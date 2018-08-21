مادونا تلعب دور "مدام إكس" في ألبومها الجديد

في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على تويتر، قدمت نجمة البوب الأمريكية مادونا لجمهورها لمحة عن ألبومها القادم.

برزت ملكة البوب في إعلان تشويقي عن الألبوم كشخصية غامضة تدعى "مدام إكس".

وتصف مادونا الشخصية متعددة الوجوه، بأنها عميل سري يسافر حول العالم، وتغير هويتها باستمرار. ووصفت "مدام إكس" بأنها راقصة وأستاذة جامعية ومدبرة منزل وسجينة وأم ومدرسة وراهبة وقديسة وعاهرة وكذلك "جاسوسة في بيت الحب".

وحقق مقطع الفيديو الذي نشرته مادونا أيضا عبر حسابها على "إنستغرام"، أكثر من نصف مليون مشاهدة. يشار إلى أن مادونا يتابعها أكثر من 13 مليون متابع على إنستغرام.

ولم يتم الإعلان عن تاريخ محدد لإصدار الألبوم الجديد. وقد عادت ملكة البوب للغناء بالالبوم الجديد، بعد سنوات من غيابها عن الساحة الغنائية. وكان آخر ألبوم لمادونا قد صدر في عام 2015 وكان يحمل عنوان "ريبل هارت".

س.إ/ع.ش (د ب أ)