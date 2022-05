ماذا عن حق المرء في السكن؟

Der Dokumentarfilm beleuchtet eine neue Generation anonymer Vermieter, zunehmend unbewohnbare Städte und eine sich verschärfende Krise, die uns alle betrifft. Es geht nicht um die Aufwertung der Nachbarschaft, sondern wir haben es mit einem ganz anderen Biest zu tun. Überall auf der Welt schießen die Mieten in den Städten in die Höhe und alte Mieter werden aus ihren lange bewohnten Wohnungen vertrieben. Das Filmteam begleitet Leilani Farha, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen von 2014 bis 2020 für das Menschenrecht auf Wohnen, auf ihrer Reise um die Welt, um diejenigen zu identifizieren, die aus Städten vertrieben werden, und die Gründe für ihre Vertreibung. Ihre Recherche führt sie in ein soziales Wohngebiet im schwedischen Uppsala, wo auf einen Schlag mehrere tausend Wohnungen umgezogen sind. Ins modische London Notting Hill, wo viele Villen der Stadt leer stehen, nach Berlin und Valparaiso. Hinzu kommen die grünen Backwaters von Seoul und Harlem, New York City, wo ein Mieter für eine Nacht 3.500 Dollar statt der zuvor 2.400 Dollar Miete für seine 70-Quadratmeter-Wohnung bezahlen musste. Der Film traf auch auf Persönlichkeiten wie die Soziologin Zaskia Zassen, den Wirtschaftsnobelpreisträger Zev Stieglitz und den Schriftsteller Roberto Saviano, die anschaulich erklären, wie die Umwandlung von Immobilien in kapitalistische Elemente, die an den Finanzmärkten gehandelt werden, wie Aktien oder Rohstoffe, geführt haben eine globale soziale Krise innerhalb weniger Jahre „Ich denke, es gibt einen großen Unterschied zwischen Wohnen als Ware und Gold als Ware“, sagt Leilani Farha, Mitbegründerin von The Shift Alliance, einer internationalen Koalition von Bürgermeistern und Nichtregierungsorganisationen versucht, dem Phänomen entgegenzuwirken, dass Wohnen zu einem Wirtschaftsgut wird. Gold ist kein Menschenrecht, aber Wohnen ist eines seiner Rechte.“