ماذا وراء إعلان بنزيمة اعتزال اللعب دوليا؟

إصابة صادمة قبل أيام من انطلاق المونديال، أجبرت كريم بنزيمة على مغادرة مقر إقامة المنتخب الفرنسي في قطر، لأنه بحاجة لاستراحة لثلاثة أسابيع. وكان هناك أمل في أن يلتحق بنزيمة بتشكيلة الديوك خلال الأدوار المتقدمة في المونديال.

وبعد تخطي فرنسا المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم، انتشرت الإشاعات حول إمكانية مشاركة بنزيمة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين. وكانت الظروف مواتية لذلك على ما يبدو، فاللاعب المتوج قبل أسابيع فقط بجائزة أفضل لاعب في العالم، عاد للتدرب مع ناديه ريال مدريد، كما أنه مازال رسميا ضمن قائمة الـ26 لاعبا المسجلين للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في المونديال.

صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية كشفت في تقرير، نشرته قبيل المباراة النهائية للمونديال، أن العلاقة بين مدرب المنتخب الفرنسي ديشامب وبنزيمة في حالة سيئة. فقد انقطع التواصل بين بنزيمة والطاقم الطبي للمنتخب، بعد مغادرة اللاعب إلى مدريد.

وعلمت الصحيفة الفرنسي أن بنزيمة ومحيطه مقتنعون بأن هناك تعمد في ترويج معلومات عن تحسن الأجواء في صفوف معسكر المنتخب الفرنسي، بعد مغادرة بنزيمة. ويرى بنزيمة أنه أمر متعمد لتشويه صورته.

هل تسببت العلاقة المتوترة مع مدرب المنتخب الفرنسي ديشامب في نهاية مشوار بنزيمة مع منتخب بلاده؟

وقبل البطولة، تفاجأ ديشامب، بحسب ليكيب، من تجاهل بنزيمة له خلال كلمته التي ألقاها عند تسلم جائزة أفضل لاعب في العالم، حيث لم يشر أبدا لمدرب المنتخب الوطني.

وقبل النهائي وخلال المؤتمر الصحفي سُئل ديشامب عن إمكانية قدوم بنزيمة إلى الدوحة لتشجيع زملائه ولو من المدرجات، فأجاب المدرب: "هناك لاعبون أصيبوا قبل البطولة. كريم غادر المنتخب. ومن حينها لدي 24 لاعبا يمكنني أن أشركهم. والآن طرح هذا السؤال علي، يعتبر جارحا لهؤلاء اللاعبين".

ورغم محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جمع الشمل، وعمله على دعوة نجوم المنتخب السابقين وكذلك اللاعبين الحاليين المصابين، مثل بوغبا وكانتي ونكونكو، إلا أن بنزيمة لم يلبِ الدعوة.

وقبل انطلاق المباراة النهائية أظهر بنزيمة دعمه لزملائه ونشر على وسائل التواصل:

"حان الوقت .. الكل معا. هيا أيها الزرق".

ولكن عقب المباراة النهائية مباشرة، نشر بنزيمة إعلان اعتزاله اللعب الدولي على حساباته على وسائل التواصل:

"كتبت قصتي. وقصتنا وصلت إلى نهايتها".

هل كان الخلاف مع ديشامب هو سبب الاعتزال؟ أم أنه قرار طبيعي بسبب بلوغ بنزيمة سن الـ35؟ أمر سيتوضح خلال الفترة القادمة.

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ف.ي