتهر به. وأثارت خطوة الحكومة الأخيرة مخاوف لدى أحزاب المعارضة التي شكلت تحالفا لمنافسة حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم خلال الانتخابات التشريعية العام المقبل.

وقال شاشي ثارور القيادي في حزب الكونغرس المعارض على موقع إكس، تويتر سابقا، إنه "على الرغم من عدم وجود اعتراض دستوري على تسمية الهند باسم بهارات، إلا أني آمل ألا تكون الحكومة حمقاء إلى حد الاستغناء تماما عن مسمى الهند. يجب أن نستمر في استخدام الكلمتين بدلا من التخلي عن اسم يفوح منه عبق التاريخ، وهو الاسم المعترف به في جميع أنحاء العالم."

صور تظهر دعوة حفل العشاء مع رئيس بهاراتعلى موقع إكس، تويتر سابقاً.

صور تظهر دعوة حفل العشاء مع "رئيس بهارات"على موقع "إكس"، "تويتر" سابقاً.

وانضم العديد من زعماء المعارضة إلى انتقاد مساعي حكومة مودي حيث قالت محبوبة مفتى، السياسية المعارضة والشريكة بتحالف المعارضة في جامو وكشمير، إن نفور حزب بهاراتيا جاناتا من "مبدأ الهند الأساسي المتمثل في الوحدة القائمة على التنوع قد وصل إلى مستوى جديد من التدني". وأضافت "تظهر مساعي تقليص أسماء الهند العديدة إلى اسم واحد وهو بهارات، سياسة عدم التسامح داخل حزب بهاراتيا جاناتا".

لحظة فخر للبلاد

ويصر حزب بهاراتيا جاناتا على أن استخدام  بهارات بدلا من الهند سيعزز الشعور بالفخر في البلاد فضلا عن تحسين الارتباط بالتراث الثقافي للبلاد. وفي هذا الصدد، قال دارمندرا برادان، أحد وزراء حكومة مودي، إنه كان "ينبغي أن يحدث هذا الأمر منذ وقت بعيد من أجل الخروج من العقلية الاستعمارية".

وانتقد وزير الإعلام في الحكومة الأحزاب والأصوات المعارضة التي تنتقد مساعي تغيير اسم البلاد إلى "بهارات"، قائلا: "عندما يسافرون إلى الخارج، فإنهم ينتقدون بهارات. وعندما يكونون داخل الهند، يكون لديهم اعتراضات على اسم بهارات".

وجاءت الدعوة الرسمية لقادة مجموعة العشرين والتي حملت مصطلح "بهارات" بعد يومين فقط من حث موهان باجوات، رئيس منظمة "راشتريا سوايامسيفاك سانغ" التي تعد بمثابة المرشد الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا، سكان البلاد إلى التوقف عن استخدام اسم الهند والتحول إلى بهارات.

وقال "بلدنا هي بهارات ويجب علينا التوقف عن استخدام كلمة الهند والبدء في استخدام بهارات في جميع المجالات العملية، عندها فقط سيحدث التغيير. سيتعين علينا أن نطلق على بلدنا اسم بهارات ونشرح ذلك للآخرين".

ويأتي ذلك في إطار جهود منظمة "راشتريا سوايامسيفاك سانغ" الرامية إلى تحويل الهندوسية من مجرد طائفة دينية إلى كيان سياسي ذو توجه انتخابي، فيما تقول المعارضة إن الأمر يهدف إلى ترسيخ الهيمنة الهندوسية في دولة ذات أغلبية هندوسية مع إهمال الأقليات الدينية الأخرى.

خدعة سياسية

يقول خبراء إن الهدف من جهود حزب بهاراتيا جاناتا لتغيير اسم البلاد يتمثل في اختبار الأجواء العامة قبيل الانتخابات التشريعية العام القادم لكسب ود الناخبين المحافظين. وقالت نيرجا شودري، المحللة السياسية، إن الحزب يساوره القلق من "التنافس الفردي في الانتخابات لذا يحاول استحضار المشاعر القومية".

يشار إلى أن حكومة مودي عمدت منذ 2014 إلى تغيير أسماء المدن والأماكن التاريخية في الهند مع إعادة كتابة تاريخ البلاد بما يحمل أفكار القومية الهندوسية مثل مشروع "سنترال فيستا" الذي يهدف إلى تجديد المرافق الحكومية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية.

وصلت تكلفة المشروع إلى 2.1 مليار يورو فيما شمل على هدم العديد من المباني وإعادة تصميم مبنى البرلمان القديم الذي يعود للاستعمار البريطاني وصممه المهندسان المعماريان البريطانيان ادوين لوتينز وهيربرت بيكر في عشرينات القرن الماضي. وتعرض المشروع لاتتقادات من  المعارضة التي تقول إن حزب بهاراتيا جاناتا يحاول تغيير ذاكرة البلاد التاريخية عن طريق التخلص التخلص من العديد من رموز الحكم الاستعماري البريطاني.

مهمة ليست سهلة

ويرى مراقبون أن إلغاء استخدام كلمة الهند واستبدالها بمصطلح "بهارات" لن يكون بالأمر السهل إذ يتطلب التعديل الدستوري الذي سوف يمهد الطريق أمام التغيير موافقة أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان والتصديق عليه من قبل نصف الولايات على الأقل.

وقال المحلل السياسي رشيد كيدواي إن التحالف الجديد الذي ينطوي تحت لواءه أحزاب المعارضة قد أثار قلق الحزب الحاكم قبل الانتخابات التشريعية وهو الأمر الذي تجلى في مسعى تغيير اسم البلاد إلى بهارات.

وفي مقابلة مع DW، أضافت "لم تشهد الانتخابات العامة عامي 2014 و2019، إنشاء تحالف يضم أحزاب المعارضة وهو الأمر الذي أعطى حزب بهاراتيا جاناتا أفضلية قوية. لكن الحزب يشعر بالقلق هذه المرة بسبب وجود معارضة موحدة ذات إستراتيجية انتخابية واضحة". 

مورالي كريشنان – نيودلهي / م. ع

  • Refugee camp in Delhi during partition of India (picture alliance/dpa/United Archives/WHA)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    ولادة دولتين

    في عام 1947، تم تقسيم "الهند البريطانية" إلى دولتين- الهند وباكستان. وكان مؤسس باكستان محمد علي جناح وحزب الرابطة الإسلامية في الهند قد طالبا باستقلال ذاتي للمناطق ذات الأغلبية المسلمة في الهند غير المقسمة، وفي وقت لاحق بدولة منفصلة للمسلمين. اعتقد جناح أن الهندوس والمسلمين لا يمكنهما الاستمرار في العيش معاً، لأنهما كانا يمثلان "أمتان" مختلفتان تماماً.

  • Destruction in a shopping street in Lahore (picture alliance/dpa/AP Images)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    شلال الدم

    وكان للتقسيم تبعات وخيمة، إذ بدأت عقب ولادة الهند وباكستان، أعمال شغب جماعية عنيفة في العديد من المناطق الغربية، معظمها في منطقة البنجاب، الواقعة بين الهند وباكستان. ويقول المؤرخون إن أكثر من مليون شخص لقوا حتفهم في الاشتباكات، كما هاجر الملايين من الأراضي الهندية إلى باكستان ومن الجانب الباكستاني إلى الهند.

  • Indian Sikh troops in Kashmir (picture alliance/dpa/AP Photo/M. Desfor)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    حرب 1948

    وقد اشتبكت الهند وباكستان حول كشمير بعد استقلالهما. وكان زعيم هندوسي يحكم منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، لكن جناح، مؤسس باكستان، أرادها أن تكون جزءاً من الأراضي الباكستانية. قاتلت القوات الهندية والباكستانية في كشمير في عام 1948، مع سيطرة الهند على معظم أجزاء الوادي، في حين احتلت باكستان منطقة أصغر. وتواصل الهند وباكستان الاشتباك حول كشمير.

  • Mahatma Gandhi with Muhammad Ali Jinnah (AP)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    العلاقة بين الولايات المتحد وكندا نموجاً

    ويقول بعض المؤرخين أن جناح والمهاتما غاندي أرادا إقامة علاقات ودية بين الدول المستقلة حديثاً. فعلى سبيل المثال، اعتقد جناح أن العلاقات بين الهند وباكستان يجب أن تكون مشابهة لتلك التي تربط بين الولايات المتحدة وكندا. ولكن بعد وفاته في عام 1948، تصادم خلفائه مع نيودلهي.

  • Lord Louis Mountbatten and Muhammed Ali Jinnah (picture alliance/dpa/AP Photo/M. Desfor )

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    روايات مختلفة

    إلا أن الحكومتان الهندية والباكستانية تقدمان روايات مختلفة جداً عن التقسيم. فبينما تؤكد الهند على حركة المؤتمر الوطني الهندي ضد الحكام البريطانيين - مع غاندي كمهندس رئيسي لها - تركز الكتب المدرسية الباكستانية على "صراع" ضد كل من القمع البريطاني والهندوسي. والدعاية الحكومية في كلا البلدين ترسم بعضها البعض كـ "عدو" لا يمكن الوثوق به.

  • India Kashmir protest (Picture alliance/AP Photo/D. Yasin)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    توتر العلاقات

    وبقيت العلاقات الدبلوماسية بين الهند وباكستان متوترة طيلة العقود السبعة الماضية. وقد ساهمت قضية الارهاب الإسلاموي في توتر العلاقات بين البلدين في السنوات القليلة الماضية واتهمت نيودلهي اسلام اباد بدعم الجهاديين الاسلاميين بشن حرب في كشمير، التي تسيطر عليها الهند، كما تتهم الهند الجماعات التي تتخذ من باكستان مقراً لها بشن هجمات ارهابية على الأراضي الهندية. من جهتها تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات.

  • Cricket fans from Pakistan and India (Getty Images/S. Barbour)

    إرث غاندي وجناح ـ سبعة عقود من الصراع بين الهند وباكستان

    المضي قدماً نحو تحسين العلاقات

    ويحث كثير من الشباب في كل من الهند وباكستان حكومات بلديهم على تحسين العلاقات الثنائية. ويرى المخرج الوثائقي وجاهات مالك، الذي يتخذ من إسلام آباد مقراً له، أن أفضل طريقة لتطوير العلاقات بين البلدين هي من خلال المزيد من التفاعل بين شعوبهما. وقال مالك لـDW: "التجارة والسياحة هما الطريق نحو تحسن العلاقات بالنسبة لنا. فعندما يجتمع المواطنون معا، ستحذو الدول حذوهم". الكاتب: جانينا سيمينوفا/ إيمان ملوك


 

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