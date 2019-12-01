 ماذا تعرف عن ″الاثنين السيبيري″؟ | عالم المنوعات | DW | 02.12.2019

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منوعات

ماذا تعرف عن "الاثنين السيبيري"؟

المتسوقون الذين لم تقنعهم عروض "الجمعة السوداء" يمكنهم اليوم تقليب عروض "الاثنين السيبيري"، إذ تعرض فيه متاجر التسوق عبر الإنترنت الكثير من المنتجات المثيرة للاهتمام بأسعار مخفضة.

Symbolbild Online Shopping (picture-alliance/AP Photo/B. Matthews)

هل انتهت عروض "الجمعة السوداء" من دون أن تتمكن من شراء احتياجاتك المنزلية والإلكترونية؟ لا بأس، فأنت لست بحاجة لانتظار عام بأكمله حتى الجمعة السوداء القادمة. فما أن تنتهي "الجمعة السوداء" بكل عروضها المغرية في الولايات المتحدة الأمريكية، يحل يوم "الاثنين السيبيري". فهل سمعت به؟

مختارات

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يكون "الاثنين السيبيري" دائماً في أول يوم اثنين بعد عيد الشكر، الذي تحتفل به الولايات المتحدة وكندا بأكل الديك الرومي المحشو. وموعد عيد الشكر بدوره كل رابع خميس في نوفمبر/ تشرين الثاني. وبعيداً عن الأرقام والمواعيد، فإن اليوم الثاني من كانون الثاني/ ديسمبر 2019 يصادف "الاثنين السيبيري" لهذا العام.

عادة ما تبدأ عروض المتاجر بعد منتصف ليلة الأحد على الاثنين، لكن في السنوات الماضية بدأت المتاجر التي تبيع بضائعها على الإنترنت تجعل من "اثنينها السيبيري" أسبوعاً كاملاً. بدأ الأسبوع السيبيري على عملاق التسوق على الإنترنت "أمازون"، على سبيل المثال، هذا العام في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ يعرض كل يوم اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً منتجات جديدة كل خمس دقائق.

لكن ما هو "الاثنين السيبيري" بالتحديد؟

في هذا اليوم تُعرض على شبكة الإنترنت العديد من المنتجات في مجال الإلكترونيات، كالهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية والأثاث والأجهزة المنزلية والألعاب والموضة والمكياج وغيرها الكثير. ومنذ عام 2010 تُعرض في هذا اليوم في أوروبا أيضاً منتجات مخفضة السعر غالبيتها من شركات أمريكية، وأشهرها بطبيعة الحال موقع "أمازون"، الذي يقدم الكثير من العروض المغرية في الاثنين السيبيري في ألمانيا هي الأخرى.

ويقدم عملاق التسوق على الإنترنت عروضاً خاصة بهذا اليوم، إضافة إلى ما يطلق عليه "العروض الخاطفة" المثيرة لاهتمام الزبائن، وهي البضائع التي يطرحها أمازون مخفضة الأسعار بشكل كبير لكن لفترة وجيزة فقط. ومن يمتلك عضوية "أمازون برايم" يمكن أن يحصل على هذه العروض قبل 30 دقيقة من بقية المستخدمين الآخرين، وبالتالي يمكن توفير الكثير من المال في شراء بضائع "الاثنين السيبيري".

يُذكر أن "الاثنين السيبيري" يتمتع بأهمية خاصة في عالم التسوق عبر الإنترنت، إذ يعد مناسبة لشراء الهدايا في الدول الغربية بغية تقديمها في عيد الميلاد. وبحسب صحيفة "ميركور" الألمانية فإن الإحصائيات تشير إلى أن الألمان ينفقون في هذا اليوم نحو 1.8 مليار يورو من خلال التسوق عبر الإنترنت.

ع.غ/ ي.أ

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    العديد من الولايات الأمريكية تمنح موظفيها يوم عطلة بعد الاحتفال بعيد الشكر. وتصف وسائل الإعلام الأمريكية هذا اليوم بأنه أهم يوم تسوق في العام بأكمله.

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    جنون التسوق قد يؤدي أحيانا إلى وقوع مشاجرات بين الزبائن الذين توافدوا للاستفادة من عروض التخفيضات.

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    تقوم أغلب المتاجر بتقديم خصومات وتخفيضات هائلة لذلك ينكب الناس على انتظار فتح المتاجر في ساعات مبكرة من يوم الجمعة لانتهاز الفرصة.

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    استغل العديد من الأفراد انتظار الناس لفتح المتاجر إيذاناً ببدء يوم الجمعة السوداء، ورفعوا لافتات تندد بأحداث فيرغسون رافضين فيها عنف الشرطة.

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي يُعمل فيها بتقليد الجمعة السوداء". فالعديد من المتاجر في الدول الأوربية وكندا تقوم أيضاً بتخفيض أسعارها في هذا اليوم، رغم أن الكنديين يحتفلون بعيد الشكر في أكتوبر/ تشرين الأول.

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    الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

    اختلفت التفسيرات حول تسمية هذا اليوم بهذا الاسم. وكان من ضمنها أن التجار في هذا اليوم تتلون أيديهم باللون الأسود لكثرة عد المال. الكاتبة: هبة الله إسماعيل


مختارات

الجمعة السوداء: جنون التسوق بعد "عيد الشكر"

يوم "الجمعة السوداء" يصادف الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام. وهو يأتي بعد عيد الشكر. ويعد هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد في الولايات المتحدة. (29.11.2014)  

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