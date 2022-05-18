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ماذا نفعل بعنفات الرياح القديمة؟

توربينات الرياح كانت فكرة مبتكرة، ولكن القديمة منها لم تعد مفيدة، كما أنها مكلفة. في الماضي كان يتم تفكيكها وحرقها على الرغم من أن ذلك مضر. ولكن الآن تتم إعادة تدويرها إلى أثاث أو جسور.