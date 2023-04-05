 ماذا وراء تصاعد العنف في الأماكن المقدسة بمدينة القدس؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.04.2023

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سياسة واقتصاد

ماذا وراء تصاعد العنف في الأماكن المقدسة بمدينة القدس؟

تتسبب الحوادث التي تشهدها باحات الحرم القدسي الشريف أو مجمع المسجد الأقصى، الذي يسميه اليهود "جبل الهيكل"، في إشعال أعمال عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الغالب. تقرير DW التالي يشرح ما وراء ذلك.

أدت المواجهات في مجمع المسجد الأقصى إلى خروج دعوات دولية للتهدئة وضبط النفس

أدت المواجهات في مجمع المسجد الأقصى إلى خروج دعوات دولية للتهدئة وضبط النفس

انتشرت على نطاق كبير خلال الأسبوع الماضي مقاطع فيديو تُظهر عناصر من الشرطة الإسرائيلية يدخلون المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس ويقومون بشكل متكرر بالاعتداء على المصلين بالهراوات وأعقاب البنادق، فيما خلّف الحادث حالة من الصدمة والشعور بالإهانة بين العديد من السكان الفلسطينيين بالقدس رغم مرور أيام على الواقعة.

مختارات

وفي تعليقها، قالت الفلسطينية حنان وهي من سكان البلدة القديمة والتي دأبت على الصلاة في المسجد الأقصى،  "يساورني شعور بالحزن والغضب أين المنطق وأين الكرامة عندما يتم الاعتداء على الناس والنساء خلال شهر رمضان المعظم إنه مكان للعبادة في المقام الأول. القدس تمثل كل شيء بالنسبة لي".

وليست حنان الوحيدة من سكان الحي الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس التي يساورها هذا الشعور، خاصة عقب مداهمة باحات الحرم القدسي الشريف  أو مجمع المسجد الأقصى، الذي يسميه اليهود "جبل الهيكل"، مرتين خلال الأسبوع الماضي.

وفي ذلك، قال صاحب متجر للتوابل في أحد أزقة الحي ويدعى هاشم طه إن "الجميع يشعرون بالانزعاج وعدم الارتياح عند مشاهدة مثل هذه المقاطع التي تُظهر إخراج المصلين من المكان وتعرضهم للاعتداء بهذه الطريقة المؤلمة. لا أحد يمكنه قبول ذلك".

بدورها، قالت الشرطة الاسرائيلية في بيان إنها "اضطرت إلى التدخل لمنع أعمال شغب عنيفة من قبل عناصر خارجة عن القانون ومثيري الاضطرابات، دخلوا المسجد (الأقصى)".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية حوالي 350 شخصا، فيما وصف شهود عيان فلسطينيون كانوا داخل المسجد استخدام القوة من قبل الشرطة بأنه كان مفرطا وغير ضروري.

ويطلق المسلمون على الموقع "باحات الحرم القدسي الشريف"، فيما يعد المسجد الأقصى ثالث أقدس مكان لدى المسلمين، فهو ثالث "الحرمين الشريفين"، بعد "المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة".

أما بالنسبة لليهود، فيشيرون إلى المكان باسم "جبل الهيكل" ويعد أقدس مكان لدى اليهود. وتضم البلدة القديمة في القدس قبة الصخرة والمسجد الأقصى، فيما يوجد بها أيضا أماكن مسيحية مقدسة. وحتى تدمير الهيكل على يد الرومان عام 70 بعد الميلاد، كان يقف هنا الهيكل اليهودي الثاني، كما أن  البقعة المقدسة  بالنسبة للمسلمين ترتبط "برحلة المعراج وصعود النبي محمد إلى السماوات".

أكدت الحكومة الإسرائيلية على التزامها بالحفاظ على الوضع الراهن بالحرم القدسي

أكدت الحكومة الإسرائيلية على التزامها بالحفاظ على الوضع الراهن بالحرم القدسي

وخلال شهر رمضان، يعج الموقع بالمصلين والزوار وحتى الأسبوع الماضي، اتسمت أيام رمضان بالهدوء إلى حد كبير، باستثناء حادثة واحدة قبل ذلك ببضعة أيام.

بيد أن أعمال العنف عشية عيد الفصح اليهودي أشعلت مزيدا من العنف وشكلت خطرا على الوضع الراهن بعد أن أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة من غزة صواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، فيما يبدو الأمر جاء ردا على أعمال العنف في المسجد الأقصى، كما جرى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وسوريا صوب شمال إسرائيل.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قُتِلت أمٌ بريطانية إسرائيلية وابنتاها، في إطلاق نار على جانب طريق نفذه مسلحون فلسطينيون الجمعة (7 أبريل/ نيسان)، ولاحقا في نفس اليوم قُتِل سائح إيطالي في حادث دهس منفصل.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي (10 أبريل/ نيسان) النار على صبي فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما في مداهمة استهدفت مخيما للاجئين بالقرب من أريحا، ما أسفر عن مقتله.

بيانات منددة

يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، أشعلت أحداث في مجمع الأقصى في كثير من الأحيان موجات من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين وكان أبرزها عام 2000 عندما قاد زعيم حزب الليكود آنذاك أرييل شارون مجموعة من أعضاء من الكنيست لزيارة "الحرم الشريف" فيما كان الأمر بمثابة الشرارة التي أشعلت  الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وبعد تلك الواقعة بسبعة عشر عاما، قام آلاف المصلين بأداء الصلاة خارج الحرم الشريف احتجاجا على نصب السلطات الإسرائيلية عند مدخله أجهزة لكشف المعادن، مثل تلك الموجودة في المطارات، بعد مقتل شرطيين إسرائيليين في مكان قريب برصاص مسلحين، فيما قتلت السلطات الإسرائيلية في وقت لاحق المسلحين الثلاثة.

وعلى وقع ذلك، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق ما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه بنيامين نتنياهو إلى إزالة أجهزة الكشف عن المعادن.

ويشهد الموقع مصادمات من حين لآخر جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى باحات المسجد الأقصى إذ في كثير من الأحيان تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا على سن الفلسطينيين المسموح لهم بالصلاة داخل المسجد وأيضا على تصاريح زيارة القدس لسكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وفي عام 2021، أدت الاقتحامات والمواجهات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى إلى اندلاع حرب استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وحركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضا، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

تقلص المساحة في البقعة المقدسة

وقال المحامي دانيال (داني) سيدمان، مؤسس ومدير منظمة "Terrestrial Jerusalem" (القدس الدنيوية)، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تدعو إلى حل قضية القدس  في إطار مفهوم حل الدولتين، إن "المساحة الفلسطينية تتقلص. فقبل خمس سنوات، كان الأقصى ومحيطه الأقل احتلالا في القدس، لكنهما صارا اليوم الأكثر احتلالا".

وأضاف "لا يوجد سبب واحد واضح وراء ذلك، لكن ما نراه بشكل عام في القدس ما أُطلقُ عليه اسم (تسليح الإيمان) حيث تكون الحركات المسببة للأحداث والمسيطرة على الخطاب بالقدس الأكثر تطرفا والأكثر استبدادا وأيضا الأكثر إقصاءً للغير. هذا الأمر ينطبق بالتأكيد على حركة جبل الهيكل (القومية المتطرفة) في القدس والتي بدأت حركة هامشية عام 1967، لكن صارت الآن في السلطة".

في المقابل، هناك جماعات إسلامية مسلحة مثل حماس التي أعلنت نفسها "المدافع" عن الأقصى، فيما اتهمت إسرائيل الجانب الفلسطيني باستخدام أي قضية تتعلق بالقدس كذريعة للتحريض على العنف.

الوضع الراهن في خطر

في حرب يونيو / حزيران 1967 (حرب الأيام الستة)، استولت إسرائيل على مدينة القدس القديمة و"الحرم الشريف" أو "جبل الهيكل" من الأردن، إلى جانب بقية القدس الشرقية  والضفة الغربية وقطاع غزة. ويرغب الفلسطينيون أن تكون هذه الأراضي جزءًا من دولتهم المستقبلية، لكن إسرائيل ضمت القدس الشرقية واعتبرت المدينة عاصمتها الموحدة، وهي خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.

وبموجب ترتيبات طويلة الأمد، يُسمح لليهود بزيارة المكان، حيث يعتقدون أنه كان يضم معابد خلال فترة زمنية سابقة، بيد أنه لا يُسمح لهم بالصلاة هناك. وترمي هذه الترتيبات إلى الحفاظ على الوضع الراهن من قواعد واحترام متبادل بين الطوائف الدينية، فيما يدير الأردن شؤون المسجد الأقصى والمقدسات في القدس بموجب "الوصاية الهاشمية".

أثارت زيارة الوزير الإسرائيلي بن غفير لمجمع المسجد الأقصى في يناير / كانون الثاني إدانات فلسطينية وعربية

أثارت زيارة الوزير الإسرائيلي بن غفير لمجمع المسجد الأقصى في يناير / كانون الثاني إدانات فلسطينية وعربية

دعوات دولية للتهدئة

بعد المواجهات الأخيرة في رمضان، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان الأربعاء الماضي أن إسرائيل "ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة وحرية الوصول لجميع الأديان والحفاظ على الوضع الراهن بالحرم القدسي ولن تسمح لمتطرفين عنيفين بتغيير ذلك".

وأدانت العديد من الدول العربية والإسلامية  الأحداث الأخيرة، فيما أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على "الحاجة الملحة لوقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس".

وصادف دخول شهر رمضان أسبوعه الثالث احتفال اليهود بعيد الفصح واحتفال مسيحيي الشرق والغرب بعيد القيامة، فيما دعت مجموعة يهودية متطرفة إلى ممارسة الطقوس القديمة المتمثلة في "ذبح القربان" عند جبل الهيكل، الذي يُعرف عند المسلمين بالحرم الشريف.

احتفالات عيد الفصح حول العالم

وكما حدث في الأعوام الماضية، منعت الشرطة الإسرائيلية ممارسة مثل هذه الطقوس وصادرت "القرابين".

ورغم ذلك قامت مجموعات يهودية بزيارة الموقع تحت حماية مشددة من قبل الشرطة خلال عيد الفصح لكن دون وقوع مزيد من الحوادث.

في عام 1967 وبعدما ضمت إسرائيل القدس الشرقية، جرى إبرام اتفاق مع الأردن، الذي يعد الوصي على المقدسات في القدس، يسمح لليهود بالزيارة فقط ولا يسمح لهم بالصلاة أو أداء الطقوس الدينية في المنطقة الواقعة بين الحائط الغربي الذي يعد أقدس مكان لدى اليهود، والمسجد الأقصى، ثالث أكثر الأماكن قدسية لدى المسلمين.

لكن في السنوات الأخيرة، دعت حركة يمينية متطرفة يُطلق عليها اسم "نشطاء جبل الهيكل" إلى زيارة المكان مع أداء الصلوات سرا وهو الأمر الذى وصفه الفلسطينيون وحكومات عربية بالعمل الاستفزازي ويمهد الطريق أمام تآكل الوضع الراهن.

وبموجب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فإن أجهزة الشرطة  التي تسيطر على المنطقة تخضع لسلطة وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير الذي وصف في السابق حظر أداء الصلاة اليهودية داخل المجمع بأنه يعد "أمرا تمييزيا" ودعا إلى تغيير الوضع الراهن.

وفي تعليقه، قال دانيال سيدمان إنه قبل عشر سنوات، "كانت هناك زيارات يقوم بها غير المسلمين، أي اليهود، إلى الجبل في شكل ضيوف على الأوقاف الإسلامية، لكن اليوم، من يقوم بهذه الزيارات يقولون إننا لسنا ضيوفا بل نحن أصحاب المكان. يبدو أن مفهوم المكان المشترك قد تلاشى في أفضل الأحوال".

وقد حظرت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي زيارة غير المسلمين للحرم القدسي حتى نهاية رمضان كما فعلت خلال السنوات الماضية.

ويذكر أن إسرائيل قد أعلنت القدس بجزأيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل. ويُنظر إلى "قانون القدس" على أنه ضم فعلي للجزء الشرقي من المدينة ذات الأغلبية العربية.

وقد أبطل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 ذلك، حيث اعتبر هذا القرار لاغٍ، كما أن معظم الدول لا تعترف بهذه الخطوة. ويتعين توضيح وضع مدينة القدس في مفاوضات السلام، إذ يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة ذات السيادة.

تانيا كريمر - القدس/ م ع/ .ص.ش/ م.س

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من مايو/ أيار 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين للدولة الجديدة والمعترفين بها ورُفع علمها أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود هم أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. وبلغ عدد سكان إسرائيل في يناير/ كانون الثاني 2023 نحو 9.7 مليون نسمة، بحسب موقع دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. حوالي 74% منهم من اليهود و 21٪ من العرب و 5٪ آخرون. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم وموارد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 يونيو/ حزيران 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون في 58 مخيما في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تتسم عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية المرتفعة وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    لماذا أونروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. وتم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    حرب "يوم كيبور"

    في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية في سيناء وهضبة الجولان في "يوم كيبور" (يوم الغفران) اليهودي. وحقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس (الصورة) وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. وبعدها بأربع سنوات (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1977) قال الرئيس المصري أنور السادات "إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم" في السلام.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    مصر تفتح الباب

    وبعدها بعشرة أيام، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 1977، فاجأ السادات العالم بزيارته لإسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 مارس/ آذار عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب بين البلدين وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في حديقة البيت الأبيض في 13 سبتمبر/ أيلول 1993 توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    معاهدة وادي عربة

    في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع ملك الأردن ورئيس وزراء إسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombo - Benjamin Netanjahu, Mohammed bin Zayed Al Nahyan und Donald Trump

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    الإمارات وإسرائيل تعلنان التطبيع الكامل

    في 13 أغسطس/ آب 2020 عُقد "اتفاق سلام تاريخي" بين دولة الإمارات وإسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    البحرين تنضم للإمارات

    وانضمت البحرين إلى اتفاقات السلام فوقع نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني (15/9/2020). وحينها جرى الاعتقاد بأن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم لاتفاقات السلام، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.

  • السودان يطبع مع إسرائيل

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    السودان ينضم للمطبّعين مع إسرائيل

    في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أبرم السودان اتفاقا مع إسرائيل. وبموجب ما أعلن عنه، سيعمل الاتفاق على تسوية العلاقات بين البلدين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما. على أن يكون البدء بعلاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز على الزراعة بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا الزراعية والطيران والهجرة وغيرها. وفي نفس اليوم وقع الرئيس الأمريكي ترامب على قرار يزيل السودان من قائمة الإرهاب.

  • وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد في الرباط، عاصمة المغرب، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    المغرب يعقد اتفاقا مع إسرائيل

    في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، أبرم المغرب اتفاقا مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، بات المغرب بموجبه سادس بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل. وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن الاتفاق وعن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وتبع الاتفاق زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين. مثل زيارة وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد إلى المغرب، واستقبالها من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

  • وزراء خارجية إسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب والولايات المتحدة.

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    "قمة النقب" 2022

    عقدت القمة الأولى لمنتدى النقب في إسرائيل في 28 مارس/ آذار 2022، بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب والولايات المتحدة. ومن المخطط أن تعقد النسخة الثانية من المنتدى في المغرب. وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه يعتزم حضورها مع شركاء من الدول العربية التي طبعت العلاقات مع إسرائيل. وقال كوهين "توسيع الاتفاقيات لضم دول أخرى هي مسألة وقت فقط".

  • مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    الكنيست يسمح بالعودة لمستوطنات أخليت

    ألغى الكنيست (21/3/2022) بنودا في "قانون فك الارتباط" الذي يعود لعام 2005، والذي بموجبه أخليت آنذاك أربع مستوطنات قرب نابلس بالضفة الغربية وهي غانيم وكاديم وحومش وسانور. التعديل الجديد الذي أقره الكنيست سيفسح المجال مبدئيا لعودة مستوطنين يهود إلى تلك المستوطنات بشرط موافقة الجيش، وهو ما أزعج أوروبا وأمريكا. لكن مكتب نتنياهو قال في بيان: "لا تنوي الحكومة إنشاء مجتمعات جديدة في تلك المناطق".


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