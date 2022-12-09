 ماذا وراء العدد القياسي لعدد الصحافيين المسجونين بالعالم؟ | مسائية DW | DW | 14.12.2022

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مسائية DW

ماذا وراء العدد القياسي لعدد الصحافيين المسجونين بالعالم؟

تقرير جديد لمنظمة مراسلون بلا حدود يكشف عن بلوغ عدد الصحافيين المحتجزين في العالم مستوى غيرَ مسبوق.. ما تفاصيل هذا التقرير؟ وماهي البؤر السوداء بالنسبة للصحفيين؟

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RABAT, MOROCCO - DECEMBER 6: An aerial view of the Moroccan supporters celebrate victory as Morocco qualified for 2022 FIFA World Cup quarterfinals after beating Spain on penalties during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Morocco and Spain in Rabat, Morocco on December 6, 2022. Jalal Morchidi / Anadolu Agency

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14.08.2017 LONDON, ENGLAND - AUGUST 14: Activists wear chains on their wrists as they protest outside the Egyptian Embassy to highlight the plight of jailed Egyptian photojournalist 'Shawkan', on August 14, 2017 in London, England. One photograph was taken for each of the 1,460 days that photographer 'Shawkan', whose real name is Mahmoud Abu Zeid, has spent in jail since being arrested while taking photographs during a military crackdown in 2013. (Photo by Carl Court/Getty Images)

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وصل عدد العاملين والعاملات في مجال الإعلام القابعين في السجون إلى مستوى قياسي في جميع أنحاء العالم. ويُظهر تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود أن ثلثيهم محتجزون دون محاكمة. كما ارتفع عدد الصحفيين القتلى مقارنة بالعام الماضي.

HANDOUT - 14.11.2022, Katar, Doha: Das von der Emiri Diwan Office veröffentlichte Foto zeigt Tamim bin Hamad Al Thani (r), Emir von Katar, der mit Gianni Infantino (l), Präsident der FIFA, das Hauptquartier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 besichtigt. Foto: Emiri Diwan Office/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

مراسلون بلا حدود تدعو قطر لعدم عرقلة عمل الصحفيين في المونديال 20.11.2022

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Journalists gather at the Host Country Media Centre for the Qatar 2022 FIFA World Cup football tournament, in Doha on November 3, 2022. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

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09/10/2022*** A drawing depicting Mahsa Amini reads 'Wome, Life, Freedom' during the march. A protest march took place in Toulouse in solidarity with women in Iran, following the death of the young Iranian woman, Mahsa Amini, who died after being arrested by the Islamic republic's 'morality police'. Police have said Amini fell ill as she waited with other women held by the morality police, who enforce strict rules in the Islamic republic requiring women to cover their hair and wear loose-fitting clothes in public. The death of Mahsa Amini sparked protests worldwide. Several hundreds of people participated to the protest. Toulouse. France. October 9th 2022. (Photo by Alain Pitton/NurPhoto)

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اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنَين فرنسيَين آخرين ليصبح مجموع عدد المعتقلين الفرنسيين في سجون الجمهورية الإسلامية سبعة، كما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.