ماذا وراء العفو الرئاسي في سوريا؟

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سوريا تطلق سراح نحو 250 معتقلا في إطار عفو رئاسي، وآلاف الأهالي يترقبون خروج ذويهم المختفين قسريا منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، فهل يأتي العفو الرئاسي كبادرة لانفراجة سياسية أم مجرد دعاية للنظام؟
حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.
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