ماذا وراء العدد القياسي لعدد الصحافيين المسجونين بالعالم؟

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تقرير جديد لمنظمة مراسلون بلا حدود يكشف عن بلوغ عدد الصحافيين المحتجزين في العالم مستوى غيرَ مسبوق.. ما تفاصيل هذا التقرير؟ وماهي البؤر السوداء بالنسبة للصحفيين؟
وصل عدد العاملين والعاملات في مجال الإعلام القابعين في السجون إلى مستوى قياسي في جميع أنحاء العالم. ويُظهر تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود أن ثلثيهم محتجزون دون محاكمة. كما ارتفع عدد الصحفيين القتلى مقارنة بالعام الماضي.
بعدما دعا رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السلطات القطرية للتدخل وضمان حرية الصحفيين، حثت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات في الدوحة على إلغاء القيود المفروضة على تصوير بعض الأماكن وعدم وضع عراقيل أمام عمل الصحفيين.
تقول قطر، التي تستضيف نهائيات كأس العالم الجارية، إنها دولة تتيح لوسائل الإعلام العمل على أراضيها "بحرية وبدون أي تدخل"، لكن تقرير "DW تتحقق" التالي يظهر غير ذلك.
اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنَين فرنسيَين آخرين ليصبح مجموع عدد المعتقلين الفرنسيين في سجون الجمهورية الإسلامية سبعة، كما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.
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