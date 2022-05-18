ماذا نفعل بعنفات الرياح القديمة؟

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توربينات الرياح كانت فكرة مبتكرة، ولكن القديمة منها لم تعد مفيدة، كما أنها مكلفة. في الماضي كان يتم تفكيكها وحرقها على الرغم من أن ذلك مضر. ولكن الآن تتم إعادة تدويرها إلى أثاث أو جسور.
يعاني اليمن عامة والعاصمة صنعاء خاصة من مشكلة تجمع النفايات وعدم معالجتها. وهو ما يؤثر على صحة السكان وعلى البيئة في نفس الوقت. لكن هناك مبادرات ومشاريع لمعالجة المشكلة والاستفادة من النفايات في توليد الطاقة.
السيارات الإلكترونية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته. فيما أن الطلب على المواد الخام الأخرى آخذ في الازدياد وهو الأخر يكلف المليارات وله عواقب على البيئة.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا برز على السطح مجددا ملف توريد الطاقة. فقد أدت المطالبة بفرض عقوبات تتعلق بهذا القطاع والتهديدات الروسية بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا للاندفاع لإيجاد بدائل. لكن هل هناك مقترحات مفيدة فعلا؟
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