ماذا ستفعل روسيا بنفطها بعد حظر الاستيراد؟

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دروجبا، أي صداقة، هو اسم خط أنابيب النفط من روسيا إلى أوروبا. لكن الصداقة انتهت الآن، وأوروبا خفّضت وارداتها من النفط الروسي. فلماذا تربح روسيا أكثر من أي وقت مضى من صادراتها ؟
كشفت المفوضية الأوروبية عن حزمة عقوبات جديدة على روسيا تتضمن حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام واستبعاد بنوك روسية من نظام سويفت الدولي، كما اقترحت إطلاق حزمة مساعدة لتعافي أوكرانيا.
صعدت روسيا من لهجتها مع إسرائيل عقب انتقادات الدولة العبرية تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد زعم فيها وجود خلفية يهودية لأدولف هتلر، وأتهمت موسكو إسرائيل بـ"دعم النازيين الجدد في أوكرانيا".
بعد حصوله على ضوء أخضر من ألمانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا من المتظر أن تشمل هذه المرة مبيعات النفط، وإقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت.
أكدت السلطات الأوكرانية تواصل عمليات إجلاء المدنيين في ماريوبول، بعد تأكيد الأمم المتحدة وجود ممر آمن لهذا الغرض. فيما جددت الخارجية الألمانية تأييد برلين لحظر لواردات النفط الروسية ضمن حزمة العقوبات على موسكو.
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