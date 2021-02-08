ماذا تعرف عن متلازمة النفق الرُسْغي وهل هي خطيرة؟

تبدأ الأعراض بسيطة، ألم في الرسغ وقد يشكو المريض من تنمّل الأصابع وضعف عضلات اليد. أسوأ الأعراض تكثر في الليل وقد تصل بالمريض إلى صعوبة أن يمسك بالأشياء. في غالب الأحيان يكون العلاج الجراحي هو الحل الذي يعطي أحسن النتائج. هذه أعراض متلازمة النفق الرُسْغي، وهو مرض ناجم عن انضغاط العصب المتوسط في النفق الرسغي لليد والذي ينتج عنه اعتلال هذا العصب.
المصابون يشعرون في البداية بأمور بسيطة، فتصبح أشياء خفيفة فجأة صعبة التناول، ثم تتفاقم الآلام، وتفقد اليد مزيدا من قوتها،حتى تمسي عاجزة عن الحركة، وهو أمر يثير رعب المريض فيقرر زيارة الطبيب، الذي يجري عليه بضع فحوص، ثم يبلغه بالنبأ الحزين كما يقول د بيرنارد لوكاس "وفقا لوصف الحالة، أعتقد أنها إصابة بمتلازمة النفق الرسغي".
في هذا النفق يوجد عصب اليد المتوسط – الأصفر الظاهر في الصورة – وهو المسؤول عن الإحساس والقدرة على الحركة.
وتعريف ذلك، أن النفق الرسغي هو المسافة بين عظام الرسغ في الأسفل والرباط الرسغي المحيط في الأعلى، وفي هذا النفق يوجد عصب اليد المتوسط – الأصفر الظاهر في الصورة – وهو المسؤول عن الإحساس في أصابعنا والقدرة على الحركة. ولدى الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي يحدث انضغاط في العصب المتوسط. وذلك ناجم عن تورم الأنسجة بسبب الإجهاد المفرط. ولكن يمكن للحرارة أيضا أن تعزز التورم. ففي حال ثني اليد يزداد ضغط العصب وتتفاقم الآلام.
يقول أخصائي العظام الدكتور لوكاس "عند وجود إصابة بداء السكري وأمراض الكلى وعند احتباس السوائل، يصبح الموضع ضيقا جدا بالنسبة للعصب. وحتى لو كانت القناة غير ضيقة فإن أعمالا يومية غير عادية، كالعمل في الحديقة وأعمال المنزل؛ كلها يمكن أن تؤدي وبشكل مفاجئ إلى إصابة العصب".
وقد تكون المرحلة الأولى مزعجة جدا للمريض، إلا أن العصب في الغالب لا يكون مصابا بل مخدوشا بشكل بسيط. ولكن عند بدأ الخدر والتنمل، يصيب عضلة الإبهام شلل، ويأخذ العصب بالتلف بمرور الوقت.
في المداخلة الجراحية، يفصل الطبيب الرباط الرسغي الموجود فوق النفق الرسغي، وذلك لإزالة الضيق وتحرير العصب ثانية. وبعدها قد تستمر بعض آلام الليل، ثم تبدأ بالتحسن بعد العملية مباشرة. وبعد عدة أسابيع يمكن للمريض أن يستخدم يده للقيام بكل شيء.
م م/ ع.أ.ج
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الطب المتجدد: عندما يعالج الجسم أمراضه ذاتياً
الخلايا الجذعية أصل الطب المتجدد
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انتقادات حادة
في عام 1998 نجح باحثون أمريكيون في الحصول على خلايا جذعية جنينية بشرية عبر قتل الأجنة، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة. فتوقيت بدء حياة الجنين الذي يتشكل بعد اتحاد البويضة بالنطفة لا يمكن تحديده، وفي عام 1991 تمّ تطبيق قانون حماية الأجنة في ألمانيا، الذي يمنع الحصول على خلايا جذعية من الأجنة، فضلاً عن أن استيراد هذه الخلايا الجنينية إلى ألمانيا لا يمكن أن يتم إلا وفق شروط صارمة.
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العلاج بالخلايا
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العلاج بالجينات
ما يزال العلاج الجيني موضع جدل كبير في عالم الأبحاث. وفيه يتم حقن مادة وراثية جديدة في الخلايا الجذعية، وبهذا يتم استبدال المورثة الجينية المصابة بمورثات سليمة. وتستخدم هذه الطريقة لعلاج الأمراض الوراثية بشكل أساسي وبعض أمراض السرطان. أما مشكلة هذا العلاج فهو استخدام بعض الفيروسات المعدلة وراثياً لنقل هذه المورثات، وهنا من الممكن للفيروسات أن تستعيد نشاطها وبالتالي إصابة المرضى بأمراض أخرى.
الكاتب: د.ص (DW)