ماذا وراء العفو الرئاسي في سوريا؟

لماذا يرغب حيدر في التطوع للقتال من أجل أوكرانيا؟

حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.