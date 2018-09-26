 ماذا ستقدم رئاسة كرواتيا للاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 01.01.2020

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سياسة واقتصاد

ماذا ستقدم رئاسة كرواتيا للاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة؟

ملف الهجرة واللاجئين والتوسيع نحو الشرق والبريكست هي تحديات تواجه كرواتيا خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، التي تنطلق مطلع 2020 وتستمر لمدة ستة أشهر. بيد أن هذا الهدف الطموح للدولة الفتية دونه عقبات وعراقيل كثيرة.

Kroatien Ursula von der Leyen und Andrej Plenkovic (AFP)

لن تدخر كرواتيا جهدا في تحقيق الأرقام القياسية خلال رئاستها المرتقبة للاتحاد الأوروبي: فالبلاد تقف "أمام أكبر تحد في التاريخ المعاصر"، كما يتردد في وسائل الإعلام وعلى ألسنة الساسة. فابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني سيكون العضو الفتي في الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر جاهزا لتولي قيادة الأسرة الأوروبية، وستٌعقد تحت رئاسته مؤتمرات دولية.

والأضواء الساطعة تمنح كرواتيا فرصة جيدة لتقديم ما عندها وما تقدر عليه. وبالطبع يُتوقع منها أن تضع جانبا مصالحها الذاتية خلال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وأن تدعم موضوعات أوروبية. ومن المرجح أن تتناول كرواتيا بالأساس في نصف السنة المقبلة ثلاثة موضوعات.

1. الهجرة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

منذ نحو سنتين تظهر كرواتيا كمراقب موثوق به للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يُسمى طريق البلقان. ورغبة غالبية دول الاتحاد الأوروبي الواضحة في ترك المجال لأقل عدد من اللاجئين للمرور إلى الاتحاد الأوروبي تستجيب لها كراوتيا بفاعلية: فهي تراقب بحزم الحدود الشرقية مع البوسنة والهرسك المجاورة.

واللاجئون الذين ينجحون بالرغم من ذلك في العبور إلى كرواتيا أي إلى مجال الاتحاد الأوروبي يتم إعادتهم فورا. وفي ذلك لا تعمل الشرطة الكرواتية بليونة. ففي الأثناء تحدثت منظمات غير حكومية وشهود عن عمليات إعادة ترحيل مخالفة للقانون وسوء معاملة من طرف رجال الشرطة الكروات. وفي مايو/ أيار تم نشر مقاطع فيديو يظهر فيها كيف يقوم رجال شرطة كروات بإعادة ترحيل مهاجرين بعنف عبر الحدود الخضراء إلى البوسنة. وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش في رسالة مفتوحة الحكومة الكرواتية بإنهاء هذا السلوك.

وأكدت رئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش في مقابلة مع التلفزة السويسرية أن إعادة الترحيل موجودة وأن "ذلك يحتاج بالطبع إلى قليل من العنف".

لاجئون يتحدثون عن أعمال عنف ضدهم من قبل الشرطة الكرواتية

لاجئون يتحدثون عن أعمال عنف ضدهم من قبل الشرطة الكرواتية

وقبل أيام قليلة فقط كشف الموقع الإخباري الكرواتي net.hr عن وجود شبكة غير رسمية داخل سلطات الأمن الكرواتية تقوم بمهمة الكشف عن لاجئين بالتعاون مع شركات تاكسي محلية وإبعادهم إلى البوسنة. وفرصة تقديم طلبات لجوء لا يحصل عليها اللاجئون. والسلطات الكرواتية تنفي كل الاتهامات، معتبرة أن كل شيء يسير في إطار القوانين الأوروبية، ولا يتم تسجيل خروقات قانونية.

من جانبها يبدو أن كرواتيا لا تخشى أن يبقى اللاجئون على أراضيها، فغالبيتهم تريد على كل حال متابعة الرحلة إلى الغرب. لكن البلاد تريد أن تظهر كمراقب متيقظ للحدود حتى تنال عضوية فضاء شنغن. وهذا يمثل أولوية معلنة في السياسة الخارجية الكرواتية. وقد حصلت الحكومة الكرواتية بفضل سلوكها على تزكية من أعلى سلطة ألمانية، إذ أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني تفهما للسياسة الكرواتية.

2. غرب البلقان وتوسيع الاتحاد الأوروبي

وهدف إضافي معلن للرئاسة الكرواتية للاتحاد الأوروبي يتمثل في إطلاق مفاوضات حول اندماج أوروبي إضافي لبلدان غرب البلقان. وهذا ينطبق بوجه خاص على الإعلان عن تاريخ بدء مفاوضات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية. كما أن الأجندة المعتمدة تشمل مواصلة المفاوضات مع صربيا إضافة إلى تقريب البوسنة والهرسك من عملية الانضمام. وخصيصا لذلك ستُقام في مايو/ أيار قمة أوروبية في زغرب. لكن يوجد في عدد من البلدان تحفظات ضد عملية التوسيع ـ لاسيما في فرنسا. كما أنه غير معروف إلى أي مدى يمكن لكرواتيا أن تعمل هنا كوسيط " أمين وعادل"، لأن العلاقات مع عدو الحرب السابق صربيا والبوسنة والهرسك المجاورة لا يطبعها بالتحديد الثقة المتبادلة.

فمع صربيا ماتزال خلافات حول قضايا مفتوحة من زمن الحرب الأهلية، ويتم التأكيد في زغرب أنه من المهم توضيح مصير العديد من المفقودين، وتُتهم بلغراد في هذه القضية بالنقص في إرادة التعاون. كما يُنتظر أن تحيل الحكومة الصربية مجرمي الحرب من صفوفها على المحكمة ـ وأن تعترف في الوقت نفسه بالذنب في الاعتداء.

وفي العلاقة مع البوسنة والهرسك يبقى وضع الكروات الذين يعيشون هناك حجر عثرة. فزغرب، ولاسيما الحزب الكرواتي الحاكم يرى نفسه كحام للكروات البوسنيين ويتهم الحكومة الحالية في سراييفو بتهميشهم. كما أن هناك خلافا حول جسر ممول من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يمر فوق خليج على البحر الادرياتيكي، ويُنظر في سراييفو بريبة إلى علاقات كرواتيا الجيدة مع قائد الصرب البوسنيين، ميلوراد دوديتش الذي لم يخف أبدا تطلعاته الانفصالية.

آثار الحرب ماتزال ظاهرة في مدينة فوكوفار الكرواتية

آثار الحرب ماتزال ظاهرة في مدينة فوكوفار الكرواتية

3. البريكست

في 31 يناير/ كانون الثاني من المفترض أن تنسحب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي ـ وهذا ما قرره البرلمان البريطاني. وبعدها ستبدأ المفاوضات حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي وكذلك حول اتفاقية التجارة الحرة. وهذا لن يكون سهلا بالنسبة إلى كرواتيا التي لم تختر حكومتها هذا الموضوع، وبالتالي هي ستتطلع إلى دور مرافق في هذه العملية. وبالنسبة إلى كرواتيا يبقى البريكست موضوعا هامشيا، فيما يختلف الوضع بالنسبة إلى ألمانيا التي ستتولى في الأول من يوليو/ تموز 2020 الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

زوران أربوتينا/ م.أ.م

  • لاجئون يجتمعون حول النار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    غرباء بين الغرباء

    يختبئ المقدوني دراغان (في المنتصف)، في الغابات القريبة من الحدود الصربية الكرواتية، وهو يحاول العبور إلى بلدان أوروبا مع آخرين معظمهم من بلدان عربية. يجلس بجانب دراغان مهاجر صيني. ويبدو الاثنان في غٌربة مضاعفة بين مئات السوريين والأفغان الذين تقطعت بهم السبل في صربيا، لكن الهم واحد والمعاناة مشتركة

  • رجلان يتسلقان مبنى مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التخطيط للخطوة القادمة

    طالبو لجوء الأفغان على سطح مصنع قديم مهجور في مدينة سيد الصربية، والذي هو بمثابة مسكن مؤقت لهم، و يخطط اللاجئون لخطوتهم القادمة في محاولة الوصول إلى بلد أوروبي آخر يمثل بالنسبة لهم بر الأمان.

  • مجموعة من اللاجئين يسيرون على سكك القطارات الحديدية

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مخاطرة بالحياة

    يسير المهاجرون على مسارات السكك الحديدية التي تربط صربيا وكرواتيا بالقرب من قرية سيد في شمال صربيا. وذكرت تقارير ان شخصين صدمهما القطار بعد أن استغرقا في النوم على السكك الحديدية.

  • رجل يقف بين الشجيرات

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    العيش في "الغابة "

    يختبئ أكثر من 150 شخصاً في الغابة - وهي منطقة ذات شجيرات كثيفة بجوار خطوط القطار التي تربط صربيا وكرواتيا. وقد حاول معظمهم العبور إلى أوروبا الغربية بطرق مختلفة: إما بمساعدة المهربين، أو بمفردهم أو في مجموعات أو حتى عن طريق القفز على الشاحنات أو الاختباء في عربات قطار الشحن.

  • رجل يستحم تحت الجسر

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الاستحمام في العراء والبرد

    إبراهيم من أفغانستان يستحم في جو شتوي بار تحت جسر بالقرب من قرية صربية، حيث يعيش مئات اللاجئين والمهاجرين في ظروف صعبة، دون مقومات الحياة الأساسية.

  • لاجئون يتجمعون بين كرواتيا وصربيا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مطبخ المتطوعين

    مطبخ صغير يديره مجموعة من المتطوعين الذين يوزعون وجبات الإفطار ويقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الصربية الكرواتية، في حين تخلت السلطات عنهم إلى حد كبير.

  • لاجيء على الحدود بين كرواتيا وصريبا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    بين اليأس والأمل

    كان جدالي (22 عاما) من أفغانستان قد عاد لتوه إلى مدينة سيد بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا الغربية. كان جدالي محتجزا في السجن بكرواتيا لمدة يومين قبل أن تطلق السلطات سراحه، وكما يدعى فإنه تلقى معاملة قاسية.

  • لاجئون يطبخون داخل منزل مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التعاون من أجل البقاء

    لاجئان يعدان العشاء لهؤلاء الذين تجمعوا ليتشاركوا العيش في المصنع المهجور، حيث يواجه مئات اللاجئين الجوع والمشقة والعنف اليومي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة في أي مكان حتى يتحقق حلمهم بالعيش في بلد آمن.

  • رجل يسير باتجاه القطار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهدف اليومي الوحيد

    مهاجر يسير نحو قطار شحن بضائع للاختباء في عربة مهجورة في محاولة لعبور الحدود الكرواتية والوصول في نهاية المطاف إلى بلد أوروبي آخر، وهذها هو الهدف الذي يشغل بال كل هؤلاء الناس.

  • رجل ينتظر ركوب السيارة

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهروب الأسهل..أغلى

    أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف تهريب أكثر، يدفعون لسيارات الأجرة لتنقلهم عبر كرواتيا، بتكلفة تصل إلى 1200 يورو، وهي طريقة مكلفة جداً لا يستطيع تحملها كل من تركوا بلادانهم هربا من الظروف المعيشية الصعبة.


 

مختارات

بعد النفي.. رئيسة كرواتيا تعترف باستخدام القوة ضد المهاجرين

لطالما نفى المسؤولون في كرواتيا إجبار المهاجرين على العودة إلى البوسنة والهرسك. لكن الرئيسة الكرواتية اعترفت بإعادة المهاجرين من على الحدود، وأكدت على "الحاجة إلى استخدام القليل من القوة". (20.07.2019)  

العفو الدولية تنتقد أوروبا بشأن معاملة المهاجرين في كرواتيا

حذّرت العفو الدولية من تفجر "أزمة إنسانية متنامية على حدود الاتحاد الأوروبي". واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بـ"التواطؤ" في انتهاكات الشرطة الكرواتية ضد المهاجرين، الذين يتحدثون عن ضرب وإتلاف لوثائقهم من قبل الشرطة. (13.03.2019)  

البوسنة - واحة تضامن مع اللاجئين

مازال لاجئون جدد يتدفقون على البوسنة والهرسك بالآلاف سنويا. وفي طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي تتوقف رحلة الكثيرين في البوسنة عند الحدود مع كرواتيا. هناك في منطقة فليكا كلادوسا يتفهم الناس وضعهم ويقدمون المساعدة لهم. (26.11.2018)  

العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

خيم مئات اللاجئين على الحدود الصربية الكرواتية، في محاولة لعبور الحدود إلى إحدى الاتحاد الأوروبي، حيث يتنظر اللاجئين فرصة للخروج من الظروف الصعبة التي يعيشونها هناك، وهرباً من ظروف أشد قسوة في بلدانهم الأصلية. (19.11.2017)  

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