ماذا لو انسحب الصدر فعلا من الحياة السياسية!  

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بعد 24 ساعة دامية في بغداد، وسقوط العشرات وجرح المئات، كيف يمكن كسر الجمود السياسي؟ بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة؟ هل هذا يكفي لبناء دولة مؤسسات وقانون؟
الإعلامي الأستاذ أبو فراس الحمداني
بدأ أتباع التيار الصدري انسحابهم من المنطقة الخضراء بعد دعوة وجهها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لهم بفضّ الاعتصامات وإخلاء المنطقة خلال ستين دقيقة. وهي الدعوة التي لاقت ترحيباً لدى القوى السياسية العراقية.
منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، والعراق غارق في أزمات سياسية أبرزها الخلاف بين أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه السياسيين، الجماعات الشيعية المدعومة من إيران، وخلفية ذلك تعود إلى فوز التيار الصدري بأكبر حصة من المقاعد لكنه فشل في تشكيل حكومة أغلبية. ومنذ ذلك الحين لم تنجح القوى الشيعية في الاتفاق فيما بينها على رئيس جديد للحكومة.
انسحب أنصار مقتدى الصدر الثلاثاء من المنطقة الخضراء في بغداد بعد أن أمهلهم زعيمهم ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات
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