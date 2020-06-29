ماذا تفعل بقرة في حمام سباحة؟

يبدو أن موجة الحر التي تجتاح هذه الأيام بعض البلدان الأوروبية، قد أيقظت فضول بقرة لخوض تجربة أقل ما يقال عنها أنها غريبة نوعا ما؛ فعادة ما تقضي الأبقار وقتها في المراعي والمساحات الخضراء بحثاً عن الطعام، وفي أجواء هادئة وبعيدة عن صخب حياة الناس.

بيد أن بقرة سارت عكس التيار، وقررت على طريقتها الخاصة اكتشاف بعض جوانب عالم الإنسان، لتجد نفسها فجأة حديث الصحف. ففي ولاية "شتايرمارك" النمساوية ولأسباب غير معروفة حتى الآن، سقطت بقرة في حمام سباحة، وظلت عالقة فيه لمدة ليست بالقصيرة، وفق ما أوردت مجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم الاثنين (29 يونيو/حزيران 2020).

البقرة "المحظوظة" ظلت تستعمل خوارها (صوت البقر) طلباً للنجدة، وإنقاذ نفسها من الورطة التي وقعت فيها. ولحسن حظ البقرة، سمع بعض الجيران خوارها واتصلوا بفرق الإنقاذ، التي حلت بالمكان على وجه السرعة.

وأشارت "دير شبيغل" أن فريق الإنقاذ (حوالي 32 شخصا) وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بسبب وزن البقرة الثقيل (600 كيلوغرام) وارتفاع درجة الحرارة، وأضاف أنه تم استخدام رافعة لانتشال البقرة من حمام السباحة، وإعادتها إلى مكانها الطبيعي.

وفي نفس السياق، أفاد موقع "فيينا" النمساوي أن البقرة تتمتع بصحة جيدة بعد فحصها من طرف طبيب بيطري، مضيفاً أنه تم تسليمها إلى مالكها، لتبدأ بعدها عملية تنظيف حمام السباحة، والتي لم تكن بدورها سهلة، حسب نفس المصدر.

ر.م/أ.ح