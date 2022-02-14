ماذا بعد قرار قيس سعيد حل مجلس النواب التونسي؟

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في الجزء الثاني.. المشهد التونسي عقب قرار الرئيس قيس سعيد حل مجلس النواب.. ترحيب وانتقادات وتحقيقات.. ماذا يعني قرار سعيد للمسار الديمقراطي في تونس؟ وكيف ينظر إليه الشارع التونسي؟
استدعت شرطة الإرهاب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، في وقت تقدم الحزب الدستوري الحر بشكايتين ضد الرئيس قيس سعيد لمنع استمرار "اغتصابه للسلطة".
عقب تحدي أعضاء في البرلمان التونسي المعلق تحذير الرئيس قيس سعيّد بعقد أول جلسة عامة كاملة والتصويت ضد "الإجراءات الاستثنائية"، أعلن الأخير حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".
أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها لقرار الرئيس سعيّد بحل البرلمان، معتبرة ذلك "خرقاً جديداً للدستور"، وقالت إن وحدة مكافحة الإرهاب استدعت حولي 20 نائبا شاركوا في جلسة البرلمان الأخيرة، لكن السلطات لم تعلق على ذلك.
بعد حوالي شهر من قراره المثير للجدل بحل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس مؤقت، عين الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم أعضاء المجلس الجديد، بعد أن منح نفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.
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