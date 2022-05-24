ماذا وراء تغيّر موقف إدارة بايدن من السعودية؟

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بعد جفاء طويل في العلاقات، يلمح الرئيس الأمريكي بايدن لاحتماليةِ لقاءِ قادةٍ سعوديين، إذا توجه إلى المنطقة. ووسائل إعلام أمريكية تؤكدُ أنه سيلتقي بولي العهد السعودي، فما السر وراء تغير موقف بايدن تجاه المملكة وقادتِها؟
رغم تعهده سابقاً بجعلها "منبوذة"، يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة السعودية ولقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وسبقت الزيارة إشادة نادرة من إدارة بايدن بدور ابن سلمان في تمديد هدنة في اليمن.
اهتم الإعلام الألماني بالطفرة القياسية التي حققتها عائدات النفط لشركة أرامكو السعودية، معتبرا إياها من المستفيدين غير المباشرين من الحرب في أوكرانيا. وتمكنت أرامكو من تجاوز شركة آبل الأمريكية لتصبح الأكثر قيمة في العالم.
استخدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لغة غير معتادة، في حديثه عن العلاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبديا عدم اهتمامه بأي سوء فهم قد يكون موجودا بينهما، معلنا أن بلاده قد تختار تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة.
خلال زيارته لأوروبا يشارك الرئيس الأمريكي بايدن في قمة طارئة لحلف الناتو ويلتقي مع زعماء مجموعة السبع ويلقي كلمة أمام زعماء الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر حث الأوربيين على فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
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