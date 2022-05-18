 ماذا نفعل بعنفات الرياح القديمة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 25.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

ماذا نفعل بعنفات الرياح القديمة؟

توربينات الرياح كانت فكرة مبتكرة، ولكن القديمة منها لم تعد مفيدة، كما أنها مكلفة. في الماضي كان يتم تفكيكها وحرقها على الرغم من أن ذلك مضر. ولكن الآن تتم إعادة تدويرها إلى أثاث أو جسور.

مشاهدة الفيديو 04:51

المزيد من المركز الإعلامي

Sendung, MADE in Germany, 17.05.2022.

التلوث النفطي للسفن 18.05.2022

Sendung, MADE in Germany, 17.05.2022.

ما مدى واقعية الاستقلال عن الغاز الروسي؟ 18.05.2022

Sendung, MADE in Germany, 17.05.2022.

لاجئو أوكرانيا وسوق العمل في ألمانيا 18.05.2022

DW Sendung | MADE in Germany | Schwedt Sdg. v. 17.05.2022

خطر حظر النفط الروسي 18.05.2022

المزيد صنع في ألمانيا

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - تحديات عالمية: الحرب وحماية البيئة 25.05.2022

MADE 24.05.2022 MIGD Carbon

صفقات تعويض انبعاثات الكربون من النقل الجوي 25.05.2022

MADE 24.05.2022 MIGD Gasquakes

vأوروبا تبحث عن مصادر الغاز 25.05.2022

MADE 24.05.2022 MIGD Winner

حرب أوكرانيا: ما هي الشركات المستفيدة؟ 25.05.2022

اقرأ أيضا

05.2022 Jemen Sanaa | Müllentsorgung

"جبال" النفايات في اليمن خطر صحي وبيئي.. كيف يمكن التخلص منها؟ 22.05.2022

يعاني اليمن عامة والعاصمة صنعاء خاصة من مشكلة تجمع النفايات وعدم معالجتها. وهو ما يؤثر على صحة السكان وعلى البيئة في نفس الوقت. لكن هناك مبادرات ومشاريع لمعالجة المشكلة والاستفادة من النفايات في توليد الطاقة.

03.10.2020, Berlin. Elektroautos stehen an einer Ladesaeule fuer E-Autos und werden aufgeladen. Foto: Wolfram Steinberg/dpa

تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعلا؟ 11.01.2022

السيارات الإلكترونية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته. فيما أن الطلب على المواد الخام الأخرى آخذ في الازدياد وهو الأخر يكلف المليارات وله عواقب على البيئة.

Braunkohlekraftwerk Neurath, Bloecke F und G, groesste Kraftwerk in Deutschland, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Grevenbroich | Neurath Power Station, BoA 2 and 3, largest power station in Germany, Germany, North Rhine-Westphalia, Grevenbroich

كيف تهدد حرب أوكرانيا بزيادة انبعاثات الكربون والتلوث عالميا؟ 20.03.2022

العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.

Ein Tankschiff liegt im Gashafen von Ras Laffan bei Doha in Katar und wird befüllt. Aufgenommen am 25.05.2006. Der Reichtum Qatars liegt im Erdgassektor. Der Reichtum Katars liegt im Erdgassektor. Das Land besitzt nach Russland das zweitgrösste Erdgasvorkommen der Erde. Katar hat sich in den letzten Jahren eine weltweit führende Rolle in der Gasverarbeitung erarbeitet. Es gibt zwei Betriebe, die im Gasgeschäft vertreten sind. Das Zentrum der Gasindustrie ist die im Norden gelegene Ras Laffan Industial City. Durch eine neue Erdgasverflüssigungsanlage ist der wirtschaftliche Abtransport des Erdgases somit möglich. Die Hauptabnehmer sind die GCC (Golf-Kooperationsrat-Staaten). Wegen ständiger Nachfrage exportiert Katar immer mehr Erdgas. Bis 2012 investiert Katar unter anderem 50 Milliarden US-Dollar, um dann täglich die weltweit höchste Erdgas-Förderquote zu erbringen. Foto: Tim Brakemeier +++(c) dpa - Report+++

بعد تهديدات موسكو.. ما البدائل للغاز الطبيعي من روسيا؟ 19.03.2022

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا برز على السطح مجددا ملف توريد الطاقة. فقد أدت المطالبة بفرض عقوبات تتعلق بهذا القطاع والتهديدات الروسية بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا للاندفاع لإيجاد بدائل. لكن هل هناك مقترحات مفيدة فعلا؟