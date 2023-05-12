ماذا على جدول أعمال زيارة بيربوك للسعودية وقطر؟

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة (12 أيار/مايو 2023) أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستتوجه أولاً إلى السعودية، ثم إلى قطر.

وبحسب ما هو معلن، ستدور المحادثات حول قضايا إقليمية، بما في ذلك إدارة الأزمات فيما يتعلق بالسودان واليمن على وجه الخصوص. وتعتزم الوزيرة لقاء نظيرها السعودي فيصل بن فرحان في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية أنه في اجتماع آخر، ستدور المحادثات حول الوضع في السودان. كما من المقرر عقد لقاء مع ممثلي المجتمع المدني. وحسب المتحدث لن ترتدي الوزيرة في زيارتها للدولتين "الحجاب ولا العباءة".

وذكر المتحدث أن بيربوك ستجري يوم الثلاثاء المقبل محادثات مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في جدة وستلتقي منسق الأمم المتحدة لشؤون اليمن، ديفيد غريسلي.

قطر شريك مهم في مجال الطاقة

وتعتزم بيربوك لقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة بعد ظهر الثلاثاء. ومن المقرر أيضاً أن تلتقي الوزيرة ممثلي منظمة العمل الدولية في قطر، ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول حقوق العمال وحرية التعبير. ومن المتوقع أن تدور المحادثات في قطر أيضا حول الأزمات في السودان واليمن والوضع في أفغانستان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن قطر "شريك لألمانيا لا يستهان به في مجال الطاقة".

وذكرت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية الرياض إن المحادثات ستتناول أيضاً التعاون في قطاع الطاقة. كما سيكون تطبيع العلاقات السعودية مع إيران، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية من بين القضايا. وبعد أيام قليلة من زيارة بيربوك، ستنعقد قمة جامعة الدول العربية في السعودية يوم الجمعة المقبل، حيث وجهت للرئيس السوري بشار الأسد الدعوة للمشاركة فيها.

وفي العام الماضي، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المستشار الألماني أولاف شولتس في أيلول/سبتمبر، والرئيس الأمريكي جو بايدن في تموز/يوليو.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية بالاعتقالات التعسفية وقمع حرية التعبير والإعدامات، بينما تشتكي المنظمات الحقوقية من الاستغلال المستمر للعمال المهاجرين وانتهاكات حرية التعبير في قطر.

خ.س/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)