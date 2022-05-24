ماذا وراء تغيّر موقف إدارة بايدن من السعودية؟

بن سلمان: إسرائيل "حليف محتمل".. وعلى واشنطن ألا تتدخل في شؤوننا

استخدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لغة غير معتادة، في حديثه عن العلاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبديا عدم اهتمامه بأي سوء فهم قد يكون موجودا بينهما، معلنا أن بلاده قد تختار تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة.