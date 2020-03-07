 ماذا تفعل هذه الدول لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن كورونا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.03.2020

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سياسة واقتصاد

ماذا تفعل هذه الدول لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن كورونا؟

ألحق فيروس كورونا أضرارا جسيمة في الأسواق بطريقة تشبه ما لحق بها إبان الازمة المالية العالمية. على وقع ذلك تتسابق الدول لوضع خطط طوارئ تنقذ بها اقتصادياتها من الانهيار. كيف تبدو هذه الخطط في عدد من كبريات الدول؟

هكذا تبدو الكثير من المدن بدون حياة عامة بسبب فيروس كورونا

مشهد من مدينة شتوتغارت الألمانية يُظهر شلل الحياة العامة الذي أصابها بسبب فيروس كورونا

ألمانيا

خصصت الحكومة الألمانية مليار يورو لدعم الشركات من مختلف الاحجام، القروض ستقدم من خلال مصرف إعادة الإعمار المعروف باسم كا اف في/ KfW. وقد أعلنت برلين الأسبوع الماضي أن لدى هذا المصرف نحو 500 مليار يورو  للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد.

مختارات

كما أعلنت الحكومة عدداً من الإجراءات الضريبية لضمان تدفق السيولة المالية على الشركات. كما تضمن الحكومة تدفق السيولة لمعهد روبرت كوخ، وهو مؤسسة الصحة العامة الأكبر في البلاد.

ويتوقع أن تتسلم وزارة التربية والبحث في ألمانيا دعما قيمته 145 مليون يورو لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا. فيما خصصت الدولة مبلغ 50 مليون يورو لإعادة السياح الألمان العالقين في بلدان العالم.

ولاية بافاريا جنوب ألمانيا خصصت صندوقاً مالياً رأسماله 10 مليارات يورو لدعم الولاية في التصدي لفيروس كورونا، هذا الصندوق يتيح لحكومة الولاية شراء حصص من الشركات المتعثرة لتفادي افلاسها.

الشركات التي يصل عدد العاملين فيها إلى 250 موظفا بوسعها طلب قروض تتراوح  من 5 – 30 ألف يورو. وسيدعم الصندوق حماية القروض بنسبة 80 بالمائة لدى الشركات المعرضة للإفلاس. الجدير ذكره أن بافاريا تضم 9 شركات كبرى من بينها بي م دبليو/ BMW وسيمنس/ Siemens وأديداس Adidas.

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الأوضاع في زمن كورونا

إسبانيا

أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز إجراءات بقيمة 200 مليار يورو لمساعدة الشركات وحماية العمال والمجموعات الأضعف التي أرهقها انتشار فيروس كورونا. وتخطط الحكومة لرفد حزمة الإجراءات بمبلغ 117 مليار يورو فيما تقوم الشركات الخاصة بتأمين الباقي. ويتوقع أن يجري ضخ 500 مليون يورو لدعم الخدمات الاجتماعية الأساسية.

نصف الدعم الحكومي وتبلغ نسبته 20 بالمائة من الناتج الإجمالي لإسبانيا يأتي كقروض تضمنها الدولة للشركات وقروض ومنح للمواطنين الأضعف مالياً.

البرتغال

أعلنت البرتغال حالة الطوارئ في الدولة لمدة 15 يوما تبدأ في 18 آذار/ مارس الجاري، ورصدت حزمة مساعدات تحفيزية بقيمة 9.2 مليار يورو بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تحتوي الحزمة على قروض بقيمة 3 مليار يورو لمساعدة الشركات وبعض القطاعات ومنها السياحة والفندقة والنسيج وصناعات الخشب والمصالح الصغيرة ومتناهية الصغر. وخصص مبلغ 5 مليار يورو لتحفيزات سنوية لتسهيل دفوعات التأمين الاجتماعي وسداد الضرائب.

فرنسا

خصصت فرنسا حزمة مساعدات قيمتها 45 مليار يورو للأعمال الصغيرة علاوة على عشرات المليارات سبق أن وعدت بها للعمال الفرنسيين الذين اجبروا على ترك أعمالهم بسبب غلق المحلات والمطاعم وإجراءات العزل الصحي الشديدة.

المملكة المتحدة

مستشارة الخزانة البريطانية ريشي سوناك أعلنت حزمة قيمتها 14.5 مليار يورو لتأمين حوافز سنوية للسنة المالية الجارية للتصدي لتداعيات فيروس كورونا. حزمة الحوافز هذه ستدعم خدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة وستمول تكاليف الأعمال لمدة أسبوعين. كما تعرض المملكة المتحدة قروضا مدعومة من الدولة بقيمة 400 مليار يورو (15 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد)، وستخصص مبالغ منها على وجه الخصوص لدعم الصناعة الفندقية التي تضررت بالكامل نتيجة إجراءات العزل الصحي الاختياري.

 الولايات المتحدة الأمريكية

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 104 مليارات دولار ستتيح للناس إجراء اختبارات شخصية على الإصابة بفيروس كورونا دون اشتراط شمولهم بالتأمين الصحي، كما ستوفر وجبات طعام مدرسية مجانية للأطفال، و10 أيام إجازة مرضية مدفوعة الأجور، علاوة على 12 أسبوعا إجازة للأسر العائدة لقسم من العمال.  وتخوض إدارة ترامب حالياً سجالا مع المشرّعين الأمريكيين حول حزمة مساعدات تحفيزية أخرى قيمتها ترليون دولار تتضمن دفعات نقدية فورية للأمريكيين ذوي الدخل المحدود.

الاحتياطي الأمريكي الفدرالي أعلن عن 3 آليات تمويل للتصدي للأضرار الاقتصادية. الأولى لدعم الأسر والمصالح بما يساعدها على الاستمرار في الحياة. والثانية لتمويل المؤسسات المالية الرئيسية لمدة تصل إلى 90 يوماً.

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أمراض العولمة - وماذا بعد؟

أما الآلية الثالثة فهي ضخ 10 مليارات دولار على شكل تسهيلات سيولة نقدية للصناديق المالية بهدف ضمان تدفق القروض تدفق القروض والائتمان في الاقتصاد الأمريكي.

كندا

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو كشف عن حزمة مساعدات تحفيزية قيمتها 82 مليار دولار كندي سوف تستخدم لدعم الأعمال ولتأمين إعفاءات ضريبية مؤقتة. تبلغ قيمة الحزمة 3 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد. الحزمة تدعم أيضا أموالاً تخصص للطفولة وخطط الرعاية الطارئة للعمال الذين لا يحق لهم الحصول على إجازات مدفوعة الأجر. ترودو أعلن من جانبه أنّ كندا سوف ستحد الرحلات القادمة من الولايات المتحدة وتقصرها على الرحلات الضرورية، لكنه أعلن أيضا أن التبادل التجاري لن يتأثر بهذا القرار.

أستراليا

أعلنت استراليا حزمة حوافز للسنة المالية الجارية بلغت قيمتها 11 مليار يورو للتعامل مع انتشار كورونا، وتشمل الحزمة تقديم 750 دولار كندي لكل شخص من نحو 6.5 مليون استرالي من ذوي الدخل المحدود.

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نزاع بين الولايات المتحدة وألمانيا حول تطوير لقاح كورونا

كما ستوظف أموال الحزمة لإنقاذ 120 ألف وظيفة في مؤسسات مهنية صغيرة ومتوسطة كتلك التي تعمل في النجارة والحدادة والخياطة والميكانيك. وتشكل حزمة المساعدات للسنة المالية الجارية ما قيمته 1 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد. كما خفّض البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة إلى نحو 0,25 بالمائة  لتنشيط الاقتصاد هذا العام.

تركيا

أعلنت تركيا أنها ستخصص حزمة قيمتها 15,4 مليار دولار للتعامل مع أزمة كورونا. وقد أُطلق عليها وصف "درع الاستقرار الاقتصادي" وسيتم صرفها بشكل خاص لحل مشاكل تأخر سداد القروض المستحقة وتأخير سداد الضرائب المستحقة.

كما سترفع الحكومة من مستوى الرواتب التقاعدية وتدعم الأعمال الخاصة، علاوة على ذلك ستخفض الضرائب على الطيران المحلي وتؤمن سداد مساعدات اجتماعية لمدة 6 أشهر للعاملين في مصالح عديدة من بينها صناعات الفولاذ المكائن والفنادق.

DW

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


مختارات

ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

أخبار كورونا في كل مكان، وتزداد معها المخاوف من كل ما حولنا. هل الفيروس على الخضروات التي نأكلها؟ على الهاتف؟ على الحيوان الأليف؟ هل يمكننا لمس أي شيء الآن؟ أسئلة تدور في رأس الكثيرون، فبماذا يجيب العلماء؟ (19.03.2020)  

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