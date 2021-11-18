ماذا عن حق المرء في السكن؟

يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على جيل جديد من الملاك المجهولين، ومدن غير صالحة للسكن على نحو متزايد، وعلى أزمة متفاقمة تؤثر علينا جميعاً. الأمر لا يتعلق برفع مستوى الأحياء السكنية ولكنّنا نتعامل مع وحش مختلف تماماً. في جميع أنحاء العالم، ترتفع الإيجارات في المدن بشكل كبير ويُطْرَد المستأجرون القدامى من شققهم التي سكنوها لفترات طويلة. فريق العمل بالفيلم يرافق ليلاني فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الفترة من 2014 حتّى 2020 المعنية بحق الإنسان في السكن، خلال رحلتها حول العالم للتعرف على الذين يتم طردهم من المدن وأسباب طردهم منها. يقودها بحثها إلى منطقة إسكان اجتماعي في مدينة أوبسالا بالسويد، حيث تغيّـر ساكنو عدة آلاف من الشقق في ضربة واحدة. وإلى منطقة نوتينغ هِيل العصرية في لندن، حيث بقيت العديد من فيلات المدينة خالية، وإلى برلين وفالبارايسو. هذا بالإضافة إلى المناطق الخضراء النائية في مدينة سول، وإلى حي هارلِم بمدينة نيويورك، حيث تعيَّـن على أحد المستأجرين بين عشية وضحاها أن يدفع 3500 دولار بدلاً من 2400 دولارا كان يدفعها في السابق كإيجار لشقته التي تبلغ مساحتها 70 متراً مربعاً. كما التقى الفيلم شخصيات مثل عالمة الاجتماع زاسكيا زاسِن، والخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل "وزيف شتيغليتس والكاتب روبرتو سافيانو. إنهم يشرحون بوضوح كيف أدّى تحول العقارات إلى عناصر رأسمالية يتم تداولها في الأسواق المالية مثل الأسهم أو السلع إلى أزمة اجتماعية عالمية في غضون بضع سنوات. وتقول ليلاني فرحة، التي قامت بتأسيس تحالفThe Shift، وهو تحالف دولي يضم رؤساء بلديات ومنظمات غير حكومية ممَّن يحاولون التصدِّي لظاهرة تحوُّل المساكن إلى سلع اقتصادية: "أعتقد أن هناك فرقاً كبيراً بين السكن كسلعة والذهب كسلعة. فالذهب ليس حقاً من حقوق الإنسان ولكن السكن حقّ من حقوقه".