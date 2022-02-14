ماذا بعد قرار قيس سعيد حل مجلس النواب التونسي؟

تونس ـ حركة النهضة ترفض قرار الرئيس سعيّد بحل البرلمان

أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها لقرار الرئيس سعيّد بحل البرلمان، معتبرة ذلك "خرقاً جديداً للدستور"، وقالت إن وحدة مكافحة الإرهاب استدعت حولي 20 نائبا شاركوا في جلسة البرلمان الأخيرة، لكن السلطات لم تعلق على ذلك.