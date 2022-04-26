 ماذا ستفعل روسيا بنفطها بعد حظر الاستيراد؟ | صنع في ألمانيا | DW | 04.05.2022

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صنع في ألمانيا

ماذا ستفعل روسيا بنفطها بعد حظر الاستيراد؟

دروجبا، أي صداقة، هو اسم خط أنابيب النفط من روسيا إلى أوروبا. لكن الصداقة انتهت الآن، وأوروبا خفّضت وارداتها من النفط الروسي. فلماذا تربح روسيا أكثر من أي وقت مضى من صادراتها ؟

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