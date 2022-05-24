 ماذا وراء تغيّر موقف إدارة بايدن من السعودية؟ | مسائية DW | DW | 04.06.2022

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مسائية DW

ماذا وراء تغيّر موقف إدارة بايدن من السعودية؟

بعد جفاء طويل في العلاقات، يلمح الرئيس الأمريكي بايدن لاحتماليةِ لقاءِ قادةٍ سعوديين، إذا توجه إلى المنطقة. ووسائل إعلام أمريكية تؤكدُ أنه سيلتقي بولي العهد السعودي، فما السر وراء تغير موقف بايدن تجاه المملكة وقادتِها؟

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