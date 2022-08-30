ماذا لو انسحب الصدر فعلا من الحياة السياسية!  

منذ الانتخابات في أكتوبر الماضي، والعراق يعاني أزمات بسبب الخلاف بين أتباع الصدر وخصومه المدعومين من إيران

منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، والعراق غارق في أزمات سياسية أبرزها الخلاف بين أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه السياسيين، الجماعات الشيعية المدعومة من إيران، وخلفية ذلك تعود إلى فوز التيار الصدري بأكبر حصة من المقاعد لكنه فشل في تشكيل حكومة أغلبية. ومنذ ذلك الحين لم تنجح القوى الشيعية في الاتفاق فيما بينها على رئيس جديد للحكومة.