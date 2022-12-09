ماذا وراء العدد القياسي لعدد الصحافيين المسجونين بالعالم؟

"مراسلون بلا حدود" - عدد قياسي للصحفيين والصحفيات في السجون في 2022

وصل عدد العاملين والعاملات في مجال الإعلام القابعين في السجون إلى مستوى قياسي في جميع أنحاء العالم. ويُظهر تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود أن ثلثيهم محتجزون دون محاكمة. كما ارتفع عدد الصحفيين القتلى مقارنة بالعام الماضي.