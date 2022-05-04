 ماذا وراء العفو الرئاسي في سوريا؟ | مسائية DW | DW | 06.05.2022

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مسائية DW

ماذا وراء العفو الرئاسي في سوريا؟

سوريا تطلق سراح نحو 250 معتقلا في إطار عفو رئاسي، وآلاف الأهالي يترقبون خروج ذويهم المختفين قسريا منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، فهل يأتي العفو الرئاسي كبادرة لانفراجة سياسية أم مجرد دعاية للنظام؟

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