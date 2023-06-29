"مادونا" تدخل العناية المركزة وتعلق كل أنشطتها الفنية

نقلت نجمة موسيقى البوب الأمريكية، مادونا ، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بسبب إصابتها بـ "عدوى بكتيرية خطيرة".
وقال مدير أعمالها إنها أجلت جولتها العالمية المقبلة بعد إصابتها بعدوى بكتيرية شديدة نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة. وأضاف جاي أوزيري في بيان على انستغرام الأربعاء 28 يوليو/ تموز أن من المنتظر أن تتعافى المغنية تماما.
وأوضح أن مادونا (64 عاما) أُصيبت بالعدوى يوم السبت الماضي 24 حزيران/يونيو، مما أدى إلى دخولها العناية المركزة لعدة أيام. وقال: "صحتها في تحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية... لهذا سنوقف جميع التزاماتنا بما فيها الجولة". لكنه لم يذكر ما إذا كانت لا تزال في المستشفى أم أنها تتابع العلاج في منزلها.
تعليق الجولة الفنية
وأضاف "في الوقت الراهن، علينا أن نعلّق كل التزامتها ومنها جولة حفلاتها". وقد كان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها حول العالم يوم 15 يوليو/ تموز من فانكوفر بكندا وتنهيها في ديسمبر/ كانون الأول في أمستردام. فيما وعد أوزيري بالإعلان "قريباً" عن مواعيد جديدة لإطلالاتها في أميركا الشمالية وأوروبا.
وكان من المفترض أن تشمل الجولة العالمية التي بيعت تذاكر حفلاتها بالكامل تقريباً محطات في مدن أمريكية عدة هي ديترويت وشيكاغو وميامي ونيويورك، حيث بدأت مسيرتها إلى النجومية لأكثر من أربعة عقود.
أما في أوروبا، فكان برنامج حفلات صاحبة أغنية "لايك إيه فيرجِن" وسواها يستمر إلى الخريف، ويشمل لندن وبرشلونة وباريس.
ر.ض/ع.ج.م (رويترز/ د ب أ/ أ ف ب)
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
لم تفقد مادونا هالتها المثيرة، ففي حفل توزيع جوائز (إم تي في 2003 للموسيقى)، قبلت زميلتيها المغنية كريستينا أغيليرا، والمغنية بريتني سبيرز (في الصورة) على خشبة المسرح. كما ظهرت في مقطع فيديو في عام 2015 تقبل مغني الراب الكندي دريك علناً أيضاً.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
كانت مادونا تدعو زوجها الأول الممثل شون بين "أروع رجل في الكون"، وأهدته ألبومها "ترو بلو"، في زواج استمر لمدة 4 سنوات. في عام 1996، أنجبت ابنتها لورديس من علاقتها مع مدربها كارولوس ليون. تزوجت بعد ذلك في عام 2000 من المخرج البريطاني جاي ريتشي (في الصورة) وأنجبت منه الطفل "روكو" في زواج دام لـ8 سنوات.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
في عام 2006، زارت مادونا دولة ملاوي الأفريقية، حيث تبنت الطفل ديفيد البالغ من العمر حينها 13 شهراً من دار للأيتام. في حين قال النقاد بأنها قد اشترت الحق في تبنيه. ومرة أخرى في ملاوي تبنت ميرسي في عام 2009، والتوأم إيستر، وستيلا في عام 2017.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
أنشأت مادونا مؤسسة "ريزينغ مالاوي" في عام 2006 لدعم الناس في إحدى أفقر دول العالم، حيث استثمرت الملايين في مشاريع التعليم والصحة. كما كانت متحمسة جداً مؤخراً لأعمال مركز جراحة الأطفال والعناية المركزة، الذي تدعمه.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
لطالما كانت حياة مادونا مصحوبة بالأقاويل والفضائح والنجاح والفشل. غير أنها تعود إلى خشبة المسرح كل مرة بقوة أكبر بحسب النقاد. كانت "ريبيل هارت" لعام 2015 (في الصورة) جولتها الأخيرة حتى الآن. ومن المتوقع إطلاق ألبوم جديد في نهاية هذا العام، الذي سيكون الألبوم الرابع عشر لأيقونة البوب. زيلكه فونش/ ريم ضوا.