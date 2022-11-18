 ماذا نعرف عن ″العقرب″.. مهرب المهاجرين الذي تطارده السلطات الأوروبية؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 23.11.2022

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ثقافة ومجتمع

ماذا نعرف عن "العقرب".. مهرب المهاجرين الذي تطارده السلطات الأوروبية؟

تبحث السلطات الأوروبية عن مهرب عراقي الجنسية يعتبر العقل المدبر لشبكة واسعة من المهربين، متهمة بمحاولة تهريب حوالي 100 مهاجر إلى المملكة المتحدة، فمن هو هذا المهرب الملقب بـ"العقرب"؟

مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور قناة المانش بشكل غير قانوني للوصول إلى بريطانيا

مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور قناة المانش بشكل غير قانوني للوصول إلى بريطانيا

نشرت وكالة مكافحة الجريمة البريطانية "NCA" في 9 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بيانا، تحدثت فيه عن تعاونها مع الشرطة البلجيكية للبحث عن الرأس المدبر لعصابة منظمة مسؤولة عن تهريب حوالي مائة مهاجر بقوارب صغيرة  وشاحنات باتجاه المملكة المتحدة.

البحث عن "العقرب"!

ونشرت الوكالة صورة لشخص "مأخوذة من تطبيق واتس آب" قالت إنه هو المهرب المطلوب ويدعى برزان كمال مجيد، عراقي الجنسية، يبلغ من العمر 36 عاما.

ومنذ عدة سنوات يحاول محققون أوروبيون من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا، اقتفاء أي أثر يصلهم إلى هذا المهرب.

وتقول الوكالة إن المحققين وجدوا على هواتف المهاجرين، رقم هاتف تحت اسم مستعار هو "العقرب" (Scorpion)، أي "سكربيون" بالإنكليزية. وتضيف أن برزان كمال مجيد انتقل إلى المملكة المتحدة منذ 2013 وكان يسكن في منطقة هوكنال في نوتينغهام، ثم تم ترحيله من المملكة المتحدة في عام 2015 إلى إقليم كردستان شمال العراق. وتعتقد  وكالة مكافحة الجريمة البريطانية أن مجيد لايزال لديه صلات وعلاقات في نوتينغهام.

تحقيق أوروبي مشترك

يستهدف التحقيق الأوروبي المشترك (فرنسي بريطاني هولندي بلجيكي)، والذي فُتح في 2021 تهريب حوالي 100 مهاجر بطريقة غير شرعية على متن قوارب صغيرة وشاحنات وحاويات شحن خلال الفترة بين تموز/يوليو 2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019. وبالمحصلة رصد المحققون 31 عملية عبور لمهاجرين بطريقة غير شرعية منسوبة إلى شبكة "العقرب".

مختارات

أحكام بالسجن وغرامات مالية

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكمت محكمة بروج البلجيكية غيابيا على المهرب العراقي "العقرب" بالسجن 10 سنوات وغرامة تقارب المليون يورو وهي "968 ألف يورو".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021 أدانت محكمة "هل كراون" البريطانية شريكا للعقرب ويدعى نزار جبار محمد، وهو عراقي الجنسية أيضا ويبلغ 35 عاما، بعد أن اعترف بمحاولة تهريب 21 مهاجرا إلى المملكة المتحدة باستخدام الشاحنات والقوارب الصغيرة. كما نظم عمليات تهريب لمئات النساء بنفس الطريقة. وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، كما حكمت المحكمة البلجيكية على نزار جبار محمد بسنتين إضافيتين وغرامة قدرها 272 ألف يورو.

وأشارت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية إلى أنه في عام 2022 وجهت السلطات البلجيكية اتهامات إلى 23 شخصا آخرين، بينهم ثلاثة ألقي القبض عليهم في المملكة المتحدة وتم تسليمهم إلى بلجيكا.

من جهته قال مارتن كلارك رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية، "إن شبكات تهريب المهاجرين عادة ما تعبر الحدود الدولية، ما يعني أن التعاون الدولي ضروري للقضاء عليها"، وقال أيضا إن على "أي شخص في أي مكان لديه معلومات عن مكان وجود برزان كمال مجيد الاتصال بنا أو الاتصال على الفور بالسلطات البلجيكية". وأضاف أنه "على الرغم من إدانته غيابيا، فإن  العدالة الحقيقية  لن تتحقق إلا عندما يعود إلى التراب البلجيكي لقضاء عقوبة السجن".

في سياق متصل أعلنت بريطانيا أن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا قناة المانش إلى أراضيها هذا العام، يأتي هذا الرقم القياسي الجديد لعدد المهاجرين غير الشرعيين مع توقيع بريطانيا وفرنسا اتفاقا جديدا للعمل على وقف انطلاق المهاجرين من فرنسا باتجاه بريطانيا عبر بحر المانش.

وشهد بحر المانش العام الماضي حادثا مأساويا أسفر عن مقتل 27 مهاجرا بعد غرق قاربهم. والضحايا كانوا من جنسيات مختلفة (16 كرديا عراقيا وإيراني كردي، وثلاثة إثيوبيين وصومالي، وأربعة أفغان ومصري)، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأزمة دبلوماسية بين فرنسا والمملكة المتحدة.

مهاجر نيوز 2022

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


 

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