 ماذا سيحل بالكوكب والإنسان في حال اختفاء النحل؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 20.05.2021

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علوم وتكنولوجيا

ماذا سيحل بالكوكب والإنسان في حال اختفاء النحل؟

"الإنسان سيعيش فقط أربع سنوات بعد اختفاء النحل من سطح الكوكب". مقولة نسبت لألبرت أينشتاين ويستخدمها ناشطو "أنقذوا النحل!" للدلالة على أهمية النحل بالنسبة الأمن الغذائي للإنسان واستقرار النظام البيئي.

Bienen | Honeybee

يومأ بعد يوم، تتعالى أصوات ناشطي حملة "أنقذوا النحل!" (Save the bees!). ويتم نسب مقولة لألبرت أينشتاين مفادها أن "الإنسان سيعيش فقط أربع سنوات بعد اختفاء النحل من سطح الكوكب".

مختارات

في نتيجة قد تساعد على إنقاذ عدد كبير من النساء حول العالم، توصلت دراسة حديثة إلى أن سم نحل العسل قد يكون فعالاً في قتل خلايا سرطان الثدي، التي يصعب علاجها.

اختارت الأمم المتحدة العشرين من مايو/ أيار يوما عالميا للنحل. والهدف من ذلك هو التذكير بأهمية النحل بالنسبة لنظامنا البيئي والاقتصادي، والتحذير من خطر انقراضه. سياسيون وحماة بيئة وباحثون يدقون ناقوس الخطر.

توصلت دراسة حديثة إلى أن النحل الطنان يمتلك قدرة على التعرف على الأشياء التي يراها من خلال اللمس حتى لو كانت في مكان مظلم كما البشر. فيما أكدت خبيرة أن هناك الكثير من الأشياء التي تحصل في رأس النحل ولا نتوقّعها.

لا دليل على أن أينشتاين تفوه بما سبق. والعبارة ليست صحيحة من الناحية العلمية.

لماذا؟

ستستمر النباتات التي تُلقح بالرياح كالأرز والقمح والذرة بالنمو. بينما عليم ان تقول وداعاً لمعظم النباتات المزهرة كالخضروات والفواكه، لأن حيوانات أخرى كالخنافس والطيور والخفافيش وغيرها تلقح حوالي 90 بالمائة من تلك النباتات.

آلاف الأنواع من النحل

عادة ما يخلط العامة بين النحل ونحل العسل. هناك ما يقارب 20 ألف نوع من النحل. معظمها بري ويعيش في أماكن معزولة ويتغذى على رحيق نوع معين من النباتات، مما يجعلها أفصل بكثير في التلقيح.

اقرأ ايضاً: "النحل الطنان يعرف الأشياء باللمس"

على الرغم من أننا لا يمكن قياس قيمة تلقيح النحل البري بدقة، فمن المؤكد أن المحاصيل في جميع أنحاء العالم ستتأثر بغيابه وهو ما قد حصل في الولايات المتحدة بالفعل. وليس من المعروف علمياً مقدار الضرر الذي سيلحق بأمننا الغذائي واستقرار النظام البيئي بغياب النحل البري.

هل نحل العسل في خطر؟

بالتأكيد يعاني نحل العسل من التغيرات البيئية والزراعة الزائدة، ولكن فكرة أنه ينفق هي صحيحة جزئياً فقط، حسب جمعية مربي النحل الألمان DIB، والتي تعلل ذلك بأن نحل العسل يتلقى العناية البيطرية وهو في مأمن مقارنة بالنحل البري. ومن هنا يتعين علينا الكف عن الهوس بنحل العسل وإيلاء النحل البري المزيد من الاهتمام.

خ.س/ (DW)

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    تحمل هذه النحلة رقاقة إلكترونية صغيرة على ظهرها لا يتجاوز حجمها 2.5 ميلليمتر ويبلغ وزنها 5.4 ميلليغرام. أعدت الرقائق بهذا الحجم الصغير حتى لا تؤثر على حياة وتحليق النحلة، إذ يقارب وزنها وزن حبوب اللقاح التي تجمعها النحلة، كما يشير غاري فيت من هيئة الأبحاث الأسترالية الحكومية.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    تم تزويد نحو 10 آلاف نحلة عسل أوروبية بالرقائق الإلكترونية من قبل المشروع في ولاية تاسمانيا الأسترالية. وعمل الخبراء على تخدير النحل لفترة قصيرة قبل وضع الرقائق على ظهرها. وهناك مشروع مشابه لهذا المشروع مع حيوانات وحشرات أخرى بدأ في البرازيل. وفي سيدني وكانبيرا ستبدأ مشاريع أخرى مشابهة.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    سيساعد المشروع الخبراء على التعرف على كيفية حياة النحل وتوثيقها. ويمكن التعرف مثلاً على كمية الغذاء التي يحتاجها النحل وفترات تناوله الطعام وطولها. كما يمكنهم التعرف أيضاً على أسباب اختيار النحل لجمع حبوب اللقاح أو جمع الطعام.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    يسعى خبراء البيئة حول العالم من خلال هذه المشاريع الرائدة إلى بحث أسباب نفوق النحل. ويمكن للخبراء معرفة كيفية تجاوب النحل مع المؤثرات في الحياة، ومن ثم إيجاد حلول لها، كما يقول الباحث غاري فيت.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    انخفض تعداد النحل في العالم بصورة كبيرة. ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى حيوانات "فارو المدمرة"، التي تقتات على النحل وتقتله، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية.

  • Symbolbild Bienensterben

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    نفوق النحل في العالم له أضرار كبيرة على الطبيعة، إذ يعمل النحل على تلقيح 70 في المائة من الزهور. كما تعتمد بعض الفواكه، كالتفاح والعنب والتوت، إلى تلقيح خلطي بواسطة الحشرات مثل النحل.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


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