 ماذا لو انسحب الصدر فعلا من الحياة السياسية! | العراق اليوم | DW | 01.09.2022

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العراق اليوم

ماذا لو انسحب الصدر فعلا من الحياة السياسية!

بعد 24 ساعة دامية في بغداد، وسقوط العشرات وجرح المئات، كيف يمكن كسر الجمود السياسي؟ بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة؟ هل هذا يكفي لبناء دولة مؤسسات وقانون؟

ماذا لو انسحب الصدر فعلا من الحياة السياسية!

الإعلامي الأستاذ أبو فراس الحمداني
 

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ماذا لو انسحب الصدر فعلا من الحياة السياسية!  

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