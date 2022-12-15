ماذا وراء إطلاق نار في مداهمة لحركة "مواطني الرايخ" بألمانيا؟

أصيب أحد أفراد القوات الخاصة التابعة للشرطة الألمانية بجراح طفيفة جراء إطلاق النار عليه أثناء عملية مداهمة بتكليف من الادعاء العام في مدينة رويتلينغن بولاية بادن فورتمبيرغ.
يذكر أن عملية المداهمة التي تمت اليوم الأربعاء (22 مارس/آذار 2023) لها صلة بحركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة.
وقالت السلطات في كارلسروه إن الرجل كان في انتظار دخول ضباط الشرطة في غرفة المعيشة ومعه سلاح ناري من العيار الكبير، ووقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة رجل الأمن في ذراعه، لكنه في حالة مستقرة وتم القبض على الجاني الذي يتم التحقيق معه بتهمة الشروع في القتل.
وكان الادعاء العام الألماني أعلن في وقت سابق من اليوم أن أعيرة نارية أطلقت خلال مداهمة في مدينة رويتلينغن جنوبي شتوتغارت، لكنه لم يذكر عندئذ ما إذا كانت هناك أية إصابات.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن المداهمات استهدفت ما يسمى بحركة "مواطني الرايخ"، وهي حركة يمينية متطرفة.
قالت السلطات في كارلسروه إن الرجل كان في انتظار دخول ضباط الشرطة في غرفة المعيشة ومعه سلاح ناري من العيار الكبير
عمليات بحث
يذكر أن ممثلي ادعاء ألمان حددوا هويات خمسة مشتبه بهم آخرين، لهم صلة بالحركة اليمينية المتطرفة، في أعقاب مداهمات وقعت في كانون الأول/ديسمبر الماضي جاءت على خلفية اتهامات بالتخطيط لانقلاب عنيف.
وعلى إثر المداهمات تم القبض على 25 شخصاً وهم رهن الاعتقال، من بينهم رجل الأعمال من فرانكفورت هاينريش الثالث عشر، الرئيس المزعوم للشبكة، وكذلك عضوة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي السابقة في البوندستاغ والقاضية الموقوفة مؤقتًا بيرجيت مالساك-فينكمان.
تم القبض سابقاً على 25 شخصاً بدعوى ترتيبهم لانقلاب عنيف، من بينهم رجل الأعمال هاينريش الثالث عشر
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الاتحادي، في كارلسروه إن مداهمات اليوم استهدفت خمسة مشتبه بهم من بافاريا وساكسونيا السفلى وساكسونيا وسويسرا، حيث يشتبه أنهم يدعمون منظمة إرهابية. وتم بدء إجراءات جنائية ضد شخصين، طبقاً لما ذكره مكتب المدعي العام السويسري، في برن يشتبه بدعمهم أو مشاركتهم في منظمة جنائية أو إرهابية.
ووفقاً لوزير العدل الاتحادي الألماني ماركو بوشمان، قام المدعي العام بتفتيش 20 عقارًا، وبالإضافة إلى ذلك، تم تفتيش منازل أكثر من عشرة آخرين، لا ينظر إليهم على أنهم مشتبه بهم.
وقال بوشمان إن إطلاق النار على ضابط الشرطة أظهر "مدى خطورة العمليات"، مضيفاً أن "السلطات ملزمة بنزع سلاح مواطني الرايخ".
الآلاف من "مواطني الرايخ" في ألمانيا
ولا يعترف "مواطنو الرايخ" بالجمهورية الاتحادية ولا بهياكلها الديمقراطية. وقدر مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) عدد أفراد "مواطني الرايخ" ومن يسمون بأنصار "الحكم الذاتي" و"أصحاب التفكير الجانبي" في عام 2022 عبر ألمانيا بحوالي 23 ألف شخص، بزيادة 2000 عن العام السابق.
وكان المدعي العام بيتر فرانك قد حذر الشهر الماضي من الاستعداد المتزايد للبعض لاستخدام العنف في المشهد السياسي، وأن الكثير من هؤلاء مستعدون لممارسة العنف النشط أو التعبير عن تخيلاتهم العنيفة ضد الدولة بشكل أكبر من ذي قبل.
ع.ح. /أ.ح (ا ف ب، د ب أ)
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"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة
ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟
ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.
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"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة
فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ"
فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.
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"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة
ماذا يفعل أعضاؤها؟
يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.
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"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة
كيف تطوّرت الحركة؟
بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.
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"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة
ما هي سمات أعضائها؟
يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.
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"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة
المنعطف الخطير
تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.
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"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة
جهود متأخرة
يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.
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"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة
"إخوة" عبر العالم
رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.
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"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة
الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة
تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)